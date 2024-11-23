Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам встретился с заместителем премьер-министра Малайзии

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам (справа) во время встречи 22 ноября с заместителем премьер-министра, министром сельского и регионального развития, председателем Объединенной малайской национальной организации (UMNO) Дато Сери д-ром Ахмадом Захидом Хамиди. Фото: ВИA