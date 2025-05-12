НОВОСТИ
Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам начинает государственный визит в Беларусь
Сразу после прибытия в аэропорт глава партии, его супруга и сопровождающие лица возложили цветы к монументу Победы, посетили и вручили подарки ветеранам и специалистам, внесшим выдающийся вклад в развитие Вьетнама.
С момента установления дипломатических отношений в 1992 году Вьетнам и Беларусь поддерживают и развивают традиционную дружбу и многогранное сотрудничество на основе все более высокого политического доверия. Стороны регулярно обмениваются делегациями, особенно высокого уровня, создавая основу для культивирования и развития близких отношений, прошедших проверку временем.
Стороны развивают сотрудничество во многих областях - от национальной обороны и безопасности до экономики, торговли, культуры, образования, науки и технологий, обменов между людьми и местного сотрудничества.
Стороны создали правовую базу, включающую около 50 документов, в том числе международные договоры и соглашения между министерствами и ведомствами. Девять населенных пунктов провинциального уровня Вьетнама установили отношения дружбы и сотрудничества с шестью из семи административных единиц провинциального уровня Беларуси. На международном уровне две страны регулярно консультируются и поддерживают друг друга на многосторонних форумах и механизмах.
За последние 30 лет Вьетнам и Беларусь строили, лелеяли и развивали традиционную дружбу и плодотворное сотрудничество на основе доверия, равенства и взаимного уважения на благо народов двух стран, создавая основу для более тесного и активного взаимодействия во всех областях.
Визит генерального секретаря То Лама и его супруги вместе с высокопоставленной вьетнамской делегацией создаст новый импульс для укрепления и расширения двусторонних отношений, обеспечит ориентиры для дальнейшего углубления добрых отношений между двумя странами.