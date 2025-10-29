НОВОСТИ
Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам посетил могилу Карла Маркса на кладбище Хайгейт в Лондоне
В рамках официального визита в Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии утром 28 октября (по местному времени) Генеральный секретарь То Лам и его супруга Нго Фыонг Ли, а также делегация высокого уровня Вьетнама возложили венок к могиле вождя пролетариата Карла Маркса на кладбище Хайгейт в столице Лондоне.
Философ Карл Маркс родился в 1818 году в Германии, с 1849 года проживал в Лондоне, где скончался в 1883 году. Он был выдающимся вождём рабочего класса, трудящихся, угнетённых народов и прогрессивного человечества в целом.
Могила Карла Маркса, расположенная на кладбище Хайгейт, является местом, имеющим глубокое историко-идеологическое значение и одновременно одной из достопримечательностей британской столицы. Первоначально, в 1883 году, мыслитель был похоронен на скромном участке кладбища. В 1954 году его останки, а также останки членов семьи были перенесены в общий участок под более крупный мемориальный монумент, торжественно открытый в 1956 году.
Памятник, созданный скульптором Лоуренсом Брэдшоу, представляет собой бронзовый бюст Карла Маркса, установленный на мраморном постаменте с выгравированной надписью: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — цитатой из его произведения «Манифест Коммунистической партии». Современное место захоронения имеет статус объекта первой категории охраны (Grade I listed) — высшую категорию для памятников архитектуры и истории Великобритании.
Могила является не только местом упокоения, но и мощным символом. Многие сторонники марксистского учения, учёные и туристы со всего мира посещают это место как духовное паломничество, чтобы почтить память автора идей, оказавших огромное влияние на мировую политику и общественную мысль.
Кладбище Хайгейт расположено на холме в северной части Лондона, создавая атмосферу умиротворения и тишины. Здесь покоятся многие выдающиеся личности, включая физика Майкла Фарадея, родителей писателя Чарльза Диккенса, философа, социолога и политолога Герберта Спенсера, писательницу Джордж Элиот и других.
Кладбище открыто для посетителей в определённые часы и при соблюдении установленных правил. На восточной стороне (East Side) кладбища можно увидеть мемориал Карла Маркса, выделяющийся на фоне спокойной зелени этого исторического места.