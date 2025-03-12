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Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам встретился с сотрудниками посольства и представителями вьетнамской общины в Сингапуре
Посол Чан Фыок Ань отметил растущую популярность вьетнамских специалистов, интеллектуалов и предпринимателей в Сингапуре. Многие специалисты, включая профессоров и докторов наук, занимают должности в ведущих учебных заведениях, таких как Национальный университет Сингапура (NUS), Наньянский технологический университет (NTU) и Агентство по науке, технологиям и исследованиям (A*STAR). Многие вьетнамские предприниматели также активно работают в сфере технологий, финансов, логистики и услуг.
Представители общины назвали эту встречу большим источником ободрения для них и знаком поддержки со стороны партии и государства Вьетнам. Они выразили твердую поддержку и уверенность в том, что ключевая политика партии и государства, проводимая в последнее время, будет способствовать быстрому развитию Вьетнама в ближайшие годы.
На встрече глава партии заявил, что его визит в Сингапур направлен на углубление вьетнамско-сингапурских отношений, которые были установлены более полувека назад и проверены временем, на развитие отношений более интенсивным, эффективным и практичным образом во всех областях.
В рамках переговоров с сингапурскими лидерами генсек продолжит предлагать Сингапуру уделять внимание и создавать благоприятные условия для того, чтобы вьетнамская община могла стабильно жить, учиться и работать в Сингапуре, активно интегрироваться и вносить вклад в развитие принимающей страны и отношений между двумя странами.
По этому случаю То Лам высоко оценил достижения вьетнамской общины в Сингапуре и искренне поблагодарил их за вклад в развитие родины. Он также проинформировал членов общины о ситуации Вьетнама и целях развития на ближайшее время.
Он выразил надежду, что вьетнамская община за рубежом в целом и община в Сингапуре в частности будут продолжать объединяться и стремиться внести свой вклад в достижение этих прорывных целей.
Глава партии высоко оценил мнения, предложения и рекомендации, высказанные представителями зарубежной вьетнамской общины. Он призвал их сохранять единство и работать вместе, чтобы создать процветающую общину, пропагандировать красоту Вьетнама среди иностранных друзей, особенно сингапурцев, и служить прочным мостом в отношениях между двумя странами.
Он подчеркнул, что где бы они ни находились, члены вьетнамской общины должны всегда с гордостью и ответственностью питать свои чувства к родине, а также использовать свои знания и научный опыт для внесения эффективного вклада в развитие страны.
То Лам попросил посольство продолжать эффективно продвигать работу по защите общин и граждан в соответствии с резолюцией 36-NQ/TW, директивой 45-CT/TW и заключением 12-KL/TW Политбюро по делам Вьетнамцев, проживающих за рубежом, особенно в условиях постоянного роста вьетнамской общины в Сингапуре.
Посольство должно стать общим домом, чтобы объединить общину и облегчить административные процедуры для ее членов, сказал глава партии.