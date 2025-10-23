Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам встретился с Первым вице-председателем парламента Финляндии

Утром 22 октября (по местному времени) в здании парламента Финляндии в Хельсинки Генеральный секретарь То Лам провёл встречу с Первым вице-председателем парламента Финляндии Паулой Рисикко.
 Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам и Первый вице-председателеь парламента Финляндии Паула Рисикко   
Паула Рисикко тепло поприветствовала Генерального секретаря То Лама, его супругу и высокопоставленную делегацию Вьетнама. Она высоко оценила важное значение визита, особенно в контексте повышения уровня двусторонних отношений до стратегического партнёрства, и подчеркнула, что за более чем полвека дипломатических отношений Вьетнам стал для Финляндии самым важным торговым партнёром в Юго-Восточной Азии. Она отметила, что визит открывает новый исторический этап в развитии двустороннего сотрудничества по всем направлениям, в частности по парламентской линии.

Генеральный секретарь То Лам отметил, что Вьетнам стремится постоянно укреплять и развивать отношения с Финляндией, придавая особое значение парламентскому каналу как эффективному механизму содействия реализации межправительственных соглашений, углублению взаимопонимания и доверия. Он выразил уверенность, что с повышением уровня отношений до стратегического партнёрства взаимодействие в различных областях, включая межпарламентское сотрудничество, будет активно развиваться. Стороны также обсудили меры по усилению координации на многосторонних парламентских форумах, чтобы вырабатывать общие позиции в поддержку мира, сотрудничества и устойчивого развития в регионе и мире.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам посетил Университет Аалто и встретился со вьетнамскими студентами, обучающимися в Финляндии

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам посетил Университет Аалто и встретился со вьетнамскими студентами, обучающимися в Финляндии

В рамках официального визита в Финляндию днём 22 октября (по местному времени) Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам и сопровождающая его высокопоставленная делегация Вьетнама посетили Университет Аалто.
ПОДРОБНЕЕ

Top