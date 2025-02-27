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Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам подчеркнул глубокое стратегическое доверие между Вьетнамом и Новой Зеландией
Он выразил удовлетворение доверительными политическими отношениями между Вьетнамом и Новой Зеландией, которые служат основой для всестороннего сотрудничества в различных секторах.
Он высоко оценил результаты переговоров между двумя премьер-министрами, в частности, Совместное заявление о повышении уровня двусторонних отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства, заявив, что эта веха отражает значительный прогресс и глубокое взаимное доверие между двумя странами, обеспечивая прочную основу для их будущего развития.
Генеральный секретарь партии предложил двум странам продолжить укрепление экономического и торгового сотрудничества, наметив конкретные стратегии по расширению связей между их экономиками. Он также высоко оценил эффективное управление, сильную экономику и достижения Новой Зеландии в области науки, технологий и образования - сферы, имеющие решающее значение для роста Вьетнама.
Выразив благодарность правительству Новой Зеландии за предоставление стипендий для вьетнамских студентов, он отметил, что Новая Зеландия становится все более надежным и благоприятным местом для обучения и проведения исследований для вьетнамских студентов.
Кристофер Лаксон, в свою очередь, считает, что под умелым руководством генерального секретаря партии То Лама и других лидеров Вьетнам успешно достигнет своей цели - стать развитой страной к 2045 году.
Новая Зеландия, обладая сильными сторонами, рассчитывает сопровождать и поддерживать Вьетнам в достижении целей социально-экономического развития в ближайшие годы, сказал он, выразив готовность принять больше вьетнамских студентов, ученых и исследователей в стране для обучения и проведения исследований, сказал Кристофер Лаксон.
Он также выразил желание и дальше укреплять координацию в сфере туризма, торговли и инвестиций, объединяя деловые круги двух стран.
Оба лидера согласились с будущим направлением двусторонних отношений и считают, что недавно созданная структура всеобъемлющего стратегического партнерства принесет большую взаимную выгоду и внесет вклад в глобальный и региональный мир и развитие.
Они также согласились тесно сотрудничать по глобальным и региональным вопросам. То Лам поблагодарил Новую Зеландию за последовательную поддержку позиции Вьетнама и АСЕАН по вопросу Восточного моря и подтвердил, что Вьетнам готов поддержать Новую Зеландию в дальнейшем укреплении связей с АСЕАН, стремясь поднять диалоговые отношения АСЕАН-Новая Зеландия до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства.
По этому случаю Кристофер Лаксон передал То Ламу официальное приглашение посетить Новую Зеландию в ближайшем будущем. Принимающая сторона поблагодарила и поручила обеим сторонам координировать договоренности по дипломатическим каналам.