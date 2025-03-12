Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам встретился с представителями зарубежной вьетнамской интеллигенции в Сингапуре

Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам выступает на встрече с представителями зарубежной вьетнамской интеллигенции в Сингапуре 11 марта. Фото: ВИA



Они также предложили ряд мер, направленных на содействие применению достижений науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации в государственном управлении, а также в проектировании, строительстве и производстве технологичной продукции предприятий.



Выступая на встрече, генеральный секретарь партии То Лам высоко оценил энтузиазм зарубежных вьетнамских экспертов и интеллектуалов, заявив, что эти предложения помогут Вьетнаму получить доступ к передовым научным достижениям, повысить конкурентоспособность и ускорить устойчивое экономическое развитие.



Глава партии отметил, что одним из основных направлений деятельности в ходе этого визита, помимо укрепления эффективного и содержательного сотрудничества между Вьетнамом и Сингапуром, является встреча с представителями интеллигенции, экспертами, исследователями, учеными, престижными учеными, выдающимися детьми страны и вьетнамской общины в Сингапуре, чтобы обменяться, обсудить и внести идеи в будущий путь развития Вьетнама.



Искренне поблагодарив за самоотверженный и ответственный вклад зарубежных вьетнамских интеллектуалов в развитие родной страны в последнее время, он сказал, что сейчас, когда Вьетнам переходит в новую эру, партия, государство и народ должны объединить усилия, чтобы помочь стране достичь своих целей развития к 2045 году, став развитой страной с высоким уровнем дохода и люди с благополучной и счастливой жизнью. Обладая обширными знаниями и опытом работы в Сингапуре, который является ведущим научно-технологическим и экономическим центром в регионе и мире и образцом, который Вьетнам может перенять, зарубежные вьетнамские интеллектуалы сделали много практических и эффективных предложений для Вьетнама, чтобы в полной мере использовать технологический потенциал в ключевых областях, которые играют ключевую роль в прорывном развитии страны, таких как искусственный интеллект, полупроводники и инвестиции.Они также предложили ряд мер, направленных на содействие применению достижений науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации в государственном управлении, а также в проектировании, строительстве и производстве технологичной продукции предприятий.Выступая на встрече, генеральный секретарь партии То Лам высоко оценил энтузиазм зарубежных вьетнамских экспертов и интеллектуалов, заявив, что эти предложения помогут Вьетнаму получить доступ к передовым научным достижениям, повысить конкурентоспособность и ускорить устойчивое экономическое развитие.Глава партии отметил, что одним из основных направлений деятельности в ходе этого визита, помимо укрепления эффективного и содержательного сотрудничества между Вьетнамом и Сингапуром, является встреча с представителями интеллигенции, экспертами, исследователями, учеными, престижными учеными, выдающимися детьми страны и вьетнамской общины в Сингапуре, чтобы обменяться, обсудить и внести идеи в будущий путь развития Вьетнама.Искренне поблагодарив за самоотверженный и ответственный вклад зарубежных вьетнамских интеллектуалов в развитие родной страны в последнее время, он сказал, что сейчас, когда Вьетнам переходит в новую эру, партия, государство и народ должны объединить усилия, чтобы помочь стране достичь своих целей развития к 2045 году, став развитой страной с высоким уровнем дохода и люди с благополучной и счастливой жизнью.

То Лам рассказал участникам, что партия и государство придают большое значение роли науки, технологий, инноваций и интеллектуальных сил. Недавно Политбюро выпустило резолюцию № 57 о развитии науки, технологий и инноваций до 2030 года с перспективой до 2045 года. В резолюции четко подтверждается важность прорывов в области науки и технологий, рассматривается как ключевая задача и решающий фактор для повышения конкурентоспособности экономики, улучшения качества жизни людей и обеспечения национальной безопасности и суверенитета.



Согласившись с практическими и эффективными предложениями, которыми только что поделились представители зарубежной вьетнамской интеллигенции, глава партии предложил продолжать исследования, уделяя большое внимание развитию науки, технологий и инноваций; совершенствовать институты и политику, устранять узкие места и барьеры, чтобы изменить статус от институтов управления к институтам конкуренции в развитии науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации, особенно в области инвестиций, интеллектуальной собственности и научных исследований.



Он подчеркнул, что для достижения цели освоения Вьетнамом цифровых технологий и процесса цифровой трансформации с помощью конкретных мер государственные органы будут продолжать содействовать применению науки, технологий и инноваций для повышения эффективности национального управления, и в то же время продолжать поощрять отечественные предприятия к проектированию, созданию, конструированию и производству продуктов цифровых технологий с высокой добавленной стоимостью.



То Лам обратился к зарубежной вьетнамской интеллигенции с просьбой активно сотрудничать и предоставлять информацию для родной страны, помогая создать Вьетнамскую инновационную сеть и получить доступ к передовым технологиям и эффективным моделям развития Сингапура и других развитых стран.



Генеральный секретарь также обратился к соответствующим министерствам и секторам с просьбой изучить и рассмотреть возможность конкретизации вышеуказанных рекомендаций для осуществления прорывов в научно-технологическом развитии в интересах социально-экономического развития страны.



