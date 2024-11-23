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Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам встретился с заместителем премьер-министра Малайзии
В ответ глава вьетнамской партии подчеркнул, что КПВ высоко ценит значительную роль UMNO в политическом ландшафте Малайзии и ее вклад в развитие отношений двух стран на протяжении многих лет. Он выразил желание углубить крепкую дружбу и сотрудничество двух сторон, подтвердив, что укрепление связей КПВ и UMNO повысит политическое доверие и заложит прочный фундамент для надежного и устойчивого развития вьетнамско-малайзийских отношений.
Что касается новых рамок сотрудничества, недавно созданных между странами, То Лам призвал Ахмада Захида направить малазийские агентства на сотрудничество с их вьетнамскими коллегами, чтобы использовать потенциал двустороннего сотрудничества. Он также призвал создать более благоприятные условия для доступа вьетнамской переработанной сельскохозяйственной продукции, морепродуктов и продуктов питания на малазийский рынок.
Вьетнам готов обеспечить стабильные поставки риса в Малайзию и поделиться своим опытом в развитии сельского хозяйства, включая производство продуктов питания и кофе, добавил он, рекомендовав Малайзии поддержать развитие во Вьетнаме индустрии халяль и поощрять отечественные компании инвестировать во вьетнамский рынок.
Выделив образование и обучение как стратегические приоритеты для создания рабочей силы, служащей развитию, генеральный секретарь ЦК КПВ предложил более тесное двустороннее взаимодействие в этой области, особенно в отношении инициатив по официальному обучению и высшему образованию.
Лидеры двух стран договорились активизировать обмен делегациями, усилить обмен молодежными и женскими лидерами, а также сотрудничать на многосторонних платформах, чтобы внести вклад в развитие сообщества АСЕАН.
Ахмад Захид сказал, что надеется на дальнейшее укрепление отношений сторон как по государственным, так и по партийным каналам, особенно в связи с тем, что Малайзия примет председательство в АСЕАН в 2025 году.
Он и другие лидеры правящей коалиции подтвердили свою приверженность развитию многогранного сотрудничества, содействию укреплению партнерства между двумя партиями и странами и созданию прочной основы для взаимного роста и партнерства в новый период.