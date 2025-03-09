Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам отправляется с визитами в Индонезию, Секретариат АСЕАН, Сингапур

Генсек ЦК КПВ То Лам и его супруга Нго Фыонг Ли утром 9 марта покидают Ханой с государственным визитом в Индонезию, официальным визитом в секретариат АСЕАН, расположенный в этой стране, и официальным визитом в Сингапур. Фото: ВИA