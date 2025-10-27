Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам посетит с официальным визитом Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Согласно объявлению Министерства иностранных дел, по приглашению премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Кира Стармера Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам и его супруга, а также высокопоставленная вьетнамская делегация посетят с официальным визитом Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии с 28 по 30 октября 2025 года.