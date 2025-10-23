Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам посетил Университет Аалто и встретился со вьетнамскими студентами, обучающимися в Финляндии

В рамках официального визита в Финляндию днём 22 октября (по местному времени) Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам и сопровождающая его высокопоставленная делегация Вьетнама посетили Университет Аалто.
  Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам и Президент Университета Аалто Илкка Ниемеля со студентами из Вьетнама, обучающимися в Хельсинки. Фото: ВИA  
В рамках официального визита в Финляндию днём 22 октября (по местному времени) Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам и сопровождающая его высокопоставленная делегация Вьетнама посетили Университет Аалто, где встретились с руководством университета и вьетнамскими студентами, обучающимися в этой стране.

Во время беседы президент Университета Аалто Илкка Ниемеля тепло поприветствовал Генерального секретаря То Лама и делегацию, отметив, что визит и решение двух стран повысить уровень отношений до стратегического партнёрства придадут новый импульс развитию традиционной дружбы и сотрудничества, особенно в области образования и науки.

Президент Университета Аалто выразил впечатление достижениями Вьетнама в области социально-экономического развития, образования и науки, отметив высокий уровень подготовки кадров и научно-технического потенциала страны. Илкка Ниемеля подтвердил готовность и стремление университета к дальнейшему укреплению сотрудничества с учебными и научными учреждениями Вьетнама по направлениям, где университет обладает особыми преимуществами, - таким как искусственный интеллект (ИИ), цифровая трансформация, возобновляемая энергетика, предпринимательство и инновации.

В приветственном слове и при представлении города Эспоо мэр города Мерви Катайнен отметила, что Эспоо является вторым по величине городом Финляндии. Здесь наука и технологии развиваются особенно стремительно. В городе расположен Университет Аалто, а также множество известных научных и промышленных организаций, таких как Технологический исследовательский центр Финляндии и всемирно известная телекоммуникационная компания Nokia, наряду со множеством других высокотехнологичных компаний, действующих в этом регионе.

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам поблагодарил руководство Университета Аалто за тёплый приём и содействие в обучении вьетнамских студентов. Он подчеркнул, что Партия и Государство Вьетнама придают первостепенное значение и уделяют наивысший приоритет созданию прорыва в развитии науки, технологий, инноваций, цифровой трансформации, а также образования и подготовки кадров, особенно формированию высококвалифицированных человеческих ресурсов, которые будут способствовать продвижению страны в новую эпоху подъема. Он предложил университету продолжать укреплять сотрудничество с вьетнамскими вузами в области подготовки кадров, исследований и обмена опытом, особенно по направлениям, где Финляндия имеет сильные позиции.

Во встрече с вьетнамскими студентами Генеральный секретарь ЦК КПВ подчеркнул, что они имеют уникальную возможность учиться в одной из самых передовых образовательных систем мира. Он отметил, что Финляндия, несмотря на суровый климат и ограниченные ресурсы, стала развитой страной с высоким уровнем благосостояния и счастья граждан - благодаря силе знаний и качеству человеческих ресурсов. Вьетнамский народ также обладает аналогичными качествами - непоколебимой волей, жаждой знаний и стремлением к самосовершенствованию. Преодолев множество трудностей и испытаний, Вьетнам сумел подняться и стать всё более динамично развивающейся экономикой, играющей всё более важную роль и занимающей всё более высокое положение на международной арене.

Он подчеркнул, что образование является главным национальным приоритетом, а студенты за рубежом - важным мостом между Вьетнамом и миром. Генеральный секретарь призвал студентов использовать время учёбы в Финляндии для освоения передовых знаний и технологий, укрепления связей между двумя странами и содействия развитию Вьетнама.

В завершение встречи студент Ле Ву Юй, представитель вьетнамских студентов Университета Аалто, выразил благодарность Генеральному секретарю за его наставления и пообещал учиться с усердием, соблюдать законы и правила, активно участвовать в деятельности студенческих и общественных организаций, способствуя укреплению дружбы между Вьетнамом и Финляндией.

В тот же день Генеральный секретарь То Лам и делегация посетили лабораторию прототипирования Университета Аалто, где ознакомились с разработками, направленными на достижение климатических целей и развитие циркулярной экономики.

ВИА/ИЖВ

