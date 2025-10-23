Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам встретился с председателем Коммунистической партии Финляндии

В рамках официального визита во Финляндию с 20 по 22 октября утром 22 октября по местному времени в Хельсинки Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ) То Лам провёл встречу с председателем Коммунистической партии Финляндии Тииной Сандберг.
   Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам и Председатель Коммунистической партии Финляндии Тиина Сандберг  
Информируя о положении во Вьетнаме, Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам отметил, что Партия, Государство и народ Вьетнама всегда помнят и высоко ценят поддержку и помощь международных прогрессивных сил, в том числе прогрессивных сил Финляндии. Он выразил желание совместно укреплять солидарность и сотрудничество, поддерживать экономический рост и достигать новых позитивных результатов во имя благополучия народов обеих стран, способствуя миру, стабильности, сотрудничеству и развитию в регионах и во всём мире.

Председатель Коммунистической партии Финляндии Тиина Сандберг высоко оценила значительные и всесторонние достижения Вьетнама в социально-экономическом развитии под руководством КПВ и Генерального секретаря То Лама, подчеркнув, что Вьетнам - одна из немногих коммунистических партий мира, успешно проявляющих себя на всех направлениях и вносящих значительный вклад в поддержание мира, стабильности, сотрудничества и развития, служа источником вдохновения для прогрессивных сил во всём мире.

Тиина Сандберг подчеркнула, что Коммунистическая партия Финляндии неизменно поддерживает дальнейшее укрепление отношений между Вьетнамом и Финляндией, а также между народами двух стран.

ВИА/ИЖВ

