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Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам посетил матерей-героинь, людей, имеющих заслуги перед революцией в провинции Донгтхап
Высоко оценивая дух самодостаточности и самостоятельности инвалидов войны, больных солдат, семей мучеников и других участников революции, преодолевших инвалидность, потери, жертвы и лишения, глава партии подчеркнул, что партия и государство последовательно уделяют приоритетное внимание и направляют эффективную реализацию политики чествования и поддержки тех, кто имел заслуги перед революцией.
Были приняты многочисленные руководящие принципы партии, а также политика и законы государства о льготном режиме для участников революции, заявил он, добавив, что круг бенефициаров был расширен, а льготные режимы постепенно дополнялись и совершенствовались, отражая уважение, благодарность и заботу партии, государства и народа о них.
Генеральный секретарь партии обратился к партийным комитетам, ведомствам, секторам и организациям всех уровней в провинции с просьбой развивать свои достижения, продолжать совершенствовать и эффективно осуществлять политику и законы, направленные на тех, кто внес вклад в развитие страны и революции.
Он призвал местные органы власти, ведомства, подразделения и отдельных людей предпринять конкретные и практические действия с сильным чувством ответственности, рассматривая это как долг, ответственность и выражение глубокой благодарности тем, кто посвятил себя делу национального освобождения, воссоединения и защиты страны.
В провинции Донгтхап проживает более 62 000 бенефициаров политики. За последние три года провинция мобилизовала ресурсы для поддержки строительства и ремонта более 2000 домов для людей, имеющих заслуги перед революцией и семей погибших, общий бюджет которых превысил 78 миллиардов донгов (3 миллиона долларов США).