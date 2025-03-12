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Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам встретился с сотрудниками посольства и представителями вьетнамской общины в Сингапуре

Вечером 11 марта, в рамках своего визита в островное государство, который продлится с 11 по 13 марта, генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ) То Лам и высокопоставленная вьетнамская делегация встретились с сотрудниками посольства Вьетнама и более чем 200 представителями вьетнамской общины Сингапура.
  Генсек ЦК КПВ То Лам, его супруга и высокопоставленная вьетнамская делегация встречаются с сотрудниками посольства Вьетнама и более чем 200 представителями вьетнамской общины в Сингапуре. Фото: ВИA  
Посол Вьетнама в Сингапуре Чан Фыок Ань сообщил, что более 25 000 вьетнамцев живут, учатся и работают в Сингапуре. Эта община остается единой, глубоко связанной со своей родиной и приверженной сохранению культурной самобытности Вьетнама, а также вносит ценный вклад в развитие принимающего общества и дружбы между двумя странами.

Посол Чан Фыок Ань отметил растущую популярность вьетнамских специалистов, интеллектуалов и предпринимателей в Сингапуре. Многие специалисты, включая профессоров и докторов наук, занимают должности в ведущих учебных заведениях, таких как Национальный университет Сингапура (NUS), Наньянский технологический университет (NTU) и Агентство по науке, технологиям и исследованиям (A*STAR). Многие вьетнамские предприниматели также активно работают в сфере технологий, финансов, логистики и услуг.

Представители общины назвали эту встречу большим источником ободрения для них и знаком поддержки со стороны партии и государства Вьетнам. Они выразили твердую поддержку и уверенность в том, что ключевая политика партии и государства, проводимая в последнее время, будет способствовать быстрому развитию Вьетнама в ближайшие годы.

На встрече глава партии заявил, что его визит в Сингапур направлен на углубление вьетнамско-сингапурских отношений, которые были установлены более полувека назад и проверены временем, на развитие отношений более интенсивным, эффективным и практичным образом во всех областях.

В рамках переговоров с сингапурскими лидерами генсек продолжит предлагать Сингапуру уделять внимание и создавать благоприятные условия для того, чтобы вьетнамская община могла стабильно жить, учиться и работать в Сингапуре, активно интегрироваться и вносить вклад в развитие принимающей страны и отношений между двумя странами.

По этому случаю То Лам высоко оценил достижения вьетнамской общины в Сингапуре и искренне поблагодарил их за вклад в развитие родины. Он также проинформировал членов общины о ситуации Вьетнама и целях развития на ближайшее время.

Он выразил надежду, что вьетнамская община за рубежом в целом и община в Сингапуре в частности будут продолжать объединяться и стремиться внести свой вклад в достижение этих прорывных целей.

Глава партии высоко оценил мнения, предложения и рекомендации, высказанные представителями зарубежной вьетнамской общины. Он призвал их сохранять единство и работать вместе, чтобы создать процветающую общину, пропагандировать красоту Вьетнама среди иностранных друзей, особенно сингапурцев, и служить прочным мостом в отношениях между двумя странами.

Он подчеркнул, что где бы они ни находились, члены вьетнамской общины должны всегда с гордостью и ответственностью питать свои чувства к родине, а также использовать свои знания и научный опыт для внесения эффективного вклада в развитие страны.

То Лам попросил посольство продолжать эффективно продвигать работу по защите общин и граждан в соответствии с резолюцией 36-NQ/TW, директивой 45-CT/TW и заключением 12-KL/TW Политбюро по делам Вьетнамцев, проживающих за рубежом, особенно в условиях постоянного роста вьетнамской общины в Сингапуре.

Посольство должно стать общим домом, чтобы объединить общину и облегчить административные процедуры для ее членов, сказал глава партии.

ВИА/ИЖВ

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Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам встретился с представителями зарубежной вьетнамской интеллигенции в Сингапуре

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам встретился с представителями зарубежной вьетнамской интеллигенции в Сингапуре

11 марта, в рамках своего официального визита в город-государство, генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ) То Лам и высокопоставленная делегация Вьетнама встретились с представителями зарубежной вьетнамской интеллигенции в Сингапуре, чтобы обсудить и выслушать петиции и предложения по политике развития.
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