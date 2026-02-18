Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам отправился в США для участия в церемонии открытия Совета мира по Газе

18 февраля 2026 года Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам отбыл из столицы Ханоя для участия в церемонии открытия Совета мира по Газе, которая состоится в Вашингтоне, округ Колумбия, Соединённые Штаты Америки (США), с 18 по 20 февраля 2026 года по приглашению Президента США Дональда Трампа, председателя-основателя Совета мира по Газе. В состав делегации, сопровождающей Генерального секретаря То Лама, входят: генерал армии Фан Ван Жанг, член Политбюро, министр национальной обороны; генерал армии Лыонг Там Куанг, член Политбюро, министр общественной безопасности; Нгуен Зуй Нгок, член Политбюро, секретарь партийного комитета Ханоя; Ле Хоай Чунг, член Политбюро, министр иностранных дел; Фам Зя Тук, член Политбюро, секретарь Центрального комитета КПВ, руководитель Канцелярии ЦК КПВ; Нгуен Ван Тханг, член ЦК КПВ, министр финансов; Нгуен Тхи Хонг, член ЦК КПВ, управляющий Государственного банка Вьетнама; Ле Мань Хунг, член ЦК КПВ, исполняющий обязанности министра промышленности и торговли; То Ан Со, помощник Генерального секретаря, исполняющий обязанности руководителя Канцелярии Генерального секретаря; Нгуен Куок Зунг, Посол Вьетнама в США.

Участие высшего руководителя Вьетнама дсвидетельствует о поддержке и готовности Вьетнама участвовать в совместных усилиях международного сообщества во имя мира и развития. Это также является конкретным шагом по реализации договорённостей о сотрудничестве по международным вопросам в рамках отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и США.

ИЖВ/ВИА

