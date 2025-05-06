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Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам: Вьетнам поддерживает деятельность казахстанских инвесторов

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам подтвердил твердую приверженность Вьетнама созданию благоприятных условий для успешного ведения бизнеса казахстанскими инвесторами во Вьетнаме.
  Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам выступает на круглом столе по вопросам бизнеса между Вьетнамом и Казахстаном в Астане 6 мая. Фото: ВИA  
Выступая 6 мая в Астане на круглом столе по вопросам вьетнамско-казахстанского бизнеса в рамках своего государственного визита в Казахстан, глава партии Вьетнама подчеркнул, что успех казахстанских предприятий также будет рассматриваться как успех Вьетнама и предмет его гордости.

Он выразил надежду, что деловые круги обеих стран будут использовать свои сильные стороны для создания и интеграции цепочек добавленной стоимости, способствуя укреплению связей между двумя странами и выходу на мировые рынки. Это, отметил он, откроет новые возможности для расширения торгового и инвестиционного сотрудничества в ближайшем будущем.

Он отметил прогресс в двусторонних экономических отношениях и подтвердил, что обе страны имеют благоприятные условия для расширения сотрудничества. Он отметил, что и Вьетнам, и Казахстан являются членами Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом, которое способствует углублению экономического сотрудничества и развитию двусторонней торговли.

Он также упомянул о подписании совместного плана действий на 2023-2025 годы для дальнейшего ускорения экономического и торгового сотрудничества во время официального визита президента Казахстана во Вьетнам в августе 2023 года. Кроме того, он отметил, что крупные вьетнамские авиакомпании, такие как Vietnam Airlines и Vietjet Air, изучают возможность прямых рейсов в Казахстан, а Казахстан успешно управляет международным финансовым центром в Астане, в то время как Вьетнам развивает финансовые центры в Хошимине и Дананге.

Заместитель премьер-министра Казахстана Ермек Кошербаев отметил значительные достижения в политических, культурных и научно-технологических связях между двумя странами, сказав, что обе стороны имеют растущую координацию на двусторонней и многосторонней основе.

Однако он отметил, что экономическое сотрудничество, особенно в сфере торговли и инвестиций, еще не полностью раскрыло свой потенциал. Он подчеркнул готовность Казахстана к партнерству с Вьетнамом в таких областях, как сельское хозяйство, цифровая трансформация, развитие искусственного интеллекта и цифровой инфраструктуры.

Он также объявил о предстоящем открытии в Казахстане Национального центра искусственного интеллекта, призванного стимулировать инновации в этом секторе.

Являясь одной из ведущих стран в сфере информационно-технологических услуг, Казахстан предложил расширить сотрудничество с Вьетнамом в развитии электронного правительства, обмене передовым опытом, внедрении цифровых услуг нового поколения и интеграции искусственного интеллекта в процессы государственного управления.

Ермек Кошербаев призвал вьетнамских партнеров в полной мере использовать имеющийся потенциал для расширения деловых операций в Казахстане. Он подтвердил, что правительство Казахстана стремится быть надежным и стабильным партнером, и выразил уверенность в том, что двустороннее сотрудничество будет продолжать развиваться, открывая новые возможности для укрепления связей, расширения торговли и стимулирования инноваций.

ВИА/ИЖВ

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