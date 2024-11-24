Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам завершил официальный визит в Малайзию

Церемония официальных проводов Генерального секретаря ЦК КПВ То Лама и его супруги проходит в международном аэропорту Куала-Лумпура, Малайзия. Фото: ВИA



Он также провел встречи с выдающимися вьетнамскими гражданами, проживающими в странах-членах АСЕАН, и представителями вьетнамской общины в Малайзии, посетил несколько культурных и экономических центров и выступил с программной речью в Малайском университете. По этому случаю его супруга, Нго Фыонг Ли, посетила Национальный институт сердца Малайзии и вручила подарки детям-пациентам, проходящим там интенсивное лечение. В рамках своего визита То Лам провел переговоры с премьер-министром Дато Сери Анваром Ибрагимом, встретился со спикером Палаты представителей Тан Шри Дато Джохари Бин Абдулом и председателем Сената Дато Авангом Беми Авангом Али Басахом, а также принял заместителя премьер-министра, министра сельского и регионального развития и председателя объединённой малайской национальной организации (ОМНО) Дато Сери доктора Ахмада Захида Хамиди.Он также провел встречи с выдающимися вьетнамскими гражданами, проживающими в странах-членах АСЕАН, и представителями вьетнамской общины в Малайзии, посетил несколько культурных и экономических центров и выступил с программной речью в Малайском университете. По этому случаю его супруга, Нго Фыонг Ли, посетила Национальный институт сердца Малайзии и вручила подарки детям-пациентам, проходящим там интенсивное лечение.

В рамках визита стороны опубликовали Совместное заявление о повышении уровня двусторонних отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства.



Стороны подтвердили свои обязательства поддерживать друг друга на пути развития, продолжать укреплять дружбу, сотрудничество и политическое доверие на основе взаимного уважения международного права, независимости, суверенитета, территориальной целостности и политических систем.

Лидеры договорились о направлениях дальнейшего углубления и развития двусторонних отношений в различных областях, в частности, посредством прорывных мер, направленных на укрепление связей, решение трудностей и расширение сотрудничества, чтобы открыть новую главу в двустороннем сотрудничестве во имя мира, стабильности, устойчивости, инклюзивности и совместного процветания, а также во имя единого, самодостаточного и процветающего сообщества АСЕАН.



Стороны также договорились рассмотреть и начать переговоры по новым соглашениям о сотрудничестве в подходящее время, чтобы создать мощный импульс и прочный фундамент для будущего сотрудничества.



Лидеры договорились о направлениях дальнейшего углубления и развития двусторонних отношений в различных областях, в частности, посредством прорывных мер, направленных на укрепление связей, решение трудностей и расширение сотрудничества, чтобы открыть новую главу в двустороннем сотрудничестве во имя мира, стабильности, устойчивости, инклюзивности и совместного процветания, а также во имя единого, самодостаточного и процветающего сообщества АСЕАН.



Стороны также договорились рассмотреть и начать переговоры по новым соглашениям о сотрудничестве в подходящее время, чтобы создать мощный импульс и прочный фундамент для будущего сотрудничества.



Они подтвердили последовательную позицию АСЕАН в отношении Восточного моря и подтвердили свои обязательства продолжать тесную координацию для поддержания мира, безопасности, стабильности, безопасности и свободы судоходства и авиации в Восточном море. Они подчеркнули важность мирного урегулирования споров и неприменения силы или угрозы ее применения в соответствии с общепризнанными принципами международного права и Конвенцией ООН по морскому праву (UNCLOS) 1982 года.



По этому случаю генеральный секретарь партии То Лам также присутствовал на церемонии открытия прямого воздушного маршрута Ханой - Куала-Лумпур авиакомпании Vietjet Air, который, как ожидается, будет способствовать дальнейшему развитию экономических, культурных и туристических связей между двумя странами и всем регионом Юго-Восточной Азии.



Этот визит является важной вехой в отношениях между Вьетнамом и Малайзией, способствующей укреплению их политического доверия на высоком уровне. Он отражает последовательную политику партии и государства Вьетнама, которая всегда ценит и желает дальнейшего укрепления отношений с соседними странами и регионом, включая Малайзию.



