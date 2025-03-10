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Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам посетил концерт, посвященный 70-летию установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Индонезией

9 марта в Джакарте вечером в рамках своей текущей поездки в Индонезию и официального визита в Секретариат АСЕАН генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам и его супруга Нго Фыонг Лы посетили концерт, посвященный 70-летию установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Индонезией.
  Концерт посвящен 70-й годовщине установления дипломатических связей между Вьетнамом и Индонезией. Фото: ВИA
На мероприятии также присутствовали председатель Совета региональных представителей Индонезии Султан Бахтиар Наджамудин и его супруга Роза Руди.

В своем вступительном слове заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон подтвердил, что это особое событие в рамках поездки лидера Вьетнамской партии в Индонезию. Он сообщил, что в ходе этого важного визита лидеры двух стран обсудят пути углубления и дальнейшего развития традиционной дружбы и многогранного сотрудничества.

Он выразил свое удовлетворение процветающими двусторонними отношениями, подчеркнув, что политические связи служат прочной основой для расширения всестороннего сотрудничества между двумя странами.

С момента установления стратегического партнерства в 2013 году двусторонние отношения постоянно расширялись, от политики, дипломатии, обороны и безопасности и до экономики, туризма, культуры и обменов между людьми, отметил Буй Тхань Шон.

Он выразил уверенность в том, что после 70 лет развития, со схожей историей и многими значительными достижениями, дружба и сотрудничество между Вьетнамом и Индонезией будут продолжать процветать, удовлетворяя чаяния их народов и способствуя миру, сотрудничеству и развитию в регионе и во всем мире.

Обе стороны будут работать вместе, чтобы поднять стратегическое партнерство между Вьетнамом и Индонезией на более высокий уровень, о чем договорились их лидеры, заявил Буй Тхань Шон.

Государственный визит главы партии в Индонезию является важной вехой, открывающей новую главу сотрудничества, более всеобъемлющую, содержательную и отвечающую интересам народов двух стран, продолжил он.

Между тем, министр культуры Индонезии Фадли Зон подчеркнул, что отношения между двумя странами были прочно установлены президентом Хо Ши Мином и президентом Сукарно, и культивировались последующими поколениями лидеров и граждан, став ценным и непреходящим достоянием обеих стран. С момента установления дипломатических отношений в 1955 году Вьетнам и Индонезия стоят плечом к плечу, развивая отношения, построенные на взаимном уважении, общих ценностях и приверженности сотрудничеству как на двусторонней, так и на многосторонней основе АСЕАН.

Он подтвердил, что концерт символизирует красоту культур и музыки обеих стран, а артисты создают симфонию надежды, самостоятельности и единства. Он также отражает общие устремления двух народов в будущее и вдохновляет молодые поколения поддерживать дух сотрудничества и дружбы, который определял вьетнамско-индонезийские отношения на протяжении последних семи десятилетий.

Подтвердив, что обе страны внесли значительный вклад в АСЕАН в обеспечение региональной стабильности, экономического развития и процветания, он выразил уверенность, что молодые поколения унаследуют и продолжат развивать двусторонние связи.

Ханойский филармонический оркестр при Вьетнамской национальной академии музыки представил на мероприятии выступления ведущих артистов, познакомив индонезийских друзей с классическими произведениями со всего мира, сочетающимися и переплетающимися со звуками, характерными для традиционных вьетнамских музыкальных инструментов, а также с народными мелодиями и знакомыми песнями обеих стран.

ВИА/ИЖВ

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