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Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам посетил концерт, посвященный 70-летию установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Индонезией
В своем вступительном слове заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон подтвердил, что это особое событие в рамках поездки лидера Вьетнамской партии в Индонезию. Он сообщил, что в ходе этого важного визита лидеры двух стран обсудят пути углубления и дальнейшего развития традиционной дружбы и многогранного сотрудничества.
Он выразил свое удовлетворение процветающими двусторонними отношениями, подчеркнув, что политические связи служат прочной основой для расширения всестороннего сотрудничества между двумя странами.
С момента установления стратегического партнерства в 2013 году двусторонние отношения постоянно расширялись, от политики, дипломатии, обороны и безопасности и до экономики, туризма, культуры и обменов между людьми, отметил Буй Тхань Шон.
Он выразил уверенность в том, что после 70 лет развития, со схожей историей и многими значительными достижениями, дружба и сотрудничество между Вьетнамом и Индонезией будут продолжать процветать, удовлетворяя чаяния их народов и способствуя миру, сотрудничеству и развитию в регионе и во всем мире.
Обе стороны будут работать вместе, чтобы поднять стратегическое партнерство между Вьетнамом и Индонезией на более высокий уровень, о чем договорились их лидеры, заявил Буй Тхань Шон.
Государственный визит главы партии в Индонезию является важной вехой, открывающей новую главу сотрудничества, более всеобъемлющую, содержательную и отвечающую интересам народов двух стран, продолжил он.
Между тем, министр культуры Индонезии Фадли Зон подчеркнул, что отношения между двумя странами были прочно установлены президентом Хо Ши Мином и президентом Сукарно, и культивировались последующими поколениями лидеров и граждан, став ценным и непреходящим достоянием обеих стран. С момента установления дипломатических отношений в 1955 году Вьетнам и Индонезия стоят плечом к плечу, развивая отношения, построенные на взаимном уважении, общих ценностях и приверженности сотрудничеству как на двусторонней, так и на многосторонней основе АСЕАН.
Он подтвердил, что концерт символизирует красоту культур и музыки обеих стран, а артисты создают симфонию надежды, самостоятельности и единства. Он также отражает общие устремления двух народов в будущее и вдохновляет молодые поколения поддерживать дух сотрудничества и дружбы, который определял вьетнамско-индонезийские отношения на протяжении последних семи десятилетий.
Подтвердив, что обе страны внесли значительный вклад в АСЕАН в обеспечение региональной стабильности, экономического развития и процветания, он выразил уверенность, что молодые поколения унаследуют и продолжат развивать двусторонние связи.
Ханойский филармонический оркестр при Вьетнамской национальной академии музыки представил на мероприятии выступления ведущих артистов, познакомив индонезийских друзей с классическими произведениями со всего мира, сочетающимися и переплетающимися со звуками, характерными для традиционных вьетнамских музыкальных инструментов, а также с народными мелодиями и знакомыми песнями обеих стран.