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Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам отправляется с визитами в Индонезию, Секретариат АСЕАН, Сингапур
Генерального секретаря ЦК КПВ То Лама сопровождали член Политбюро, министр национальной обороны генерал Фан Ван Жанг, член Политбюро, директор Национальной политической академии Хошимина Нгуен Суан Тханг, член Политбюро, секретарь парткома города Хошимина Нгуен Ван Нэн, член Политбюро, министр общественной безопасности генерал Лыонг Там Куанг; Ле Хоай Чунг, секретарь ЦК КПВ, заведующий канцелярией ЦК КПВ; Чан Лыу Куанг, секретарь ЦК КПВ, заведующий Отделом ЦК КПВ по политике и стратегиям; Буй Тхань Шон, член ЦК КПВ, заместитель премьер-министра, министр иностранных дел; Нгуен Дык Хай, член ЦК КПВ и заместитель председателя Национального собрания, и другие официальные лица.
Поездка подтверждает последовательную внешнюю политику Вьетнама, направленную на независимость, самодостаточность, мир, сотрудничество, развитие, многосторонность и диверсификацию международных отношений. Она также подчеркивает важность, которую партия и государство Вьетнама придают отношениям с соседними странами региона, включая двух ключевых партнеров - Индонезию и Сингапур, и подчеркивает инициативный, ответственный и новаторский дух Вьетнама, вносящего практический вклад в реализацию общих устремлений АСЕАН в будущее.