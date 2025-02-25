Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам подчеркнул необходимость вовлечения всех в социально-экономическое развитие

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам выступает на рабочем заседании Отдела ЦК КПВ по политике и стратегиям. Фото: ВИA Выступая на рабочем заседании Отдела ЦК партии по политике и стратегиям, посвященном целевому показателю роста в размере не менее 8%, установленному на 2025 год, чтобы заложить прочный фундамент для двузначных показателей в последующие годы, То Лам высоко оценил вклад откровенных, глубоких и ценных идей экономистов и представителей министерств и отраслей, которые помогли партии и правительству принять стратегические решения для достижения цели устойчивого развития.

Он предложил отделу, соответствующим министерствам, секторам и экономистам несколько конкретных направлений для дальнейших исследований, подчеркнув, что приоритет должен быть отдан стимулированию экономического развития как со стороны спроса, так и со стороны предложения, ускорению устранения барьеров и узких мест, препятствующих экономическому росту, и уделению внимания частному сектору.

Для продвижения реформ, связанных с предложением, То Лам подчеркнул необходимость продолжения институциональных реформ и улучшения условий для ведения бизнеса путем сокращения продолжительности административных процедур не менее чем на 30%, снижения затрат на ведение бизнеса не менее чем на 30% и устранения не менее 30% ненужных условий ведения бизнеса. Цель состоит в том, чтобы в ближайшие 2-3 года Вьетнам вошел в тройку лидеров в АСЕАН по уровню инвестиционной среды.

Он предложил смело применять специализированные правовые рамки, поскольку правовая система страны все еще отстает от быстрого развития цифровой экономики, инноваций и международной интеграции, особенно в таких областях, как финансовые технологии (fintech), искусственный интеллект (AI), экономика платформ, электронная коммерция и особые экономические зоны. Он призвал разработать правовую базу для контролируемого пилотирования развивающихся технологических секторов и других особых экономических и технологических зон, специальные механизмы налогового стимулирования и уникальные механизмы разрешения коммерческих споров в таких зонах.

Необходимо приложить дополнительные усилия для завершения разработки высококачественной и синхронизированной системы городской инфраструктуры, создания национальной системы цифровых карт для планирования и ценообразования на землю, а также создания Национального жилищного фонда для строительства доступных домов в крупных городах, отметил он.

Также важно внедрить открытую финансовую политику для моделей международных финансовых центров; создать модель беспошлинного порта, чтобы превратить Вьетнам в крупный логистический центр; внедрить Национальное инвестиционное единое окно для быстрого прихода иностранных инвесторов во Вьетнам; способствовать развитию науки, технологий и инноваций; и тщательно решить проблему загрязнения воздуха в Ханое и Хошимине, подчеркнул он.

Глава партии подчеркнул необходимость проведения политики привлечения талантов и специальных стимулов для чиновников и госслужащих с выдающимися результатами; продолжения совершенствования государственного организационного аппарата, включая механизмы децентрализации и делегирования полномочий; и сосредоточения внимания на решении проблем стареющего населения.

Содействуя экономическому росту со стороны спроса, Генеральный секретарь партии подчеркнул важность увеличения инвестиций, включая расширение государственных инвестиций в стратегическую и фундаментальную инфраструктурную систему страны, а также поощрение частных инвестиций путем создания благоприятной, прозрачной, безопасной и недорогой инвестиционной среды с легким доступом к кредитному капиталу.

Также важно поощрять внутреннее потребление, поскольку оно может обеспечить устойчивый рост ВВП и увеличить чистый экспорт, заявил То Лам, предложив развивать сельскохозяйственную экономику вместо чисто сельскохозяйственного производства, индустриализировать сельское хозяйство, скорректировать политику землепользования для содействия накоплению земель и поощрять экспериментальное внедрение новых форм сотрудничества в сельском хозяйстве.

Говоря о конкретных мерах по стимулированию роста со стороны спроса, глава партии отметил, что необходимо проводить экспансионистскую фискальную политику, гибкую монетарную политику и разумное смягчение монетарной политики.

В отношении управления цифровыми валютами он подчеркнул, что нельзя допускать задержек, упускать возможности, создавать пробелы или изолироваться от новых форм финансирования и современных методов транзакций.



