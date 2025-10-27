Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам посетит с официальным визитом Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам и его супруга, а также высокопоставленная вьетнамская делегация посетят с официальным визитом Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии с 28 по 30 октября 2025 года.
  Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам. Фото: ВИА  

 

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

М-РЕД: Комментарии к проектам документов XIV съезда Партии: Консенсус между ВВП и ИЧР

М-РЕД: Комментарии к проектам документов XIV съезда Партии: «Консенсус» между ВВП и ИЧР

Проект Политического доклада Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама XIII созыва, представленный на XIV съезде Партии, требует, чтобы рост ВВП сопровождался повышением ИЧР.
ПОДРОБНЕЕ

Top