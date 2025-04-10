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Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам: Вьетнам стремится к углублению всестороннего сотрудничества с Испанией
Разделяя оценки премьер-министра Педро Санчеса о текущей экономической ситуации в мире, он подтвердил, что Вьетнам проводит политику самодостаточности, преодолевая трудности путем диверсификации рынков с регионами по всему миру, включая ЕС и Африку. По словам То Лама, это также способствует развитию и применению научно-технологических достижений, одновременно расширяя торговые обмены со странами-партнерами и традиционными друзьями, включая Испанию.
Премьер-министр Испании Педро Санчес в ответ высоко оценил роль и положение Вьетнама в регионе и мире, а также во внешней политике Испании, подтвердив, что Испания готова служить мостом для дальнейшего укрепления отношений между Вьетнамом и ЕС и рассчитывает на повышение уровня двусторонних связей до всеобъемлющего стратегического партнерства.
Премьер-министр подчеркнул сходство и взаимодополняемость экономик Испании и Вьетнама, пообещав призвать страны ЕС к скорейшей ратификации Соглашения о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA). Он также предложил Вьетнаму направить делегацию в Испанию для изучения ее опыта, чтобы побудить Европейскую комиссию в ближайшее время снять предупреждение о «желтой карточке» ННН с вьетнамских морепродуктов.
Стороны договорились укреплять сотрудничество в области национальной обороны и безопасности, сельского хозяйства, образования и подготовки кадров, а также изучать такие перспективные области, как инновации, искусственный интеллект, полупроводники и цифровая трансформация.
То Лам подчеркнул важность активизации сотрудничества в области научных технологий и транспорта, которые являются сильными сторонами Испании и отвечают потребностям Вьетнама. Он также отметил, что культурные и туристические обмены имеют большой потенциал, учитывая растущее число испанских туристов, прибывающих во Вьетнам.
Премьер-министр Педро Санчес, представляющий страну со второй по величине в мире сетью высокоскоростных железных дорог, сказал, что испанские компании стремятся участвовать в инфраструктурных и железнодорожных проектах Вьетнама.
Глава партии воспользовался случаем, чтобы поблагодарить Испанию за поддержку вьетнамской общины и призвал продолжать оказывать помощь в их интеграции и вкладе в развитие обеих стран.
Что касается многостороннего аспекта, премьер-министр Педро Санчес высоко оценил усилия Вьетнама по урегулированию глобальных проблем и приветствовал проведение Вьетнамом в апреле саммита «Партнерство для зеленого роста и глобальных целей 2030» (P4G), подтвердив, что Испания направит своих представителей на это мероприятие.
Стороны подчеркнули, что Вьетнам и Испания должны продолжать тесную координацию на многосторонних форумах и в международных организациях, продвигая многосторонность и уважение международного права для решения региональных и глобальных проблем, особенно в условиях быстрых и сложных изменений во всем мире, включая вопрос Восточного моря.