Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам поздравил ВИА с Лунным Новым годом

Генеральный директор Вьетнамского информационного агентства (ВИА) Ву Вьет Чанг приветствует Генерального секретаря ЦК КПВ То Лама. (Фото: ВИА)
Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам поздравляет с Новым годом сотрудников, корреспондентов и редакторов Редакции внутренних новостей ВИА. (Фото: ВИА)
Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам поздравляет с Новым годом сотрудников, корреспондентов и редакторов Редакции международных новостей ВИА. (Фото: ВИА)
Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам поздравляет с Лунным Новым годом сотрудников, корреспондентов и редакторов Вьетнамского информационного агентства. (Фото: ВИА)
Генеральный директор ВИА Ву Вьет Чанг вручает Генеральному секретарю ЦК КПВ То Ламу фотоальбом, подготовленный корреспондентами Редакции фотоновостей ВИА. (Фото: ВИА)
Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам и участники встречи фотографируются на память с руководителями, корреспондентами, редакторами и сотрудниками Вьетнамского информационного агентства. (Фото: ВИА)