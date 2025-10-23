НОВОСТИ
Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам встретился с Первым вице-председателем парламента Финляндии
Генеральный секретарь То Лам отметил, что Вьетнам стремится постоянно укреплять и развивать отношения с Финляндией, придавая особое значение парламентскому каналу как эффективному механизму содействия реализации межправительственных соглашений, углублению взаимопонимания и доверия. Он выразил уверенность, что с повышением уровня отношений до стратегического партнёрства взаимодействие в различных областях, включая межпарламентское сотрудничество, будет активно развиваться. Стороны также обсудили меры по усилению координации на многосторонних парламентских форумах, чтобы вырабатывать общие позиции в поддержку мира, сотрудничества и устойчивого развития в регионе и мире.