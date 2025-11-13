НОВОСТИ
Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам встретился с Королём Иордании Абдаллой II ибн Аль-Хусейном
Генеральный секретарь отметил, что предстоящий 2026 год имеет особое значение для народов Вьетнама и Иордании: Иордания отметит 80-летие со дня провозглашения независимости, а Коммунистическая партия Вьетнама проведёт XIV съезд — событие чрезвычайной важности, которое определит стратегические направления, открывающие для Вьетнама новую эпоху развития.
Высоко оценив результаты содержательных переговоров между Королём Абдаллой II ибн Аль-Хусейном и Президентом Лыонг Кыонгом, Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам подтвердил, что Вьетнам и Иордания обладают огромным потенциалом для дальнейшего углубления и повышения эффективности сотрудничества — не только в интересах народов двух стран, но и ради мира и стабильности в регионе АСЕАН и на Ближнем Востоке.
Генеральный секретарь подчеркнул, что Вьетнам придаёт большое значение укреплению отношений с ближневосточными государствами, в том числе с Иорданией, занимающей важное место в регионе.
Генеральный секретарь То Лам отметил, что при наличии сходных принципов — миролюбия, независимости, самостоятельности и сотрудничества ради общего развития — Вьетнам и Иордания могут стать надёжными партнёрами в своих регионах, используя взаимные преимущества для достижения новых успехов во имя процветания и благополучия народов обеих стран. Он также приветствовал участие представительной делегации иорданских предпринимателей, сопровождающих Короля в этом визите, что придаёт визиту дополнительный практический смысл.
Король Абдалла II ибн Аль-Хусейн подчеркнул важность своего визита во Вьетнам и согласился с оценкой Генерального секретаря То Лама относительно значения нынешнего этапа для развития обеих стран и народов. Король выразил сочувствие в связи с тяжёлыми потерями, которые понёс вьетнамский народ в результате недавних стихийных бедствий.
Сообщив Генеральному секретарю То Ламу о конкретных и содержательных результатах переговоров с Президентом Лыонг Кыонгом, Король Абдалла II ибн Аль-Хусейн подтвердил стремление Иордании к всестороннему развитию сотрудничества с Вьетнамом, особенно в области взаимодействия частного сектора двух стран.
Он также выразил желание укреплять политическое доверие, расширять сотрудничество в сферах обороны и безопасности, обмениваться опытом и учиться друг у друга в науке и технике, а также активизировать контакты между народами с целью углубления взаимопонимания. По этому случаю Король пригласил Вьетнам принять участие в международной конференции по обеспечению продовольственной безопасности, которую Иордания намерена провести в ближайшее время.
Что касается основных направлений двустороннего сотрудничества в предстоящий период, Генеральный секретарь То Лам и Король Абдалла II ибн Аль-Хусейн сошлись во мнении, что в условиях сложной мировой и региональной обстановки Вьетнам и Иордания должны укреплять взаимодействие для совместного противодействия новым вызовам.
Обе стороны также договорились о необходимости реализации конкретных мер — в политико-дипломатической, оборонно-безопасностной сферах, а также о продвижении и прорывном развитии сотрудничества в экономике, торговле и инвестициях, особенно в таких областях, как сельское хозяйство, здравоохранение и медицинское оборудование, фармацевтика, энергетика, туризм и другие.
Кроме того, стороны подтвердили готовность расширять сотрудничество и оказывать взаимную поддержку на многосторонних площадках, в том числе в рамках Организации Объединённых Наций, АСЕАН и региональных структур Ближнего Востока.