Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам встретился с Председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко

9 мая в резиденции Совета Федерации (верхней палаты парламента) в Москве Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам провёл встречу с Председателем Совета Федерации Валентиной Ивановной Матвиенко в рамках официального визита в Российскую Федерацию и участия в торжественных мероприятиях, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
  Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам встретился с Председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко. Фото: ВИА  
Председатель Валентина Матвиенко тепло поприветствовала Генерального секретаря То Лама и высокопоставленную делегацию Вьетнама, высоко оценила значимость визита, особенно в контексте отмечания двумя странами важнейших исторических событий, как на национальном уровне, так и в двусторонних отношениях, включая 75-летие установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Россией, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 50-летие Освобождения юга и воссоединения Вьетнама, а также 80-летие Национального дня Вьетнама. Она также поздравила с 71-й годовщиной Победы в битве при Дьенбьенфу — символе героизма, стойкости и стремления вьетнамского народа к свободе и независимости.

Председатель Матвиенко выразила уверенность, что визит Генерального секретаря То Лама придаст новый импульс развитию традиционной дружбы и всестороннего стратегического партнёрства между Вьетнамом и РФ.

Генеральный секретарь То Лам подчеркнул, что Партия, Государство и народ Вьетнама всегда ценят искреннюю и прочную дружбу российского народа, придают большое значение развитию всестороннего стратегического партнёрства с Россией, рассматривая его как один из важнейших приоритетов внешней политики Вьетнама.

Он высоко оценил роль Совета Федерации России в продвижении сотрудничества между двумя странами и выразил надежду на дальнейшее углубление межпарламентского взаимодействия, что будет способствовать эффективной реализации двусторонних соглашений.

Г-жа Валентина Матвиенко подтвердила, что Совет Федерации будет и впредь поддерживать расширение сотрудничества между двумя странами во всех сферах, включая партийные связи, экономику, торговлю, науку и технологии, образование и подготовку кадров, безопасность и оборону, культуру и гуманитарные обмены. Совет Федерации также продолжит выполнять роль моста для содействия установлению партнёрских связей между вьетнамскими провинциями и российскими регионами, обеспечивая практические и результативные формы взаимодействия на основе подписанных соглашений.

Председатель Матвиенко подчеркнула готовность Совета Федерации совместно с Национальным собранием Вьетнама активно участвовать в многосторонних парламентских форумах с целью продвижения принципов мира, стабильности и уважения международного права.

Обе стороны высоко оценили достигнутые результаты межпарламентского сотрудничества за последнее время, отметили необходимость дальнейшего обмена делегациями на всех уровнях, особенно между специализированными комитетами и группами дружбы, продолжения координации в контроле за выполнением двусторонних соглашений в пяти ключевых областях: оборона и безопасность, энергетика и нефтегаз, высокие технологии, подготовка кадров и инфраструктура. Также подчёркнута важность устранения правовых препятствий, мешающих развитию двустороннего сотрудничества на новом этапе, и содействия культурному, туристическому, гуманитарному сотрудничеству, взаимодействию между регионами двух стран, в том числе в поддержке вьетнамских авиакомпаний в открытии прямых рейсов Ханой – Москва.

По случаю встречи Председатель Матвиенко передала тёплые пожелания Председателю Национального собрания Чан Тхань Маню. Генеральный секретарь То Лам, в свою очередь, передал приветствия и приглашение от Председателя Национального собрания Чан Тхань Маня Председателю Совета Федерации Матвиенко посетить Вьетнам в удобное время. Председатель Совета Федерации с удовольствием приняла приглашение.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Генеральный секретарь То Лам встретился с Председателем правящей партии Единая Россия Дмитрием Медведевым

Генеральный секретарь То Лам встретился с Председателем правящей партии "Единая Россия" Дмитрием Медведевым

9 мая (по местному времени) в Москве Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам провёл встречу с Председателем партии "Единая Россия", заместителем председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрием Анатольевичем Медведевым.
ПОДРОБНЕЕ

Top