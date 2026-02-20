Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам встретился с представителями вьетнамской общины и агентств в США

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам выступает на встрече. (Фото: ВИА)



Докладывая генеральному секретарю Партии и членам делегации о деятельности вьетнамской общины, Посол Вьетнама в США Нгуен Куок Зунг отметил, что вьетнамская диаспора в настоящее время является многочисленной и всё более интегрированной общиной, подтверждающей свою значимую роль в сферах науки и технологий, образования, здравоохранения, финансов, бизнеса и общественной жизни. На протяжении многих десятилетий вьетнамцы за рубежом, в том числе вьетнамская община в США, были неотъемлемой частью нации, а также важной силой, способствующей укреплению позиций, мощи и международного авторитета страны.

Вьетнамская община в США всегда обращена к Родине, активно вносит вклад и готова сопровождать страну на новом этапе развития, предоставляя знания, опыт, ресурсы и конкретные инициативы. Представительские агенства Вьетнама в США постоянно тесно координируют свою деятельность и комплексно реализуют политические, экономические и культурные задачи, а также работу, связанную с вьетнамцами, проживающими за рубежом.

Посол Нгуен Куок Зунг подчеркнул, что по мере вступления Вьетнама в новую эпоху развития вьетнамские представительства в США прилагают усилия к повышению качества обслуживания вьетнамской общины, эффективной защите граждан, а также укреплению связей между диаспорой и Родиной, внося вклад в результативную реализацию внешнеполитического курса Партии в новый период.

Многие представители вьетнамской общины отметили, что присутствие генерального секретаря Партии на сегодняшней встрече стало не только проявлением внимания, но и источником воодушевления и ориентиром для вьетнамцев в США, побуждающим их и далее развивать интеллект, стойкость и чувство ответственности, внося вклад в строительство и защиту Отечества в новую эпоху. Многие поделились искренними мыслями и историями о своей работе, жизни и стремлении идти рука об руку со страной.

Выступая на встрече, генеральный секретарь То Лам передал всей вьетнамской общине в США тёплые чувства, искренние приветствия и наилучшие пожелания в Новом году крепкого здоровья, мира, счастья, благополучия и успехов.

Генеральный секретарь То Лам отметил, что участие Вьетнама в Совете мира по Газе в качестве страны-учредителя является важной вехой во внешнеполитической деятельности, подтверждающей новое мышление, новый дух и новые действия, направленные на эффективный вклад в новую эпоху. Это также отражает дух XIV всевьетнамского съезда Партии, который определил внешнеполитический курс независимости, самостоятельности, самодостаточности, мира, дружбы, сотрудничества и развития, а также активного и ответственного участия в решении общих региональных и международных проблем.

Он отметил, что вьетнамская община в США всё глубже интегрируется в принимающее общество, при этом неизменно обращена к Родине с искренним стремлением вносить практический вклад в дело строительства и защиты Отечества. По его словам, соблюдение соотечественниками законов страны пребывания, их активное участие в экономической, торговой и инвестиционной деятельности, сотрудничестве в сфере науки и технологий, а также в инновационных инициативах являются конкретным вкладом как в развитие страны, так и в укрепление всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и США.

Говоря об основных ориентирах развития Вьетнама на предстоящий период, высший руководитель подчеркнул, что XIV всевьетнаский съезд Партии поставил цели по сохранению мирной и стабильной обстановки, обеспечению быстрого и устойчивого развития страны, всестороннему повышению и улучшению уровня жизни народа, а также укреплению стратегической автономии, самостоятельности и уверенности, с решительным продвижением в новую эпоху. Вьетнам также будет стремиться к успешному достижению цели стать к 2030 году развивающейся страной с современной промышленностью и уровнем дохода выше среднего, а к 2045 году - реализовать видение становления развитой страны с высоким уровнем дохода, построив мирный, независимый, демократический, процветающий, сильный, цивилизованный и счастливый социалистический Вьетнам.