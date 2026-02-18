Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам отправился в США для участия в церемонии открытия Совета мира по Газе





Участие высшего руководителя Вьетнама дсвидетельствует о поддержке и готовности Вьетнама участвовать в совместных усилиях международного сообщества во имя мира и развития. Это также является конкретным шагом по реализации договорённостей о сотрудничестве по международным вопросам в рамках отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и США.