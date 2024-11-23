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Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам встретился с заместителем премьер-министра Малайзии

22 ноября генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам встретился с заместителем премьер-министра Малайзии, министром сельского и регионального развития, президентом Объединенной малайской национальной организации (UMNO) Дато Сери д-ром Ахмадом Захидом Хамиди и высшими руководителями правящей коалиции Малайзии.
  Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам (справа) во время встречи 22 ноября с заместителем премьер-министра, министром сельского и регионального развития, председателем Объединенной малайской национальной организации (UMNO) Дато Сери д-ром Ахмадом Захидом Хамиди. Фото: ВИA  
Подчеркнув дружбу между UMNO и Коммунистической партией Вьетнама (КПВ), президент UMNO выразил восхищение социально-экономическими достижениями Вьетнама, назвав их источником гордости для АСЕАН. Он выразил уверенность, что под руководством КПВ во главе с генеральным секретарем То Ламом Вьетнам вступит в новую эру развития, успешно достигнув своих национальных целей.

В ответ глава вьетнамской партии подчеркнул, что КПВ высоко ценит значительную роль UMNO в политическом ландшафте Малайзии и ее вклад в развитие отношений двух стран на протяжении многих лет. Он выразил желание углубить крепкую дружбу и сотрудничество двух сторон, подтвердив, что укрепление связей КПВ и UMNO повысит политическое доверие и заложит прочный фундамент для надежного и устойчивого развития вьетнамско-малайзийских отношений.

Что касается новых рамок сотрудничества, недавно созданных между странами, То Лам призвал Ахмада Захида направить малазийские агентства на сотрудничество с их вьетнамскими коллегами, чтобы использовать потенциал двустороннего сотрудничества. Он также призвал создать более благоприятные условия для доступа вьетнамской переработанной сельскохозяйственной продукции, морепродуктов и продуктов питания на малазийский рынок.

Вьетнам готов обеспечить стабильные поставки риса в Малайзию и поделиться своим опытом в развитии сельского хозяйства, включая производство продуктов питания и кофе, добавил он, рекомендовав Малайзии поддержать развитие во Вьетнаме индустрии халяль и поощрять отечественные компании инвестировать во вьетнамский рынок.

Выделив образование и обучение как стратегические приоритеты для создания рабочей силы, служащей развитию, генеральный секретарь ЦК КПВ предложил более тесное двустороннее взаимодействие в этой области, особенно в отношении инициатив по официальному обучению и высшему образованию.

Лидеры двух стран договорились активизировать обмен делегациями, усилить обмен молодежными и женскими лидерами, а также сотрудничать на многосторонних платформах, чтобы внести вклад в развитие сообщества АСЕАН.

Ахмад Захид сказал, что надеется на дальнейшее укрепление отношений сторон как по государственным, так и по партийным каналам, особенно в связи с тем, что Малайзия примет председательство в АСЕАН в 2025 году.

Он и другие лидеры правящей коалиции подтвердили свою приверженность развитию многогранного сотрудничества, содействию укреплению партнерства между двумя партиями и странами и созданию прочной основы для взаимного роста и партнерства в новый период.

ИЖВ/ВИА

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