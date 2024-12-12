Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам посетил матерей-героинь, людей, имеющих заслуги перед революцией в провинции Донгтхап Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам приветствует матерей-героинь Вьетнама в провинции Донгтхап 11 декабря. Фото: ВИA