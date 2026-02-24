Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам поздравил ВИА с Лунным Новым годом

По случаю Лунного Нового года 2026 года Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам утром 24 февраля в Ханое посетил сотрудников, корреспондентов и редакторов Вьетнамского информационного агентства (ВИА), поздравив их с Новым годом.
  Генеральный директор Вьетнамского информационного агентства (ВИА) Ву Вьет Чанг приветствует Генерального секретаря ЦК КПВ То Лама. (Фото: ВИА)  
  Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам поздравляет с Новым годом сотрудников, корреспондентов и редакторов Редакции внутренних новостей ВИА. (Фото: ВИА)  
  Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам поздравляет с Новым годом сотрудников, корреспондентов и редакторов Редакции международных новостей ВИА. (Фото: ВИА)  
  Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам поздравляет с Новым годом сотрудников, корреспондентов и редакторов Редакции международных новостей ВИА. (Фото: ВИА)  
  Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам поздравляет с Лунным Новым годом сотрудников, корреспондентов и редакторов Вьетнамского информационного агентства. (Фото: ВИА)  
  Генеральный директор ВИА Ву Вьет Чанг вручает Генеральному секретарю ЦК КПВ То Ламу фотоальбом, подготовленный корреспондентами Редакции фотоновостей ВИА. (Фото: ВИА)  
  Генеральный директор ВИА Ву Вьет Чанг вручает Генеральному секретарю ЦК КПВ То Ламу фотоальбом, подготовленный корреспондентами Редакции фотоновостей ВИА. (Фото: ВИА)  
  Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам и участники встречи фотографируются на память с руководителями, корреспондентами, редакторами и сотрудниками Вьетнамского информационного агентства. (Фото: ВИА)  

 

ИЖВ/ВИА

