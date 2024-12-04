Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам встретился с избирателями Ханоя

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам встречается с избирателями Ханоя 3 декабря. Фото: ВИA



Они выразили уверенность в последних стратегиях и решениях партии и государства, в частности в том, что касается предотвращения расточительства, упорядочение административного аппарата и создания сильной партии. Они подтвердили непоколебимое единство и приверженность выполнению указаний партии, вкладу в развитие страны и ее стремлению встать плечом к плечу с мировыми державами.



Избиратели также предложили несколько вопросов, касающихся ускорения цифровой трансформации и административной реформы, развития заводов по переработке отходов в энергию, решения проблемы перегрузки больниц и др. Местные избиратели высоко оценили успех сессии, отметив, что депутаты НС рассмотрели и приняли решения по многим важнейшим вопросам, которые закладывают важную политическую основу для работы правительства, а также деятельности министерств и населенных пунктов.Они выразили уверенность в последних стратегиях и решениях партии и государства, в частности в том, что касается предотвращения расточительства, упорядочение административного аппарата и создания сильной партии. Они подтвердили непоколебимое единство и приверженность выполнению указаний партии, вкладу в развитие страны и ее стремлению встать плечом к плечу с мировыми державами.Избиратели также предложили несколько вопросов, касающихся ускорения цифровой трансформации и административной реформы, развития заводов по переработке отходов в энергию, решения проблемы перегрузки больниц и др.

Генеральный секретарь партии отметил выдающиеся показатели страны в 2024 году: все социально-экономические цели на этот год были выполнены или перевыполнены, что создало предпосылки для прорыва и выполнения целей на следующий год и период 2021-2026 годов, чтобы уверенно вступить в новую эру - эру подъема нации сразу после всевьетнамского съезда партии 14-го созыва.



По его словам, Центральный комитет партии наметил ряд важнейших задач, среди которых укрепление руководящего и боевого потенциала партии, упорядочение политического аппарата, устранение институциональных узких мест, содействие социально-экономическому развитию для повышения уровня жизни, активизация борьбы с коррупцией, расточительством и негативными явлениями, а также укрепление великой национального единства.



На мероприятии глава партии отметил достижения Ханойского партийного комитета, администрации и народа за последний год, подчеркнув необходимость продолжения усилий столицы для дальнейшего развития.



