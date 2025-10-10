НОВОСТИ
Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам посетил Посольство Вьетнама в КНДР
Посол Ле Ба Винь подчеркнул, что в ближайшее время Посольство будет и далее развивать дух единства и ответственности; эффективно реализовывать Резолюцию Политбюро №59-NQ/TW от 24 января 2025 года о международной интеграции в новых условиях, внося вклад в уверенное продвижение Вьетнама в новую эпоху.
Выразив радость от посещения Посольства Вьетнама в КНДР и передав коллективу сотрудников и их семьям тёплые пожелания здоровья и счастья, Генеральный секретарь То Лам отметил, что нынешний государственный визит в КНДР является особо важным внешнеполитическим мероприятием, проходящим в контексте празднования 75-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и КНДР (31 января 1950 г. – 31 января 2025 г.).
Это важная возможность подтвердить последовательную позицию Партии, Государства и народа Вьетнама, которые всегда придают большое значение и стремятся поддерживать и развивать традиционные дружественные отношения с Партией, Государством и народом КНДР.
Генеральный секретарь поделился трудностями, высоко оценил усилия коллектива сотрудников Посольства Вьетнама в КНДР, отметив их сплочённость, преданность, преодоление трудностей и успешное выполнение дипломатических задач, возложенных Партией и Государством, что способствовало продвижению традиционной дружбы между двумя странами и приданию этим отношениям новых ярких черт.
Учитывая внутреннюю ситуацию в стране и принимая во внимание продолжающеюся сложность международной и региональной обстановки, чтобы удовлетворить потребности развития страны и ещё больше укрепить дружбу и сотрудничество Вьетнам — КНДР, Генеральный секретарь призвал весь состав Посольства в КНДР продолжать выполнять роль связующего звена между двумя странами: содействовать поддержанию и расширению сотрудничества в тех областях, которые соответствуют интересам каждой из сторон и нормам национального и международного права, что благоприятствует поддержанию мира и развитию в регионе; а также активизировать обмены, отвечающие потребностям обеих сторон, в том числе народные контакты.
Генеральный секретарь подчеркнул необходимость дальнейшего развития духа единства, ответственности, инициативности и креативности для ещё более успешного выполнения внешнеполитических задач; своевременного информирования, тесной координации с органами внутри страны и принимающей стороны; а также развития духа «взаимопомощи и солидарности» для совместного обеспечения стабильной жизни.