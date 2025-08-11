Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам встретился с вьетнамской общиной в Республике Корея

10 августа в Сеуле, в рамках своего государственного визита в Республику Корея (РК), генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам встретился с сотрудниками посольства Вьетнама в Сеуле, а также с членами вьетнамской общины в РК.
  10 августа в Сеуле генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам встретился с сотрудниками посольства Вьетнама в Сеуле. Фото: ВИА  
Посол Вьетнама в Республике Корея Ву Хо проинформировал генерального секретаря партии о недавних мероприятиях посольства, отношениях между Вьетнамом и Республикой Корея, а также о вопросах, касающихся вьетнамской общины в принимающей стране.

Он отметил, что община поддерживает прочные традиции единства, взаимной поддержки и культурной самобытности, сохраняя при этом тесные связи со своей родиной. Они внесли активный вклад в развитие Вьетнама и защиту страны, служа мостом в укреплении вьетнамско–корейской дружбы, сказал он.

Многие вьетнамцы в Республике Корея внесли ценный вклад в развитие местного общества, заслужив признание правительства Республики Корея. По словам посла Ву Хо, посольство и другие представительства тесно сотрудничают с соответствующими властями Республики Корея в целях продвижения и реализации двусторонних соглашений о сотрудничестве.

Представители общины выразили свою сильную связь с родиной и призвали правительство дать указание министерствам еще больше упростить процедуры получения гражданства и личных документов. Они также подчеркнули важность защиты граждан и поддержки развития общины.

Выступая на встрече, генеральный секретарь партии То Лам похвалил общину за сохранение и продвижение вьетнамской культурной идентичности за рубежом, вновь подтвердив, что вьетнамцы, проживающие за рубежом, являются неотъемлемой частью нации.

Он подчеркнул, что этот визит, состоявшийся по приглашению президента Ли Чжэ Мён, как ожидается, еще больше укрепит всестороннее стратегическое партнерство между двумя странами. В ходе предстоящих встреч с высокопоставленными корейскими лидерами вьетнамская сторона будет и впредь призывать правительство Республики Корея создавать наиболее благоприятные условия для проживания и работы вьетнамских граждан и вносить более значимый вклад в развитие двусторонних отношений.

Генеральный секретарь партии То Лам попросил посольство принять к сведению все отзывы общественности и подтвердил, что соответствующим министерствам и ведомствам будет поручено надлежащим образом решить эти проблемы.

ВИА/ИЖВ

Лидеры Вьетнама и Республики Корея проинформировали СМИ о результатах переговоров в Сеуле

Лидеры Вьетнама и Республики Корея проинформировали СМИ о результатах переговоров в Сеуле

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам и президент Республики Корея (РК) Ли Чжэ Мён 11 августа провели совместную пресс-конференцию в Сеуле, чтобы поделиться результатами своих переговоров, состоявшихся в рамках государственного визита первого в РК.
