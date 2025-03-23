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Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам: Максимальная поддержка развития индустрии данных для скорейшего превращения Вьетнама в цифровую страну
Подчеркивая важность данных, глава партии отметил, что цифровая трансформация, в основе которой лежат данные, коренным образом меняет образ жизни, работы и развития людей.
Он отметил, что в своей резолюции № 57-NQ/TW от 22 декабря 2024 года Политбюро определяет данные как основу цифровой трансформации и ключевую движущую силу развития. В резолюции также изложена экспериментальная политика по созданию первоначального правового коридора для развития и использования данных.
Он попросил Национальную ассоциацию данных продвигать свою основную роль в создании, развитии, использовании и обогащении национальных данных, сосредоточившись на четырех столпах: люди, местоположение, деятельность и продукты. Он попросил ее активно применять, осваивать и продвигаться к самодостаточности в области основных технологий обработки данных, в частности искусственного интеллекта (ИИ), больших данных, блокчейна и технологий облачных вычислений.
Отметив роль ассоциации в ряде ключевых программ и инициатив, То Лам подчеркнул необходимость развития рынка данных для поддержки устойчивого развития, а также создания национального рынка данных и платформ обмена данными для содействия исследованиям, стартапам, инновациям, а также продуктам и услугам, связанным с данными, для устойчивого социально-экономического развития.
Он также подчеркнул важность создания национальной открытой платформы ИИ, которая позволит предприятиям легко получать доступ к ИИ и применять его, отметив, что это должен быть собственный ИИ Вьетнама.
Кроме того, по его словам, необходимо уделять внимание повышению уровня грамотности в области данных среди населения, повышая осведомленность, знания и навыки в области данных для людей из всех социальных слоев, особенно в отношении ценности и важности защиты персональных данных и соблюдения правовых норм.
По словам главы партии, в ближайшее время должны быть организованы конкурсы инновационных задач на основе данных, чтобы стимулировать сообщество к разработке творческих решений на основе данных и создать платформу для максимального раскрытия человеческого потенциала в области науки и технологий. Он также подчеркнул необходимость укрепления самодостаточности в области технологий данных, а также выделения приоритетов, поощрения и создания механизмов для обеспечения того, чтобы продукты технологии данных «Make in Vietnam» могли честно конкурировать на рынке, особенно на международном рынке.
Генеральный секретарь призвал поддержать ускоренное развитие передовой инфраструктуры данных, включая центры обработки данных, в которые инвестируют как государство, так и частные предприятия. Он также призвал укреплять международное сотрудничество, изучать мировой опыт, привлекать ресурсы и участвовать в глобальных инициативах в области данных, добавив, что необходимо создать эффективные механизмы правоприменения и мониторинга.
По его словам, государственные органы, ведущую роль в которых играют Министерство общественной безопасности и Министерство науки и технологий, совместно с другими соответствующими министерствами и секторами должны разработать более синхронизированную и строгую систему мониторинга с использованием цифровых технологий для обеспечения полного и эффективного соблюдения правовых норм.
Он подчеркнул необходимость обеспечения безопасности данных путем разработки систем защиты данных и услуг по обеспечению безопасности данных, создания стандартов безопасности данных и формирования индустрии безопасности данных.
Отметив некоторые недостатки в управлении и использовании данных, То Лам сказал, что управление данными - это не только вопрос политики, но и вопрос технологий. Без технологий невозможно эффективно и безопасно собирать, хранить, обрабатывать, анализировать и передавать данные.
Создание Национальной ассоциации данных имеет огромное значение, заявил он, выразив уверенность, что она возьмет на себя ведущую роль в реализации резолюции 57 и других резолюций по науке и технологии, что позволит Вьетнаму стать цифровой страной с цифровым управлением, цифровой экономикой и цифровым обществом, основанным на «точных, достаточных, чистых и живых» данных страны.
Он потребовал завершить разработку правовой базы данных, чтобы обеспечить сбор, передачу, подключение, обмен и максимальное использование данных при сохранении их безопасности, сохранности и суверенитета.
Выступая на мероприятии, генерал Лыонг Там Куанг, министр общественной безопасности, председатель Национальной ассоциации данных на период 2025-2030 годов, заявил, что ассоциация будет служить мостом, соединяющим предприятия, и способствовать созданию разнообразной и стабильной экосистемы данных для поддержки устойчивой цифровой трансформации во всех секторах и создания предпосылок для вступления страны в новую цифровую эру.
Перед Национальной ассоциацией данных стоит задача объединить регулирующие органы, предприятия, организации и частных лиц, работающих в сфере обработки данных. Ее цель - создать мощную экосистему данных, способствующую развитию цифровой экономики и повышению ценности данных в национальной экономике.