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Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам и его супруга отправляются с официальным визитом в Малайзию
Визит является ключевой вехой в отношениях между Вьетнамом и Малайзией, направленной на укрепление политического доверия между двумя странами на высоком уровне. Он подчеркивает последовательную политику Вьетнама, придающую большое значение и способствующую развитию отношений с соседними и региональными странами, включая Малайзию.
Это также отражает желание Вьетнама поднять надежное и эффективное сотрудничество с Малайзией на новый этап, который будет на более высоком уровне и более практичным, чтобы соответствовать требованиям развития обеих стран в новый период.