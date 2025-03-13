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Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам встретился с президентом Сингапура
Он затронул основные направления и конкретные меры по реализации недавно созданного всеобъемлющего стратегического партнерства, в том числе превращение двух стран в передовых партнеров в регионе в сотрудничестве в области науки и технологий, инноваций, цифровой трансформации, энергетики, передачи данных, производства полупроводниковых чипов, новых технологий и искусственного интеллекта.
Глава партии разделил мнение президента Тармана Шанмугаратнама об укреплении солидарности и сотрудничества между двумя странами, а также с другими государствами-членами АСЕАН, чтобы повысить устойчивость и самодостаточность в ответ на внешние вызовы.
В свою очередь, президента Тарман Шанмугаратнам подчеркнул, что официальный визит То Лама имеет особое значение в связи с повышением уровня двусторонних отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства, которое открывает новую главу в их отношениях в критически важный для обеих стран момент. Он отметил, что это событие придаст новый импульс и вдохновит людей и бизнес.
Президента Тарман Шанмугаратнам выразил уверенность, что Вьетнам сохранит свои позиции одной из самых динамичных экономик региона, с впечатляющим ростом ВВП, привлекательной инвестиционной средой и постоянно растущим международным авторитетом.
Выразив поддержку предложениям То Лама, Тарман Шанмугаратнам сказал, что две страны должны развивать образцовые модели сотрудничества и в дальнейшем использовать возможности в таких развивающихся областях, как цифровая трансформация и рынок углеродных кредитов.
Он также подчеркнул необходимость укрепления сотрудничества в области энергетики и расширения возможностей подключения к электросетям, в том числе в рамках энергосистемы АСЕАН.
Касаясь международных и региональных вопросов, лидеры двух стран отметили сходство, координацию и взаимодополняемость двух стран, а также совместные усилия по обеспечению стабильной обстановки и продвижению устойчивого развития в регионе.
По этому случаю генеральный секретарь То Лам передал президенту Тарману Шанмугаратнаму приветствие и приглашение от президента Лыонг Кыонга посетить Вьетнам в ближайшее время. Сингапурский лидер с удовольствием принял приглашение.