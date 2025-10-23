НОВОСТИ
Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам встретился с председателем Коммунистической партии Финляндии
Председатель Коммунистической партии Финляндии Тиина Сандберг высоко оценила значительные и всесторонние достижения Вьетнама в социально-экономическом развитии под руководством КПВ и Генерального секретаря То Лама, подчеркнув, что Вьетнам - одна из немногих коммунистических партий мира, успешно проявляющих себя на всех направлениях и вносящих значительный вклад в поддержание мира, стабильности, сотрудничества и развития, служа источником вдохновения для прогрессивных сил во всём мире.
Тиина Сандберг подчеркнула, что Коммунистическая партия Финляндии неизменно поддерживает дальнейшее укрепление отношений между Вьетнамом и Финляндией, а также между народами двух стран.