Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам: Вьетнамское информационное агентство продолжает утверждать роль стратегического и надежного информационного органа Партии и Государства

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам вручил Орден Хо Ши Мина (в третий раз) ВИА. Фото: ВИА

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам присутствовал на церемонии и выступил с руководящей речью. Председатель государства Лыонг Кыонг, Премьер-министр Фам Минь Тьинь, Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман, Председатель Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама До Ван Чьен направили цветочные корзины и поздравительные письма по случаю 80-летия Дня традиции ВИА.



В мероприятии приняли участие члены Политбюро и секретари Центрального комитета партии: Фан Динь Чак, заведующий Центральным комитетом по внутренним делам; Нгуен Чонг Нгиа, заведующий Центральным комитетом по пропаганде и мобилизации; члены Политбюро: генерал Фан Ван Зянг, министр национальной обороны; генерал Лыонг Там Куанг, министр общественной безопасности; Ле Хоай Чунг, секретарь ЦК партии, исполняющий обязанности министра иностранных дел; Буй Тхань Шон, член ЦК партии, заместитель премьер-министра; Ву Хонг Тхань, член ЦК партии, заместитель председателя Национального собрания.



Также присутствовали члены ЦК партии; руководители комитетов, министерств, ведомств и центральных органов; руководители и бывшие руководители ВИА; представители семей журналистов-мучеников ВИА; многочисленные корреспонденты, редакторы, техники и сотрудники ВИА разных поколений; представители многих информационных агентств и международных журналистских организаций во Вьетнаме.



Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам выступает на церемонии вручения ордена Хо Ши Мина и празднования 80-летия Дня традиции Вьетнамского информационного агентства (15.9.1945 – 15.9.2025 гг.). Фото: ВИА

Вклад в написание героической летописи Родины и страны



Выступая с речью на церемонии, товарищ Ву Вьет Чанг, секретарь партийного комитета, генеральный директор ВИА, председатель Объединённого журналистского союза ВИА, сообщил: 15 сентября 1945 года с радиостанции Батьмай Информационное агентство Вьетнама (ныне ВИА) распространило по всему миру Декларацию независимости, провозгласившую создание Демократической Республики Вьетнам, на трёх языках: вьетнамском, английском и французском. С этого момента 15 сентября стало Днём традиции национального информационного агентства.



На протяжении восьми десятилетий строительства и развития ВИА всегда пользовалось особым вниманием Партии, дяди Хо, руководством правительства и любовью, поддержкой народа. Заветы дяди Хо стали факелом, указывающим путь и побуждающим журналистов-информаторов, в любых условиях, не боясь трудностей и опасностей, преодолевать бури и бомбёжки, поддерживать непрерывный поток информации. В самые тяжёлые периоды не было ни одного фронта, ни одного направления наступления, где бы не присутствовали корреспонденты Иинформационного агентства Вьетнама и Информационного агентства освобождения. Почти 260 корреспондентов, редакторов и технических работников героически погибли на полях сражений от Вьетбак до Камау и при выполнении международных обязанностей, что составляло более 25% кадров и сотрудников ВИА в период войны и более половины всех журналистов-мучеников страны.



В мирное время информация ВИА сливается с ритмом эпохи, живо отражая развитие и мощный рывок страны. За выдающиеся достижения ВИА гордится тем, что трижды удостоилось звания Героя: Герой труда в период обновления в 2001 году; Герой Народных вооружённых сил в 2005 году и Герой Народных вооружённых сил, присвоенное Информационному агентству освобождения в 2020 году. Выдающиеся произведения корреспондентов ВИА разных поколений были удостоены Премии Хо Ши Мина, Государственной премии в области литературы и искусства, а также национальных и международных журналистских премий.



Генеральный директор ВИА Ву Вьет Чанг подчеркнула, что перед требованиями новой ситуации ВИА продолжает развивать традиции, сохранять фундаментальные ценности, постоянно обновляться и творчески работать, эффективно выполнять стратегические информационные задачи, являясь источником официальной, точной, надёжной и богатой информации для системы СМИ, общественности внутри страны и за рубежом, утверждая статус авторитетного национального информационного агентства в регионе и мире.



Раннее уловив тенденции цифровых коммуникаций, ВИА сформировало всеобъемлющую цифровую экосистему, применяя современные медийные технологии, искусственный интеллект в процессах управления, работы, производства и распространения информации, что помогает максимально использовать ресурсы, обеспечивая повышение эффективности и качества работы. Редакции, подведомственные ВИА, всегда занимают высокие позиции в рейтингах цифровой трансформации.



По поручению Партии и Государства, на протяжении многих лет ВИА напрямую предоставляло информацию в текстах и изображениях на 12 языках малых этнических групп жителям отдалённых районов, своевременно передавая директивы и политику Партии и Государства, чтобы народ понимал правильно и выполнял.



Во многих важных событиях страны ВИА играет роль основной, единственной единицы, предоставляющей информацию и изображения, успешно выполняя функции хозяина информационного пространства. Своими информационными продуктами корреспонденты и редакторы ВИА готовы противостоять в борьбе с негативными явлениями, с ложными тезисами враждебных сил, способствуя сохранению политико-социальной стабильности, утверждая ведущую роль на идеологическом фронте.



Выполняя роль стратегического информационного центра Партии и Государства, информационные отчёты и справочные материалы ВИА активно служат руководству, управлению и выработке политики. Источники прогнозной информации, глубокие и всесторонние оценки внесли важный вклад в работу по борьбе «заранее и издалека» на информационно-пропагандистском фронте.



В качестве главного национального органа внешней информации ВИА продолжает утверждать свои преимущества в ресурсах при осуществлении внешнеинформационной деятельности, продвигая образ динамичного, современного Вьетнама, активно интегрирующегося в международное сообщество, распространяя уникальные культурные ценности… ВИА эффективно развивает сотрудничество более чем с 40 информационными и журналистскими агентствами мира и свою роль члена Исполнительного совета Организации информационных агентств Азии – Тихого океана (OANA) – организации, обеспечивающей до 40% мирового информационного потока; активно публикует информацию на различных языках через международные медиа-каналы, внося вклад вместе с органами внешней информации в продвижение роли и позиции Вьетнама на международной арене.



Сохранение непрерывного потока официальной информации



Выступая с руководящей речью на церемонии, Генеральный секретарь То Лам подчеркнул: родившись и развиваясь вместе с ростом страны, поколения журналистов-информаторов всегда сохраняли стойкость, энтузиазм, не боялись трудностей, лишений и жертв ради написания героической летописи Родины и страны, славной Партии, любимого Отечества Вьетнам и самих журналистов-информаторов.



От имени руководства Партии и Государства Генеральный секретарь сердечно направил всем руководителям, корреспондентам, редакторам, техникам, сотрудникам ВИА разных поколений, а также семьям журналистов-мучеников, журналистам-инвалидам самые тёплые поздравления, искренние пожелания и глубочайшее уважение; особенно высоко оценил заслуги и вклад поколений руководителей, сотрудников, корреспондентов, техников, работников ВИА в революционное дело Партии и народа, а также в создание летописи революционной журналистики Вьетнама.



В условиях новой ситуации Генеральный секретарь отметил, что ВИА необходимо постоянно обновляться, чтобы развиваться в соответствии с масштабом эпохи и развитием страны, продолжать утверждать свою роль стратегического, надёжного информационного органа Партии и Государства; быть источником официальной информации, позитивным информационным мейнстримом на фронте журналистики и идеологии; необходимо чётко отслеживать ситуацию внутри страны и международные изменения; активно собирать, обобщать источники информации; всесторонне анализировать, оценивать и прогнозировать ситуацию точно и своевременно; предоставлять ценные информационные отчёты, даже предлагать рекомендации, инициативы для руководства Партии и Государства с целью принятия соответствующих решений, не допуская пассивности и неожиданностей. Информация ВИА должна быть точной, объективной, гуманной и полезной для страны и народа.

Чтобы хорошо выполнить задачи в новом этапе развития страны, Генеральный секретарь подчеркнул, что журналистам ВИА необходимо постоянно воспитывать стойкую политическую позицию, быть верными революционным идеалам, утверждать роль передовых бойцов, блестяще выполнять все задачи, поставленные Партией и Государством, глубоко и широко информировать о линиях, политике, законах и достижениях развития Вьетнама, внося вклад в укрепление доверия и согласия в обществе; вдохновлять и пробуждать стремление всего общества к вкладу в дело развития страны.



Для успешного выполнения этой задачи журналисты ВИА должны сохранять этику, честность и социальную ответственность журналиста, преодолевать материальные соблазны, чтобы всегда стоять на стороне справедливости, использовать перо для защиты правды, прогресса, добра, искоренения зла и пороков в обществе и в самих себе.



В условиях цифровой трансформации и жесткой конкуренции глобального информационного пространства Генеральный секретарь обратил внимание: журналистам ВИА необходимо продолжать решительно обновлять методы журналистики и передачи информации; быть пионерами в применении современных технологий, освоении цифровых платформ, искусственного интеллекта, больших данных. В профессиональной деятельности необходимо быть чуткими к новому, но и крайне осторожными. В информационной магистрали, где часто смешиваются правда и ложь, нужно постоянно совершенствовать знания, профессиональные навыки для правильной реакции, овладевать технологиями, чтобы как можно быстрее определять, публиковать и устранять ложную информацию; одновременно отбирать новые, ключевые вопросы и своевременно предоставлять их руководству Партии, Государства и системе СМИ.



Генеральный секретарь потребовал, чтобы ВИА ещё лучше занималось созданием базы данных, поскольку данные – это средства производства в цифровую эпоху. Создание научной системы журналистских данных, включая центр информационных материалов и национальный фотоархив, которые товарищи хранят, станет важной основой для развития креативной журналистики, дата-журналистики и формирования «общей памяти» нации.



Подчеркнув, что глубокая международная интеграция является одним из основных направлений на следующем этапе развития страны, Генеральный секретарь предложил продолжать активно расширять сотрудничество с крупными информационными агентствами, авторитетными СМИ мира, повышать статус ВИА как авторитетного информационного агентства в регионе. Наряду с активным продвижением образа страны, культуры и народа Вьетнама среди международных друзей, необходимо искать творческие решения для сотрудничества с партнёрами в создании позитивных информационных продуктов о развитии и росте Вьетнама, распространять их на глобальных платформах, а также передавать достижения цивилизации человечества, мира вьетнамскому народу.



Генеральный секретарь напомнил, что необходимо продолжать реорганизацию внутренних структур для повышения эффективности деятельности и улучшения условий для ключевых кадров. В то же время ВИА должно серьёзно заботиться о наборе и подготовке молодых кадров высокого качества, с устремлениями, амбициями и преданностью делу, чтобы отвечать требованиям новой ситуации, продолжая славные традиции ВИА; необходимо постоянно учиться и обмениваться опытом современных моделей журналистики для развития революционной журналистики Вьетнама.



Генеральный секретарь отметил: 80-летняя история доказала, что на любом историческом этапе – война или мир – журналисты-информаторы всегда демонстрировали стойкую политическую позицию, дух служения, готовность жертвовать, преданно служили Партии, Государству и Народу. Фотографии, выставленные сегодня в рамках юбилейной церемонии, хотя и представляют лишь малую часть богатого фотоархива ВИА, но правдиво отражают эти ценности.

Генеральный директор ВИА Ву Вьет Чанг дарила Генеральному секретарю То Ламу фотоальбом «Слава навсегда принадлежит народу». Фото: ВИА











