НОВОСТИ
Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам начинает государственный визит в Республику Корея
Спустя более чем 30 лет после установления дипломатических отношений отношения между Вьетнамом и Республикой Корея стали образцом совершенно особого, эффективного и содержательного партнерства. Оно достигло своего наивысшего уровня - всеобъемлющего стратегического партнерства - с очень высоким уровнем политического доверия благодаря существенному сотрудничеству в различных областях, которое принесло ощутимую пользу населению и деловым кругам обеих сторон.
В настоящее время Республика Корея является крупнейшим инвестором Вьетнама и его третьим по величине торговым партнером. В то же время Вьетнам является главным приоритетным партнером Республики Корея по оказанию помощи в целях развития.
Сотрудничество в области культуры, образования, труда, туризма и других областях также достигло значительных успехов. В области науки, технологий и инноваций, которая, как ожидается, станет новой опорой двусторонних отношений, Вьетнам и Республика Корея достигли многих многообещающих результатов.
В то время как Вьетнам продвигает свои основные направления национального развития, государственный визит генерального секретаря партии То Лама демонстрирует внешнюю политику страны, направленную на независимость, самостоятельность, многосторонность, диверсификацию внешних связей и активную, всеобъемлющую, интенсивную, экстенсивную и эффективную международную интеграцию. Это также важная дипломатическая деятельность, направленная на содействие выполнению резолюции Политбюро № 59 о международной интеграции в новой ситуации.