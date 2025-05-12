Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам начинает государственный визит в Беларусь

Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам (в центре) и его супруга Нго Фыонг Ли прибыли в аэропорт Минска 11 мая днем (по местному времени), начав государственный визит в Республику Беларусь 11-12 мая по приглашению президента Александра Лукашенко. Фото: ВИA