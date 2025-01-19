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Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам посетил художественную программу в честь сотрудников общественной безопасности

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам 18 января вечером посетил программу художественного представления в Ханое, которая была организована для чествования выдающихся примеров сотрудников общественной безопасности в общинах и городках, а также тех, кто участвует в охране безопасности и порядка на низовом уровне.
  Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам выступает на мероприятии. Фото: ВИA  
В программе приняли участие около 300 выдающихся сотрудников органов общественной безопасности и представителей сил, участвующих в охране безопасности и порядка на низовом уровне в 9000 общинах и городках по всей стране.

На мероприятии были отмечены их новаторские подходы к обеспечению общественного порядка и безопасности, а также выражена благодарность министерствам, отраслям, ведомствам, местным властям и жителям за заботу, поддержку и помощь сотрудникам общественной безопасности в общинах и городках по всей стране.

В своей речи генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам тепло поздравил сотрудников сил общественной безопасности в общинах и городках, призвав их продолжать стремиться к отличному выполнению своих обязанностей и подчеркнув их незаменимую роль в качестве острого меча и стального щита для защиты партии, режима и народа от угроз на низовом уровне.

Он сказал, что вся партия, народ, армия и политическая система стремятся к достижениям, отмечая 95-ю годовщину основания партии, 135-ю годовщину со дня рождения президента Хо Ши Мина, 50-ю годовщину освобождения Юга и национального воссоединения, 80-ю годовщину Дня независимости и 80-й традиционный день Народных сил общественной безопасности.

В преддверии всевьетнамского партийного съезда 14-го созыва, на котором будет проходить подготовка к партийным съездам всех уровней, он призвал сектор общественной безопасности стать пионером политики партии по упорядочению политической системы, развитию научных технологий, инноваций и цифровой трансформации, стремясь создать не только чистые и сильные, но и профессиональные, элитные и современные силы общественной безопасности, адаптированные к революционным требованиям новой эры.

Кроме того, он призвал Центральный партийный комитет общественной безопасности и Министерство общественной безопасности активно продвигать децентрализацию и развивать потенциал для более эффективного решения вопросов безопасности на низовом уровне.

Глава партии поручил сотрудникам органов общественной безопасности в общинах и городках поддерживать тесные связи с местным населением, обеспечивая оперативное реагирование на нужды, проблемы и законные чаяния населения.

ИЖВ/ВИА

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