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Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам встретился с президентом Сингапура

12 марта, в рамках своего официального визита в город-государство, генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ) То Лам встретился с президентом Сингапура Тарманом Шанмугаратнамом, в ходе которого лидеры подчеркнули взаимодополняющие достоинства двух стран.
  Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам (слева) встречается с президентом Сингапура Тарманом Шанмугаратнамом 12 марта. Фото: ВИA  
То Лам поздравил Сингапур с сохранением впечатляющих темпов роста и эффективной политикой в поддержку населения, особенно малообеспеченных граждан.

Он затронул основные направления и конкретные меры по реализации недавно созданного всеобъемлющего стратегического партнерства, в том числе превращение двух стран в передовых партнеров в регионе в сотрудничестве в области науки и технологий, инноваций, цифровой трансформации, энергетики, передачи данных, производства полупроводниковых чипов, новых технологий и искусственного интеллекта.

Глава партии разделил мнение президента Тармана Шанмугаратнама об укреплении солидарности и сотрудничества между двумя странами, а также с другими государствами-членами АСЕАН, чтобы повысить устойчивость и самодостаточность в ответ на внешние вызовы.

В свою очередь, президента Тарман Шанмугаратнам подчеркнул, что официальный визит То Лама имеет особое значение в связи с повышением уровня двусторонних отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства, которое открывает новую главу в их отношениях в критически важный для обеих стран момент. Он отметил, что это событие придаст новый импульс и вдохновит людей и бизнес.

Президента Тарман Шанмугаратнам выразил уверенность, что Вьетнам сохранит свои позиции одной из самых динамичных экономик региона, с впечатляющим ростом ВВП, привлекательной инвестиционной средой и постоянно растущим международным авторитетом.

Выразив поддержку предложениям То Лама, Тарман Шанмугаратнам сказал, что две страны должны развивать образцовые модели сотрудничества и в дальнейшем использовать возможности в таких развивающихся областях, как цифровая трансформация и рынок углеродных кредитов.

Он также подчеркнул необходимость укрепления сотрудничества в области энергетики и расширения возможностей подключения к электросетям, в том числе в рамках энергосистемы АСЕАН.

Касаясь международных и региональных вопросов, лидеры двух стран отметили сходство, координацию и взаимодополняемость двух стран, а также совместные усилия по обеспечению стабильной обстановки и продвижению устойчивого развития в регионе.

По этому случаю генеральный секретарь То Лам передал президенту Тарману Шанмугаратнаму приветствие и приглашение от президента Лыонг Кыонга посетить Вьетнам в ближайшее время. Сингапурский лидер с удовольствием принял приглашение.

ВИА/ИЖВ

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