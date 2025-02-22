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Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам: Вьетнам придает первостепенное значение развитию отношений с Камбоджей

Партия, государство и народ Вьетнама всегда дорожат и придают первостепенное значение укреплению и развитию добрососедства, традиционной дружбы, всестороннего сотрудничества и долгосрочной устойчивости с камбоджийскими коллегами, заявил генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ) То Лам.
  Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам (справа) и председатель Народной партии Камбоджи (НПК), председатель Сената Камбоджи Хун Сен на встрече в Хошимине. Фото: ВИA  
На встрече высокого уровня между Политбюро КПВ и Постоянным комитетом Народной партии Камбоджи (НПК) под председательством генерального секретаря ЦК КПВ То Лама и председателя НПК, председателя Сената Камбоджи Хун Сена, состоявшейся 21 февраля в городе Хошимин, стороны обменялись свежей информацией о ситуации в своих партиях и странах, а также мнениями о региональной и мировой ситуации и вопросах, представляющих взаимный интерес. Они также рассмотрели достижения в области сотрудничества за последнее время и согласовали ключевые направления дальнейшего укрепления двусторонних связей.

Руководители двух партий высоко оценили углубление всестороннего сотрудничества между двумя партиями, государствами и народами Вьетнама и Камбоджи, что способствует социально-экономическому развитию и повышению престижа и позиций каждой страны в регионе и мире.

Хун Сен похвалил КПВ во главе с генеральным секретарем То Ламом за радикальную реструктуризацию организационного аппарата на разных уровнях, считая это бесценным уроком для Камбоджи.

Он также подчеркнул важность просвещения молодых поколений обеих стран об историческом значении двусторонних отношений и давней солидарности и дружбе между их партиями, государствами и народами.

Руководители двух партий охарактеризовали солидарность и взаимную поддержку между двумя партиями и народами как объективную необходимость и историческое правило, представляющие собой один из величайших источников силы, которые жизненно важны для революционного дела и процесса строительства и защиты страны обеих партий и народов. Они являются бесценным достоянием обеих стран, которое необходимо защищать, лелеять и передавать будущим поколениям.

Они договорились и далее укреплять политические отношения как ориентир для общих связей между двумя партиями и странами, способствовать тесным отношениям между руководителями двух стран, эффективно реализовывать соглашения на высоком уровне и расширять двустороннее сотрудничество в области обороны, безопасности, экономики, торговли, культуры, образования и туризма в соответствии с потенциалом и преимуществами каждой страны.

Кроме того, они обязались углублять практическое и эффективное сотрудничество между своими партиями, парламентами, правительственными учреждениями, массовыми организациями и населенными пунктами, стремясь оставить значительный след в двусторонних отношениях на новом этапе развития на благо народов двух стран.

На встрече премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь и его камбоджийский коллега Хун Манет одобрили основные оценки и направления, изложенные генеральным секретарем ЦК КПВ То Ламом и председателем КПВ Хун Сеном в отношении глубоких и всесторонних связей между двумя партиями и государствами. Они также рассмотрели ход реализации выводов встречи на высшем уровне двух партий 2023 года в различных областях сотрудничества, включая политику, дипломатию, оборону, безопасность, экономику, образование, правовые основы, культуру и туризм.

Руководители двух стран откровенно указали на существующие проблемы и согласовали ключевые приоритеты для скорейшей реализации, в частности, инициативы по расширению экономических связей между Вьетнамом и Камбоджей, а также между Вьетнамом, Камбоджей и Лаосом.

ИЖВ/ВИА

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22 февраля в Хошимине генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ) То Лам провел встречу на высоком уровне с председателем Народной партии Камбоджи (НПК), председателем Сената Камбоджи Хун Сеном и генеральным секретарем Народно-революционной партии Лаоса (НРПЛ), президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом.
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