НОВОСТИ
Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам направил наилучшие пожелания дипломатам в связи с 80-летием основания сектора
С самых первых дней основания Демократической Республики Вьетнам, ныне Социалистической Республики Вьетнам, и на протяжении 30 лет войн сопротивления против иностранных агрессоров за национальную независимость и воссоединение страны, под мудрым и умелым руководством партии и светом дипломатической мысли президента Хо Ши Мина внешние связи и дипломатия стали ключевой, новаторской силой в успешной защите молодого революционного правительства и закладке фундамента для долгосрочного развития вьетнамской революции, отметил он.
После воссоединения страны министерство иностранных дел и дипломатия продолжали играть ведущую роль в постепенном снятии блокады и эмбарго, содействии международной интеграции и создании благоприятной дипломатической обстановки, внося тем самым важный вклад в успешную реализацию дела «Доймой» (обновления) партии.
Руководствуясь духом служения Отечеству, дипломатия сыграла достойную роль в установлении и поддержании мирной и стабильной обстановки, непоколебимо и настойчиво отстаивая независимость, суверенитет, единство и территориальную целостность, одновременно способствуя укреплению мощи и потенциала нации и повышению ее международного положения и репутации, как это видно сегодня, добавив, что многие выдающиеся вьетнамские дипломаты заняли важные должности в международных организациях и заслужили высокую оценку.
Высоко оценив их важные достижения и вклад, глава партии подчеркнул, что партия и государство признают огромный вклад, а также молчаливые жертвы тех, кто на протяжении многих лет оставался стойким и верным революционному делу и внешней политике страны.
Что касается будущих задач, то глава партии подчеркнул необходимость того, чтобы сектор и его участники служили устойчивому развитию страны в новую эпоху.
Генеральный секретарь партии То Лам выразил уверенность в том, что дипломатическая служба, обладающая гордой 80-летней традицией, продолжит играть ведущую роль, активно использовать возможности, превращать трудности в преимущества и вносить значительный вклад в успешную реализацию стратегических целей, поставленных в резолюциях всевьетнамского партийного съезда.
Внешние связи и дипломатия должны подняться на новую высоту, по-настоящему стать одной из ключевых стратегических сил по защите страны на раннем этапе и издалека, поддерживать мирную, стабильную обстановку и надежно защищать независимость, суверенитет и территориальную целостность, написал он, добавив, что дипломатия должна продолжать повышать международный авторитет и репутацию страны и эффективно содействовать делу строительства и защиты страны.
Глава партии также подчеркнул необходимость тесной и согласованной координации по всем трем направлениям: партийной дипломатии, государственной дипломатии и народной дипломатии под руководством партии.