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Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам встретился с председателем партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду»
Он подтвердил, что внешняя политика независимости и самостоятельности Вьетнама и России является важной опорой, а сотрудничество с Россией, в том числе по партийным каналам, имеет большое значение для развития Вьетнама в новую эпоху.
Лидер Вьетнамской партии выразил уверенность, что результаты его визита будут способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества по партийным, государственным, парламентским, правительственным, министерским, местным и межличностным каналам обмена, а также проложат путь к углублению связей в различных областях.
Миронов, в свою очередь, подчеркнул, что визит вьетнамского лидера с его насыщенной повесткой дня имеет большое значение для двусторонних отношений, особенно в 2025 году - знаковом году в истории обеих стран.
Он считает, что визит принесет практические результаты, будет способствовать развитию сотрудничества в области экономики - торговли, национальной обороны, промышленности, культуры и образования, а также заложит прочную основу для дальнейшего развития двусторонних связей.
Россия всегда дорожит и укрепляет свои «очень надежные» отношения с Вьетнамом, сказал он, высоко оценив позицию Вьетнама по вопросам, связанным с Россией, на международных форумах.