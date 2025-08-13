Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам и его супруга приняли участие в чаепитии и насладились традиционным искусством в Голубом доме РК

Генеральный секретарь ЦК КПВ Вьетнама То Лам и его супруга Нго Фыонг Ли 12 августа приняли участие в чаепитии с Президентом Республики Корея Ли Чжэ Меном и Первой леди Ким Хэ Ген в Голубом доме в Сеуле в рамках их продолжающегося государственного визита.
  Генеральный секретарь партии То Лам и его супруга Нго Фыонг Ли представляют искусство вьетнамской каллиграфии президенту Республики Корея Ли Чжэ Мен и первой леди Ким Хэ Ген. Фото: ВИA  
Лидеры двух стран и их супруги насладились традиционными музыкальными представлениями обеих стран, отметив, что они встретились не только как представители своих народов, но и благодаря общим культурным ценностям и тонким, знакомым традициям.

Обе стороны выразили уверенность в том, что глубокая культурная близость, взаимопонимание и уважение формируют прочную основу для укрепления связей между вьетнамским и корейским народами. В качестве объединяющих факторов были также названы общие взгляды и стремления к национальному развитию. Чаепитие, послужившее своего рода личным прощанием, углубило взаимопонимание между лидерами.

Этот визит знаменует собой первый государственный визит генерального секретаря ЦК КПВ в РК в его новой должности. Приглашение РК ему в качестве первого “государственного гостя” при новой администрации свидетельствует о том, что Республика придает первостепенное значение отношениям с Вьетнамом и лично с его партийным лидером.а

ВИА/ИЖВ

