НОВОСТИ
Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам и его супруга приняли участие в чаепитии и насладились традиционным искусством в Голубом доме РК
Обе стороны выразили уверенность в том, что глубокая культурная близость, взаимопонимание и уважение формируют прочную основу для укрепления связей между вьетнамским и корейским народами. В качестве объединяющих факторов были также названы общие взгляды и стремления к национальному развитию. Чаепитие, послужившее своего рода личным прощанием, углубило взаимопонимание между лидерами.
Этот визит знаменует собой первый государственный визит генерального секретаря ЦК КПВ в РК в его новой должности. Приглашение РК ему в качестве первого “государственного гостя” при новой администрации свидетельствует о том, что Республика придает первостепенное значение отношениям с Вьетнамом и лично с его партийным лидером.а