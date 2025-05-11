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Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам встретился с председателем партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду»

Вьетнам будет и дальше развивать сотрудничество с Россией во имя совместного развития и на благо своего народа, а также во имя всеобщего мира, стабильности и процветания во всем мире. Об этом генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам заявил председателю партии "Справедливая Россия – патриоты за правду" Сергею Миронову в их встреча в Москве 10 мая (по местному времени).
  Генеральный секретарь партии То Лам (справаа) и председатель партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» Сергей Миронов. Фото: ВИA  
Генеральный секретарь То Лам еще раз выразил благодарность за ценную поддержку, оказанную бывшим Советским Союзом и Россией Вьетнаму во время его прошлой борьбы за национальную независимость, а также в ходе продолжающегося процесса строительства страны.

Он подтвердил, что внешняя политика независимости и самостоятельности Вьетнама и России является важной опорой, а сотрудничество с Россией, в том числе по партийным каналам, имеет большое значение для развития Вьетнама в новую эпоху.

Лидер Вьетнамской партии выразил уверенность, что результаты его визита будут способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества по партийным, государственным, парламентским, правительственным, министерским, местным и межличностным каналам обмена, а также проложат путь к углублению связей в различных областях.

Миронов, в свою очередь, подчеркнул, что визит вьетнамского лидера с его насыщенной повесткой дня имеет большое значение для двусторонних отношений, особенно в 2025 году - знаковом году в истории обеих стран.

Он считает, что визит принесет практические результаты, будет способствовать развитию сотрудничества в области экономики - торговли, национальной обороны, промышленности, культуры и образования, а также заложит прочную основу для дальнейшего развития двусторонних связей.

Россия всегда дорожит и укрепляет свои «очень надежные» отношения с Вьетнамом, сказал он, высоко оценив позицию Вьетнама по вопросам, связанным с Россией, на международных форумах.

ИЖВ/ВИА

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