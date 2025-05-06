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Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам: Вьетнам поддерживает деятельность казахстанских инвесторов
Он выразил надежду, что деловые круги обеих стран будут использовать свои сильные стороны для создания и интеграции цепочек добавленной стоимости, способствуя укреплению связей между двумя странами и выходу на мировые рынки. Это, отметил он, откроет новые возможности для расширения торгового и инвестиционного сотрудничества в ближайшем будущем.
Он отметил прогресс в двусторонних экономических отношениях и подтвердил, что обе страны имеют благоприятные условия для расширения сотрудничества. Он отметил, что и Вьетнам, и Казахстан являются членами Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом, которое способствует углублению экономического сотрудничества и развитию двусторонней торговли.
Он также упомянул о подписании совместного плана действий на 2023-2025 годы для дальнейшего ускорения экономического и торгового сотрудничества во время официального визита президента Казахстана во Вьетнам в августе 2023 года. Кроме того, он отметил, что крупные вьетнамские авиакомпании, такие как Vietnam Airlines и Vietjet Air, изучают возможность прямых рейсов в Казахстан, а Казахстан успешно управляет международным финансовым центром в Астане, в то время как Вьетнам развивает финансовые центры в Хошимине и Дананге.
Заместитель премьер-министра Казахстана Ермек Кошербаев отметил значительные достижения в политических, культурных и научно-технологических связях между двумя странами, сказав, что обе стороны имеют растущую координацию на двусторонней и многосторонней основе.
Однако он отметил, что экономическое сотрудничество, особенно в сфере торговли и инвестиций, еще не полностью раскрыло свой потенциал. Он подчеркнул готовность Казахстана к партнерству с Вьетнамом в таких областях, как сельское хозяйство, цифровая трансформация, развитие искусственного интеллекта и цифровой инфраструктуры.
Он также объявил о предстоящем открытии в Казахстане Национального центра искусственного интеллекта, призванного стимулировать инновации в этом секторе.
Являясь одной из ведущих стран в сфере информационно-технологических услуг, Казахстан предложил расширить сотрудничество с Вьетнамом в развитии электронного правительства, обмене передовым опытом, внедрении цифровых услуг нового поколения и интеграции искусственного интеллекта в процессы государственного управления.
Ермек Кошербаев призвал вьетнамских партнеров в полной мере использовать имеющийся потенциал для расширения деловых операций в Казахстане. Он подтвердил, что правительство Казахстана стремится быть надежным и стабильным партнером, и выразил уверенность в том, что двустороннее сотрудничество будет продолжать развиваться, открывая новые возможности для укрепления связей, расширения торговли и стимулирования инноваций.