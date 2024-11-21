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Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам и его супруга отправляются с официальным визитом в Малайзию

Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам, его супруга Нго Фыонг Ли и высокопоставленная вьетнамская делегация утром 21 ноября отправились из Ханоя с трехдневным официальным визитом в Малайзию по приглашению премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима и его супруги.
  Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам и его супруга Нго Фыонг Ли покидают Ханой, чтобы совершить официальный визит в Малайзию. Фото: ВИA  
Генерального секретаря ЦК КПВ То Лама сопровождают член Политбюро, секретарь ЦК КПВ, заведующий Отделом ЦК КПВ по внутренним делам Фан Динь Чак; член Политбюро, секретарь парткома города Хошимин Нгуен Ван Нэн; член Политбюро, министр общественной безопасности Лыонг Там Куанг; секретарь ЦК КПВ, заведующий канцелярией ЦК КПВ Нгуен Зуй Нгок; Секретарь ЦК КПВ, заведующий Отделом ЦК КПВ по внешним связям Ле Хоай Чунг; член ЦК КПВ, заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Буй Тхань Шон; член ЦК КПВ, заместитель председателя Национального собрания Чан Куанг Фыонг; а также ряд других членов ЦК КПВ, руководителей различных министерств, ведомств и населенных пунктов.

Визит является ключевой вехой в отношениях между Вьетнамом и Малайзией, направленной на укрепление политического доверия между двумя странами на высоком уровне. Он подчеркивает последовательную политику Вьетнама, придающую большое значение и способствующую развитию отношений с соседними и региональными странами, включая Малайзию.

Это также отражает желание Вьетнама поднять надежное и эффективное сотрудничество с Малайзией на новый этап, который будет на более высоком уровне и более практичным, чтобы соответствовать требованиям развития обеих стран в новый период.

ВИА/ИЖВ

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