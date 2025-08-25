Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам направил наилучшие пожелания дипломатам в связи с 80-летием основания сектора

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам направил поздравительное письмо дипломатическому сектору по случаю 80-летия со дня его основания (28 августа 1945 г. – 2025 г.), в котором он выразил искренние поздравления и наилучшие пожелания всем поколениям должностных лиц, государственных служащих и сотрудников дипломатической службы, а также всем коллективам и отдельным лицам, занимающимся международными делами.
  Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам. Фото: ВИА  
Глава партии написал, что за последние 80 лет строительства и развития дипломатический сектор преодолел бесчисленные трудности и достиг огромных, исторически значимых успехов, внеся важный вклад в дело строительства и защиты Отечества.

С самых первых дней основания Демократической Республики Вьетнам, ныне Социалистической Республики Вьетнам, и на протяжении 30 лет войн сопротивления против иностранных агрессоров за национальную независимость и воссоединение страны, под мудрым и умелым руководством партии и светом дипломатической мысли президента Хо Ши Мина внешние связи и дипломатия стали ключевой, новаторской силой в успешной защите молодого революционного правительства и закладке фундамента для долгосрочного развития вьетнамской революции, отметил он.

После воссоединения страны министерство иностранных дел и дипломатия продолжали играть ведущую роль в постепенном снятии блокады и эмбарго, содействии международной интеграции и создании благоприятной дипломатической обстановки, внося тем самым важный вклад в успешную реализацию дела «Доймой» (обновления) партии.

Руководствуясь духом служения Отечеству, дипломатия сыграла достойную роль в установлении и поддержании мирной и стабильной обстановки, непоколебимо и настойчиво отстаивая независимость, суверенитет, единство и территориальную целостность, одновременно способствуя укреплению мощи и потенциала нации и повышению ее международного положения и репутации, как это видно сегодня, добавив, что многие выдающиеся вьетнамские дипломаты заняли важные должности в международных организациях и заслужили высокую оценку.

Высоко оценив их важные достижения и вклад, глава партии подчеркнул, что партия и государство признают огромный вклад, а также молчаливые жертвы тех, кто на протяжении многих лет оставался стойким и верным революционному делу и внешней политике страны.

Что касается будущих задач, то глава партии подчеркнул необходимость того, чтобы сектор и его участники служили устойчивому развитию страны в новую эпоху.

Генеральный секретарь партии То Лам выразил уверенность в том, что дипломатическая служба, обладающая гордой 80-летней традицией, продолжит играть ведущую роль, активно использовать возможности, превращать трудности в преимущества и вносить значительный вклад в успешную реализацию стратегических целей, поставленных в резолюциях всевьетнамского партийного съезда.

Внешние связи и дипломатия должны подняться на новую высоту, по-настоящему стать одной из ключевых стратегических сил по защите страны на раннем этапе и издалека, поддерживать мирную, стабильную обстановку и надежно защищать независимость, суверенитет и территориальную целостность, написал он, добавив, что дипломатия должна продолжать повышать международный авторитет и репутацию страны и эффективно содействовать делу строительства и защиты страны.

Глава партии также подчеркнул необходимость тесной и согласованной координации по всем трем направлениям: партийной дипломатии, государственной дипломатии и народной дипломатии под руководством партии.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Колонна танков Т-90 на репетиции парада

Колонна танков Т-90 на репетиции парада

В 20:00 24 августа на площади Ба Динь в Ханое состоялась вторая генеральная репетиция военного парада, посвящённого 80-летию успешной Августовской революции и Дню независимости, который отмечается 2 сентября. В мероприятии приняли участие современные образцы вооружений и военной техники Вьетнама, среди которых особое внимание привлекла колонна танков Т-90 - одних из самых современных танков в мире.
ПОДРОБНЕЕ

Top