НОВОСТИ
Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам встретился с председателем Сената Парламента Казахстана в Астане
Подчеркнув важность первого визита генерального секретаря ЦК КПВ с момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 1992 году, председатель Сената подтвердил, что Казахстан придает большое значение традиционной дружбе и многогранному сотрудничеству с Вьетнамом, своим надежным и важным партнером в Юго-Восточной Азии.
Напомнив о визите президента Хо Ши Мина в Казахстан в 1959 году, он подчеркнул, что поездка в этот раз является продолжением традиции добрых отношений между двумя странами, и выразил уверенность, что она откроет перспективные и потенциальные возможности сотрудничества для обеих сторон.
Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам, в свою очередь, поблагодарил Казахстан за искреннюю поддержку Вьетнама в прошлом в деле национального освобождения и в настоящем в деле строительства и развития страны. Он подчеркнул, что визит проходит в историческое время, когда Вьетнам празднует 50-летие победы 30 апреля 1975 года, а Казахстан - 80-летие победы над фашизмом, без которой не было бы ни Августовской революции, ни сегодняшнего Вьетнама.
Поздравив с большими достижениями, которых добился казахстанский народ под руководством президента Касым-Жомарта Токаева и других высокопоставленных лидеров, имеющих стратегическое видение развития Казахстана в социально-экономическом плане и все более укрепляющих его международные позиции, То Лам сказал, что Вьетнам желает обмениваться опытом с Казахстаном, чтобы дополнять развитие друг друга, и что двусторонние отношения станут мостом для двух стран на двух континентах Европы и Азии, способствуя миру, сотрудничеству и развитию в регионе и во всем мире.
Стороны выразили радость по поводу прочного развития политических связей двух стран и активного обмена делегациями на всех уровнях за последнее время.
Подчеркнув, что парламентское сотрудничество является ключевой опорой для развития двусторонних отношений, лидеры двух стран выразили удовлетворение значительным прогрессом, достигнутым в законодательном сотрудничестве, отметив, что обе страны поддерживают контакты на высоком уровне и взаимодействие комитетов как на двустороннем уровне, так и на многосторонних форумах.
В экономическом, торговом и инвестиционном сотрудничестве произошли позитивные изменения. Совместная работа в других областях также достигла многих важных успехов. Генеральный секретарь партии То Лам подтвердил, что благодаря общим устремлениям и целям развития, а также потенциалу, отношения двух стран будут продолжать эффективно и существенно развиваться и подниматься на новую высоту.
Председатель Маулен Ашимбаев поздравил Вьетнам с высокими достижениями в социально-экономическом развитии, которых достигли немногие страны в мире. Он подчеркнул, что новый статус отношений отражает сильное развитие и стратегическую связь между двумя странами, что имеет большое значение в период, когда обе страны вступают в новый этап развития и в контексте многих изменений в мировой ситуации.
Сенат Казахстана будет активно поддерживать и содействовать реализации направлений сотрудничества, согласованных лидерами двух сторон, сказал он.
Подчеркивая важность сотрудничества между Сенатом Казахстана и Национальным собранием Вьетнама, лидеры двух стран договорились развивать сотрудничество, расширять обмен делегациями по парламентским каналам. Они договорились усилить координацию в мониторинге и стимулировании эффективной реализации соглашений о сотрудничестве, подписанных правительствами двух стран, с целью практического и эффективного продвижения вьетнамско-казахстанской дружбы, а также сотрудничества в области подготовки кадров, разработки политики, партийного строительства и между молодежными агентствами для укрепления взаимопонимания.
По этому случаю глава партии передал приглашение председателя Национального собрания Чан Тхань Мана Председателю Сената Казахстана посетить Вьетнам в удобное для него время. Председатель Маулен Ашимбаев также пригласил председателя Национального собрания Мана посетить Казахстан.