НОВОСТИ

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам начинает государственный визит в Республику Корея

Во второй половине дня 10 августа (по местному времени), генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам и его супруга Нго Фыонг Ли вместе с высокопоставленной делегацией Вьетнама прибыли на авиабазу Соннам в Сеуле, начав государственный визит в Республику Корея с 10 по 13 августа по приглашению президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна и его супруги.
  Генеральный секретарь партии То Лам и его супруга Нго Фыонг Ли прибыли в Сеул 10 августа днём (по местному времени). Фото: ВИA  
Главу партии и сопровождающих его лиц в аэропорту встретили министр иностранных дел Республики Корея Чо Хен, посол Республики Корея во Вьетнаме Чхве Ен Сам и его супруга, посол Вьетнама в Республике Корея Ву Хо, сотрудники посольства Вьетнама и представители вьетнамской общины в Республике Корея.

Спустя более чем 30 лет после установления дипломатических отношений отношения между Вьетнамом и Республикой Корея стали образцом совершенно особого, эффективного и содержательного партнерства. Оно достигло своего наивысшего уровня - всеобъемлющего стратегического партнерства - с очень высоким уровнем политического доверия благодаря существенному сотрудничеству в различных областях, которое принесло ощутимую пользу населению и деловым кругам обеих сторон.

В настоящее время Республика Корея является крупнейшим инвестором Вьетнама и его третьим по величине торговым партнером. В то же время Вьетнам является главным приоритетным партнером Республики Корея по оказанию помощи в целях развития.

Сотрудничество в области культуры, образования, труда, туризма и других областях также достигло значительных успехов. В области науки, технологий и инноваций, которая, как ожидается, станет новой опорой двусторонних отношений, Вьетнам и Республика Корея достигли многих многообещающих результатов.

В то время как Вьетнам продвигает свои основные направления национального развития, государственный визит генерального секретаря партии То Лама демонстрирует внешнюю политику страны, направленную на независимость, самостоятельность, многосторонность, диверсификацию внешних связей и активную, всеобъемлющую, интенсивную, экстенсивную и эффективную международную интеграцию. Это также важная дипломатическая деятельность, направленная на содействие выполнению резолюции Политбюро № 59 о международной интеграции в новой ситуации.

ВИА/ИЖВ

Лидеры Вьетнама и Республики Корея проинформировали СМИ о результатах переговоров в Сеуле

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам и президент Республики Корея (РК) Ли Чжэ Мён 11 августа провели совместную пресс-конференцию в Сеуле, чтобы поделиться результатами своих переговоров, состоявшихся в рамках государственного визита первого в РК.
