Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам: Вьетнам – единая страна, вьетнамский народ – единый народ

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В своей недавней статье под названием “Вьетнам – единая страна, вьетнамский народ – единый народ” генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) То Лам назвал победу 30 апреля 1975 года ярким символом революционного героизма, воли к независимости, самодостаточности и силы великого национального единства.



Ниже приводится перевод его статьи.



Вьетнам – единая страна, вьетнамский народ – единый народ



То Лам, генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (КПВ)



Момент, когда флаг Освободительной армии взвился над крышей Дворца Независимости в полдень 30 апреля 1975 года, вошёл в историю как великое событие - день полного освобождения Южного Вьетнама и воссоединения страны, когда горы и реки вновь слились в единое целое.



Это была не только великая победа вьетнамского народа в трудной и изнурительной войне сопротивления против США за спасение страны, но и яркий символ революционного героизма, воли к независимости, самодостаточности и силы великого национального единства.



Стремление к мирному, единому, независимому и свободному Вьетнаму - это священное пламя, питавшее национальный дух на протяжении тысячелетий истории. Со времён основания государства королями Хунгами до наших дней, пройдя через многочисленные войны сопротивления против иностранных захватчиков за защиту родных земель и границ, патриотизм и национальный дух всегда были красной нитью на протяжении всей истории. Под руководством партии и дяди Хо это стремление всегда было несравненной духовной силой, побуждавшей все слои народа, все как один, единодушно преодолевать любые трудности и испытания: чтобы в 1945 году вернуть независимость, в 1954 году изгнать колониалистов и в 1975 году объединить страну.



Победа героического народа



Победа 30 апреля 1975 года имела не только значение окончания самой продолжительной и ожесточённой войны в современной истории Вьетнама, но и стала блестящей вехой на пути вьетнамского народа к построению и защите страны. Это была победа веры и стремления к независимости, свободе и воссоединению страны; победа обеда силы великого национального единства под мудрым руководством Коммунистической партии Вьетнама; победа истины «Нет ничего дороже независимости и свободы» и страстного патриотизма, несломимого боевого духа вьетнамского народа, а также прогрессивных сил и миролюбивых людей во всём мире.



Победа 30 апреля 1975 года стала результатом железной решимости вьетнамского народа создать единую страну, которую не может разделить никакая сила. Президент Хо Ши Мин - гениальный вождь вьетнамского народа - подтвердил бессмертную истину: «Вьетнам – единая страна, вьетнамский народ – единый народ. Реки могут передохнуть, горы могут рухнуть, но эта истина никогда не изменится.».



Слова дяди Хо были не только священной декларацией суверенитета и территориальной целостности, но и факелом, освещающим путь, источником вдохновения и силы для всех поколений вьетнамцев в тяжёлые и жестокие годы войны. Победа 30 апреля 1975 года является живым доказательством философии эпохи: «Нет ничего дороже независимости и свободы».



Победа 30 апреля 1975 года была не просто военным триумфом, но и кристаллизацией интеллекта, храбрости и пылкого стремления к прочному миру и праву на самоопределение народа, который когда-то был колонизирован, разделен и угнетен. Как сказал Генеральный секретарь ЦК КПВ Ле Зуан: «эта победа принадлежит не отдельному человеку, а всему вьетнамскому народу». И как однажды написал поэт То Хыу: «Никакая боль не принадлежит никому в одиночку/Эта победа принадлежит всему человечеству».



Великая победа весной 1975 года также оставила глубокий след на международной арене, глубоко воодушевив национально-освободительное движение во многих регионах Азии, Африки и Латинской Америки; побудив народы восстать против неоколониализма и обрести свободу и независимость. Это победа справедливости над тиранией, заявление перед международным сообществом о том, что даже небольшой народ, если у него есть справедливость, солидарность и неуклонная воля, при поддержке и чистой помощи международных друзей, прогрессивных сил и миролюбивых людей во всем мире, обязательно победит силы, во много раз превосходящие его.



Воля и стремление к объединению страны



На протяжении 30-летней затяжной войны сопротивления колониализму и империализму (1945–1975 гг.) вьетнамский народ сталкивался с невообразимыми трудностями, самопожертвованиями и потерями, но воля к независимому, единому Вьетнаму никогда не была поколеблена.



В своем обращении по случаю Национального праздника 2 сентября 1955 года дядя Хо заявил: «Вьетнам обязательно будет объединен, потому что наша страна - единое целое, и никто не может ее разделить». В письме, адресованном соотечественникам всей страны в 1956 году, дядя Хо написал: «Воссоединение страны - это путь жизни для нашего народа». Когда война вступила в самую острую и жестокую фазу, 17 июля 1966 года, дядя Хо твердо заявил: «Война может длиться 5 лет, 10 лет, 20 лет или ещё дольше. Ханой, Хайфон и некоторые города, предприятия могут быть разрушены. Но вьетнамский народ полон решимости не бояться! Нет ничего дороже независимости и свободы. В день победы наш народ восстановит нашу страну, сделав ее более достойной и красивой.». И действительно, под руководством президента Хо Ши Миня и нашей партии, вооружённые силы и народ Вьетнама преодолели бесчисленные трудности, шаг за шагом разбивая современные военные стратегии, с твердой верой в силу справедливости и дух национальной независимости.



Декларация президента Хо Ши Мина «Вьетнам - единая страна, вьетнамский народ - единый народ», была не просто истиной и стратегическим ориентиром, но и велением, исходящим от сердца всего народа. В разгар войны это высказывание стало великим источником силы, который сильно вдохновил и мотивировал миллионы вьетнамцев пойти на фронт с волей «умереть за Отечество». Слова дяди Хо - священный призыв, символ решимости преодолеть все страдания и невзгоды, чтобы обрести для народа независимость и свободу, воссоединение страны, счастья и процветания.



На протяжении более чем 30 лет войны сопротивления и строительства страны миллионы лучших сынов и дочерей страны храбро сражались и жертвовали своими жизнями; бесчисленные семьи потеряли близких, сёла и города были разрушены; поколениям молодых людей пришлось на время отказаться от своих мечтаний об учебе и будущих амбиций, чтобы отправиться на защиту Отечества с клятвой «не вернемся, пока враг не будет уничтожен». Многие матери провожали сыновей, жены провожали мужей на фронт без указания даты возвращения. А дети росли под градом бомб и пуль, учились читать и писать в подвале и ели кукурузу, картофель и маниоку вместо риса. Сколько же солдат, молодых добровольцев, фронтовиков пали на S-образной форме земли Отечества, коммандос сражались в самом сердце врага, ополченцы и партизаны - в болотах и деревнях, солдаты освободительной армии пересекали Бенхай, Чыонгшон... Все они твердо убеждены: вьетнамский народ вернет себе контроль над своей страной, а Север и Юг обязательно воссоединятся как одна семья.



Победа 30 апреля 1975 года стала результатом воплощения идеалов и твердой воли народа, который никогда не покорится, кровью и костями миллионов сынов и дочерей Вьетнама, любовью к родине, храбростью, верой в победу и решимостью никогда не отступать.



Ровно полвека прошло с момента воссоединения страны, но звуки триумфальной песни до сих пор звучат в душах вьетнамского народа. По случаю этого великого события мы с почтением чтим память нашего любимого Президента Хо Ши Мина - гениального вождя партии и народа Вьетнама, великого учителя вьетнамской революции, героя национального освобождения, выдающегося деятеля мировой культуры, выдающегося борца международного коммунистического движения, который заложил идеологические основы борьбы за освобождение и объединение страны; выражаем благодарность и отдаём дань памяти прежним руководителям партии, павшим героям за Родину, выдающимся деятелям, интеллектуалам, соотечественникам и бойцам со всех уголков страны, мужественно сражавшимся и отдавшим свою жизнь ради этого благородного идеала. Нынешнее и будущее поколения вьетнамцев навсегда будут хранить в сердцах благодарную память о великих заслугах и самопожертвованиях во имя независимости Отечества, счастья и процветания народа, вечного существования и развития нации.



Мы выражаем глубокую благодарность международным друзьям — прогрессивным силам, братским социалистическим странам, гуманитарным организациям и миролюбивым людям во всем мире – которые сопровождали, помогали и поддерживали Вьетнам в годы борьбы за национальное освобождение, а также в деле восстановления и развития страны после войны. Эти чистые, искренние, бескорыстные и благородные чувства и поддержка навсегда останутся в сердцах вьетнамского народа.



Полвека восстановления, исцеления и развития



На протяжении более чем века вьетнамский народ пережил героические и трагические страницы своей истории, пришлось пережить столько неисчислимые страдания и потери под гнётом колониализма, феодализма, а особенно - в двух жестоких войнах, длившихся более трёх десятилетий. Война не только отняла жизни миллионов людей, но и оставила после себя глубокие физические, психические, социально-экономические и экологические последствия, продолжая влиять даже на те поколения, родившиеся после того, как замолчали пушки. Нет ни одного уголка на Родине Вьетнама, который бы не испытал страданий; нет ни одной семьи, не понесшей потерь и самопожерствований. И до сих пор нам еще предстоит преодолеть последствия войны, бомб, мин, Агента Оранж/диоксин...



Но время, снисхождение и прощение помогли нашему народу постепенно преодолеть боль, залечил раны, оставил прошлое позади, уважая различия и устремляясь в будущее. Спустя 50 лет после воссоединения страны, мы обрели достаточно храбрости, веры, гордости и снисхождения, чтобы вместе преодолеть боль, смотреть в будущее, чтобы прошедшая война больше не была пропастью между Вьетнамцами.



На этом пути развития политика национального примирения всегда рассматривалась партией и государством как долгосрочный стратегический выбор, как опора великого блока национального единства. Мы ясно понимаем исторические причины, приведшие к войне — от внешнего вмешательства и разногласий до заговоров с целью подрыва единства и разжигания ненависти ради политических целей. Но мы также понимаем, что все вьетнамцы, будь то внутри страны или за её пределами, независимо от того, на какой стороне истории они стояли, несут в себе одно происхождение, один язык и одну любовь к своей Родине и стране. За эти годы во время моих деловых поездок практически на все континенты у меня было много возможностей встретиться с тысячами вьетнамцев, живущих за рубежом — от молодых интеллигентов, строящих свою карьеру в Европе, Америке, Азии и Океании, до успешных бизнесменов, известных художников, простых трудящихся на «новых землях», включая многих, кто ранее был на «другой стороне». Каждая встреча произвела на меня глубокое впечатление: несмотря на возможные различия в политических взглядах, историческом опыте или условиях жизни, все они были носителями национальной гордости, все были «гражданами Вьетнама» и испытывают глубокую тоску по Родине. Я был свидетелем многих трогательных встреч между вьетнамскими ветеранами и ветеранами США — людьми, которые когда-то стояли по разные стороны линии фронта, держали оружие против друг друга, но теперь могут пожимать друг другу руки, беседовать и искренне делиться друг с другом и больше никаких комплексов.



Сегодня Вьетнам и США - бывшие враги - стали всеобъемлющими стратегическими партнёрами, сотрудничающими ради мира, во благо народов двух стран, ради безопасности и стабильности региона. Поэтому нет никаких причин, по которым вьетнамский народ с общими корнями, с одной матерью, всегда стремящийся к единой, процветающей стране,— должен должен по-прежнему нести в своих сердцах ненависть, разногласия и разделение.



Национальное примирение не означает забвение истории или стирание различий, а заключается в принятии различных точек зрения с духом снисхождения и уважения, чтобы вместе стремиться к большей цели: построению мирного, единого, сильного, цивилизованного и процветающего Вьетнама, чтобы будущие поколения никогда не пришлось стать свидетелями войны, разлуки, ненависти и потерь, с которыми сталкивались наши предки.



Мы уверены, что каждый вьетнамец - независимо от того, где он живет и каково его прошлое - может объединить усилия и внести свой вклад в построение светлого будущего для нации. Партия и государство всегда последовательно открывали свои объятия, уважали любой вклад и прислушивались ко всем конструктивным и единым голосам зарубежной вьетнамской общины - тех, кто вносит свой вклад в установление связей Вьетнама с миром.



Мы не можем переписать историю, но мы можем спланировать будущее. Прошлое - это для того, чтобы помнить, выражать благодарность и извлекать уроки. Будущее - это для того, чтобы вместе строить, создавать и развиваться. Это - почетное обещание сегодняшнего поколения тем, кто пал в войне, это общее стремление нации, которая пережила множество страданий, но никогда не была сломлена. 50 лет назад вьетнамский народ написал яркую эпопею героизма железной волей инеуклонной храбростью — это была симфония воли, решимости, единства и мира. Полвека спустя этот же народ продолжает писать новую эпопею - симфонию обновления, интеграции, развития и воли к мощному подъему в XXI веке. Ранее ни один истинный вьетнамец не хотел, чтобы его страна была разделена. В наши дни, без сомнения, ни один истинный вьетнамец не может не желать, чтобы его страна становилась всё более сильной, процветающей и шла в ногу с мировыми державами.



Взгляд в будущее - продолжение, строительство, инновации и развитие



Больше всех, сегодняшнее поколение понимает, что независимость и единство — это не конечная цель, а отправная точка для нового пути: пути построения мирного, богатого, цивилизованного, развивающегося и вечного Вьетнама. Если поколение наших отцов и дедов увековечило истину «Вьетнам - один, вьетнамский народ - один» через саможерствования и потери, то сегодняшнее поколение должно превратить эту идею в движущую силу развития, в крылья, которые помогут подняться в новую эпоху.



Дух воссоединения страны — который когда-то был верой и железной волей, помогавшими преодолевать трудности, испытания бомб и пуль - сегодня должен стать политической решимостью, волей к обновлению и конкретными действиями для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности, для развития экономики и улучшения материального и духовного уровня жизни народа. Мы должны сделать так, чтобы каждый вьетнамец, где бы он ни находился и чем бы ни занимался, гордился своей страной, был уверен в будущем и имел возможность внести свой вклад в общее развитие.



В условиях быстроменяющегося и непредсказуемого мира Вьетнаму необходимо проявлять стойкую храбрость и сохранить ясность ума и не поддаваться на геополитические игры или не занять пассивную позицию перед лицом международных конфликтов. Каждый поворотный момент в мировой истории может стать большой возможностью или вызовом для малых стран, если они хорошо подготовлены или не очень хорошо обладают внутренней силой. Вьетнамский народ, более чем кто-либо, очень хорошо понимает разрушительные последствия войны. Мы — миролюбивый народ, никогда не хочет войны и сделаем всё возможное, чтобы ее не допустить. Но если "враг заставит нас взять в руки оружие", то мы всё равно будем победителями. Более чем когда-либо, нам необходимо построить самостоятельную и самодостаточную экономику; всеобъемлющую, современную систему национальной обороны и безопасности; упорядоченную, эффективную, действенную политическую систему; развитое, единое, культурное и гуманное общество.



Для этого необходимо задействовать интеллект и силу всего народа, включая зарубежную вьетнамскую общину - неотъемлемую часть великого блока национального единства. В эру цифровых технологий, в эру глобальных связей, каждый вьетнамец по всему миру может внести свой вклад в построение страны своими знаниями, креативностью, патриотизмом и гражданской ответственностью.



Новая эра, в которую мы вступаем - с технологиями искусственного интеллекта, цифровой трансформацией, зеленой экономикой и устойчивым развитием - требует нового мышления, новой модели развития и новых людей. Перед нами стоят многочисленные вызовы, связанные с институтами, производительностью труда, качеством человеческих ресурсов, экологической безопасностью, заболеваниями, изменением климата и рисками, связанными с нетрадиционными угрозами безопасности. Но история доказала: вьетнамский народ никогда не отступал перед лицом невзгод, трудностей и вызовов. Вопрос в том, есть ли у нас достаточно смелости для изменений, достаточно воли для прогресса и достаточно единства, чтобы превратить трудности в движущую силу развития.



Сегодняшнее поколение - от должностных лиц, членов партии, государственных служащих до рабочих, фермеров, интеллигентов, предпринимателей, студентов и школьников, всех слоёв населения - является потомками Дракона и Феи. Мы должны глубоко осознавать, что мы унаследовали великое наследие от наших предков, и на нас лежит ответственность прославить нашу страну в новой эпохе. Каждое действие сегодня должно быть достойно пролитой крови, самопожерствований и потерь, которые понёс наш народ.



Мы не можем позволить нашей стране отстать. Мы не можем позволить стране упустить возможность. Мы не можем допустить повторения исторических круговоротов. Мы должны действовать ради долгосрочного будущего, а не ради краткосрочных достижений. Нужно твердо сохранять независимость, суверенитет и территориальную целостность, а также поддерживать мирную и стабильную среду. Одновременно необходимо решительно обновить мышление в области развития, провести административные реформы, строить правовое социалистическое государство, развивать рыночную экономику с социалистической ориентацией с государственным управлением под руководством партии и построения современного социалистического общества.



Глядя в будущее, мы вполне имеем право гордиться и верить в внутреннюю силу вьетнамского народа - народ, который не раз одерживал победу над иностранными захватчиками и восставала из руин войны, утверждая себя перед историей и миром. С тысячелетней традицией построения и защиты страны, с неустанным стремлением к прогрессу, с талантливым, амбициозным, патриотичным и креативным молодым поколением, полным храбрости - Вьетнам обязательно добьется успеха.

XXI век - это век тех народов, которые умеют управлять своей судьбой. И вьетнамский народ - с учётом всех уроков прошлого и всей своей сегодняшней солидарности - несомненно продолжит писать новые блестящие главы на своем пути развития. Ради независимого, свободного, счастливого, процветающего, цивилизованного и мощного Вьетнама, который займет важное положение и будет иметь весомый голос в международном сообществе.



