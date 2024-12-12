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Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам посетил матерей-героинь, людей, имеющих заслуги перед революцией в провинции Донгтхап

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам посетил и вручил подарки 80 бенефициарам политики, матерям-героиням Вьетнама и ветеранам войны в провинции Донгтхап в дельте Меконга 11 декабря, в преддверии 80-й годовщины основания Вьетнамской народной армии (22 декабря 1944 - 2024) и 35-й годовщины Всенародной обороны (22 декабря 1989 - 2024).
  Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам посетил матерей-героинь, людей, имеющих заслуги перед революцией в провинции Донгтхап Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам приветствует матерей-героинь Вьетнама в провинции Донгтхап 11 декабря. Фото: ВИA  
От имени руководства партии и государства То Лам выразил сердечные пожелания и глубокую благодарность матерям-героиням Вьетнама, героям вооруженных сил, раненым и больным солдатам, семьям мучеников и тем, кто служил нации в Донгтхапе.

Высоко оценивая дух самодостаточности и самостоятельности инвалидов войны, больных солдат, семей мучеников и других участников революции, преодолевших инвалидность, потери, жертвы и лишения, глава партии подчеркнул, что партия и государство последовательно уделяют приоритетное внимание и направляют эффективную реализацию политики чествования и поддержки тех, кто имел заслуги перед революцией.

Были приняты многочисленные руководящие принципы партии, а также политика и законы государства о льготном режиме для участников революции, заявил он, добавив, что круг бенефициаров был расширен, а льготные режимы постепенно дополнялись и совершенствовались, отражая уважение, благодарность и заботу партии, государства и народа о них.

Генеральный секретарь партии обратился к партийным комитетам, ведомствам, секторам и организациям всех уровней в провинции с просьбой развивать свои достижения, продолжать совершенствовать и эффективно осуществлять политику и законы, направленные на тех, кто внес вклад в развитие страны и революции.

Он призвал местные органы власти, ведомства, подразделения и отдельных людей предпринять конкретные и практические действия с сильным чувством ответственности, рассматривая это как долг, ответственность и выражение глубокой благодарности тем, кто посвятил себя делу национального освобождения, воссоединения и защиты страны.

В провинции Донгтхап проживает более 62 000 бенефициаров политики. За последние три года провинция мобилизовала ресурсы для поддержки строительства и ремонта более 2000 домов для людей, имеющих заслуги перед революцией и семей погибших, общий бюджет которых превысил 78 миллиардов донгов (3 миллиона долларов США).

ВИА/ИЖВ

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