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Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам встретился с Председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко
Председатель Матвиенко выразила уверенность, что визит Генерального секретаря То Лама придаст новый импульс развитию традиционной дружбы и всестороннего стратегического партнёрства между Вьетнамом и РФ.
Генеральный секретарь То Лам подчеркнул, что Партия, Государство и народ Вьетнама всегда ценят искреннюю и прочную дружбу российского народа, придают большое значение развитию всестороннего стратегического партнёрства с Россией, рассматривая его как один из важнейших приоритетов внешней политики Вьетнама.
Он высоко оценил роль Совета Федерации России в продвижении сотрудничества между двумя странами и выразил надежду на дальнейшее углубление межпарламентского взаимодействия, что будет способствовать эффективной реализации двусторонних соглашений.
Г-жа Валентина Матвиенко подтвердила, что Совет Федерации будет и впредь поддерживать расширение сотрудничества между двумя странами во всех сферах, включая партийные связи, экономику, торговлю, науку и технологии, образование и подготовку кадров, безопасность и оборону, культуру и гуманитарные обмены. Совет Федерации также продолжит выполнять роль моста для содействия установлению партнёрских связей между вьетнамскими провинциями и российскими регионами, обеспечивая практические и результативные формы взаимодействия на основе подписанных соглашений.
Председатель Матвиенко подчеркнула готовность Совета Федерации совместно с Национальным собранием Вьетнама активно участвовать в многосторонних парламентских форумах с целью продвижения принципов мира, стабильности и уважения международного права.
Обе стороны высоко оценили достигнутые результаты межпарламентского сотрудничества за последнее время, отметили необходимость дальнейшего обмена делегациями на всех уровнях, особенно между специализированными комитетами и группами дружбы, продолжения координации в контроле за выполнением двусторонних соглашений в пяти ключевых областях: оборона и безопасность, энергетика и нефтегаз, высокие технологии, подготовка кадров и инфраструктура. Также подчёркнута важность устранения правовых препятствий, мешающих развитию двустороннего сотрудничества на новом этапе, и содействия культурному, туристическому, гуманитарному сотрудничеству, взаимодействию между регионами двух стран, в том числе в поддержке вьетнамских авиакомпаний в открытии прямых рейсов Ханой – Москва.
По случаю встречи Председатель Матвиенко передала тёплые пожелания Председателю Национального собрания Чан Тхань Маню. Генеральный секретарь То Лам, в свою очередь, передал приветствия и приглашение от Председателя Национального собрания Чан Тхань Маня Председателю Совета Федерации Матвиенко посетить Вьетнам в удобное время. Председатель Совета Федерации с удовольствием приняла приглашение.