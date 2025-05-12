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НОВОСТИ

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам начинает государственный визит в Беларусь

11 мая днем (по местному времени), генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам, его супруга Нго Фыонг Ли и высокопоставленная вьетнамская делегация прибыли в аэропорт Минска, начав государственный визит в Республику Беларусь, который продлится с 11 по 12 мая по приглашению Президента Александра Лукашенко.
  Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам (в центре) и его супруга Нго Фыонг Ли прибыли в аэропорт Минска 11 мая днем (по местному времени), начав государственный визит в Республику Беларусь 11-12 мая по приглашению президента Александра Лукашенко. Фото: ВИA  
В аэропорту их встретили заместитель премьер-министра Анатолий Сивак, министр иностранных дел Максим Рыженков, посол Беларуси во Вьетнаме Владимир Боровиков, посол Вьетнама в Беларуси Нгуен Ван Нги, сотрудники посольства Вьетнама и представители вьетнамской общины в Беларуси.

Сразу после прибытия в аэропорт глава партии, его супруга и сопровождающие лица возложили цветы к монументу Победы, посетили и вручили подарки ветеранам и специалистам, внесшим выдающийся вклад в развитие Вьетнама.

С момента установления дипломатических отношений в 1992 году Вьетнам и Беларусь поддерживают и развивают традиционную дружбу и многогранное сотрудничество на основе все более высокого политического доверия. Стороны регулярно обмениваются делегациями, особенно высокого уровня, создавая основу для культивирования и развития близких отношений, прошедших проверку временем.

Стороны развивают сотрудничество во многих областях - от национальной обороны и безопасности до экономики, торговли, культуры, образования, науки и технологий, обменов между людьми и местного сотрудничества.

Стороны создали правовую базу, включающую около 50 документов, в том числе международные договоры и соглашения между министерствами и ведомствами. Девять населенных пунктов провинциального уровня Вьетнама установили отношения дружбы и сотрудничества с шестью из семи административных единиц провинциального уровня Беларуси. На международном уровне две страны регулярно консультируются и поддерживают друг друга на многосторонних форумах и механизмах.

За последние 30 лет Вьетнам и Беларусь строили, лелеяли и развивали традиционную дружбу и плодотворное сотрудничество на основе доверия, равенства и взаимного уважения на благо народов двух стран, создавая основу для более тесного и активного взаимодействия во всех областях.

Визит генерального секретаря То Лама и его супруги вместе с высокопоставленной вьетнамской делегацией создаст новый импульс для укрепления и расширения двусторонних отношений, обеспечит ориентиры для дальнейшего углубления добрых отношений между двумя странами.

ВИА/ИЖВ

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Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам: Укрепление вьетнамско-белорусской дружбы становится все более прочной

11 мая (по местному времени) в рамках двухдневного государственного визита в Минск, генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам встретился с представителями Белорусского общества дружбы и культурных связей с зарубежными странами (БООДКСЗ), Общества белорусско-вьетнамской дружбы (ВФА) и бывшими белорусскими экспертами, которые оказывали поддержку Вьетнаму.
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