Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам встретился с Королём Иордании Абдаллой II ибн Аль-Хусейном

Во второй половине дня 12 ноября в штаб-квартире ЦК Коммунистической партии Вьетнама Генеральный секретарь То Лам провёл встречу с Королём Иордании Абдаллой II ибн Аль-Хусейном, находящимся с официальным визитом во Вьетнаме.
  Генеральный секретарь То Лам встретился с Королём Иордании Абдаллой II ибн Аль-Хусейном. Фото: ВИА  
Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам тепло поприветствовал Короля Абдаллу II ибн Аль-Хусейна, подчеркнув, что этот визит на уровне главы государства является первым в истории отношений между Вьетнамом и Иорданией и проходит в особенно важный момент — в год празднования 45-летия установления дипломатических отношений между двумя странами (1980–2025).

Генеральный секретарь отметил, что предстоящий 2026 год имеет особое значение для народов Вьетнама и Иордании: Иордания отметит 80-летие со дня провозглашения независимости, а Коммунистическая партия Вьетнама проведёт XIV съезд — событие чрезвычайной важности, которое определит стратегические направления, открывающие для Вьетнама новую эпоху развития.

Высоко оценив результаты содержательных переговоров между Королём Абдаллой II ибн Аль-Хусейном и Президентом Лыонг Кыонгом, Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам подтвердил, что Вьетнам и Иордания обладают огромным потенциалом для дальнейшего углубления и повышения эффективности сотрудничества — не только в интересах народов двух стран, но и ради мира и стабильности в регионе АСЕАН и на Ближнем Востоке.

Генеральный секретарь подчеркнул, что Вьетнам придаёт большое значение укреплению отношений с ближневосточными государствами, в том числе с Иорданией, занимающей важное место в регионе.

Генеральный секретарь То Лам отметил, что при наличии сходных принципов — миролюбия, независимости, самостоятельности и сотрудничества ради общего развития — Вьетнам и Иордания могут стать надёжными партнёрами в своих регионах, используя взаимные преимущества для достижения новых успехов во имя процветания и благополучия народов обеих стран. Он также приветствовал участие представительной делегации иорданских предпринимателей, сопровождающих Короля в этом визите, что придаёт визиту дополнительный практический смысл.

Король Абдалла II ибн Аль-Хусейн подчеркнул важность своего визита во Вьетнам и согласился с оценкой Генерального секретаря То Лама относительно значения нынешнего этапа для развития обеих стран и народов. Король выразил сочувствие в связи с тяжёлыми потерями, которые понёс вьетнамский народ в результате недавних стихийных бедствий.

Сообщив Генеральному секретарю То Ламу о конкретных и содержательных результатах переговоров с Президентом Лыонг Кыонгом, Король Абдалла II ибн Аль-Хусейн подтвердил стремление Иордании к всестороннему развитию сотрудничества с Вьетнамом, особенно в области взаимодействия частного сектора двух стран.

Он также выразил желание укреплять политическое доверие, расширять сотрудничество в сферах обороны и безопасности, обмениваться опытом и учиться друг у друга в науке и технике, а также активизировать контакты между народами с целью углубления взаимопонимания. По этому случаю Король пригласил Вьетнам принять участие в международной конференции по обеспечению продовольственной безопасности, которую Иордания намерена провести в ближайшее время.

Что касается основных направлений двустороннего сотрудничества в предстоящий период, Генеральный секретарь То Лам и Король Абдалла II ибн Аль-Хусейн сошлись во мнении, что в условиях сложной мировой и региональной обстановки Вьетнам и Иордания должны укреплять взаимодействие для совместного противодействия новым вызовам.

Обе стороны также договорились о необходимости реализации конкретных мер — в политико-дипломатической, оборонно-безопасностной сферах, а также о продвижении и прорывном развитии сотрудничества в экономике, торговле и инвестициях, особенно в таких областях, как сельское хозяйство, здравоохранение и медицинское оборудование, фармацевтика, энергетика, туризм и другие.

Кроме того, стороны подтвердили готовность расширять сотрудничество и оказывать взаимную поддержку на многосторонних площадках, в том числе в рамках Организации Объединённых Наций, АСЕАН и региональных структур Ближнего Востока.

ИЖВ/ВИА

