Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам посетил Посольство Вьетнама в КНДР

По сообщению специального корреспондента ВИА, в рамках государственного визита в Корейскую Народно-Демократическую Республику и участия в торжественном мероприятии, посвящённом 80-летию со дня основания Трудовой партии Кореи, утром 10 октября (по местному времени) Генеральный секретарь То Лам вместе с делегацией высокого уровня Вьетнама посетил Посольство Вьетнама в КНДР.
  Генеральный секретарь То Лам с сотрудниками Посольства Вьетнама в КНДР. Фото: ВИА  
Здесь посол Вьетнама в КНДР Ле Ба Винь доложил Генеральному секретарю о результатах работы посольства, о состоянии двусторонних отношений Вьетнам – КНДР в последнее время. Развивая традицию солидарности, сотрудники посольства всегда поддерживают друг друга в выполнении поставленных задач, активно вносят вклад в дело строительства и защиты Отечества, а также служат связующим звеном для укрепления традиционных дружественных отношений между двумя странами.

Посол Ле Ба Винь подчеркнул, что в ближайшее время Посольство будет и далее развивать дух единства и ответственности; эффективно реализовывать Резолюцию Политбюро №59-NQ/TW от 24 января 2025 года о международной интеграции в новых условиях, внося вклад в уверенное продвижение Вьетнама в новую эпоху.

Выразив радость от посещения Посольства Вьетнама в КНДР и передав коллективу сотрудников и их семьям тёплые пожелания здоровья и счастья, Генеральный секретарь То Лам отметил, что нынешний государственный визит в КНДР является особо важным внешнеполитическим мероприятием, проходящим в контексте празднования 75-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и КНДР (31 января 1950 г. – 31 января 2025 г.).

Это важная возможность подтвердить последовательную позицию Партии, Государства и народа Вьетнама, которые всегда придают большое значение и стремятся поддерживать и развивать традиционные дружественные отношения с Партией, Государством и народом КНДР.

Генеральный секретарь поделился трудностями, высоко оценил усилия коллектива сотрудников Посольства Вьетнама в КНДР, отметив их сплочённость, преданность, преодоление трудностей и успешное выполнение дипломатических задач, возложенных Партией и Государством, что способствовало продвижению традиционной дружбы между двумя странами и приданию этим отношениям новых ярких черт.

Учитывая внутреннюю ситуацию в стране и принимая во внимание продолжающеюся сложность международной и региональной обстановки, чтобы удовлетворить потребности развития страны и ещё больше укрепить дружбу и сотрудничество Вьетнам — КНДР, Генеральный секретарь призвал весь состав Посольства в КНДР продолжать выполнять роль связующего звена между двумя странами: содействовать поддержанию и расширению сотрудничества в тех областях, которые соответствуют интересам каждой из сторон и нормам национального и международного права, что благоприятствует поддержанию мира и развитию в регионе; а также активизировать обмены, отвечающие потребностям обеих сторон, в том числе народные контакты.

Генеральный секретарь подчеркнул необходимость дальнейшего развития духа единства, ответственности, инициативности и креативности для ещё более успешного выполнения внешнеполитических задач; своевременного информирования, тесной координации с органами внутри страны и принимающей стороны; а также развития духа «взаимопомощи и солидарности» для совместного обеспечения стабильной жизни.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Создание нового импульса и укрепление традиционных дружеских отношений между Вьетнамом и КНДР

Создание нового импульса и укрепление традиционных дружеских отношений между Вьетнамом и КНДР

Отвечая на вопросы журналистов по случаю государственного визита Генерального секретаря ЦК КПВ То Лама в КНДР, заместитель министра иностранных дел Нгуен Минь Ву сообщил, что государственный визит Генсекретаря То Лама и высокопоставленной делегации Вьетнама в КНДР, состоявшийся 9–11 октября 2025 года и приуроченный к празднованию 80-летия со дня основания Трудовой партии Кореи, прошёл успешно и плодотворно.
ПОДРОБНЕЕ

Top