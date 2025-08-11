НОВОСТИ
Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам встретился с вьетнамской общиной в Республике Корея
Он отметил, что община поддерживает прочные традиции единства, взаимной поддержки и культурной самобытности, сохраняя при этом тесные связи со своей родиной. Они внесли активный вклад в развитие Вьетнама и защиту страны, служа мостом в укреплении вьетнамско–корейской дружбы, сказал он.
Многие вьетнамцы в Республике Корея внесли ценный вклад в развитие местного общества, заслужив признание правительства Республики Корея. По словам посла Ву Хо, посольство и другие представительства тесно сотрудничают с соответствующими властями Республики Корея в целях продвижения и реализации двусторонних соглашений о сотрудничестве.
Представители общины выразили свою сильную связь с родиной и призвали правительство дать указание министерствам еще больше упростить процедуры получения гражданства и личных документов. Они также подчеркнули важность защиты граждан и поддержки развития общины.
Выступая на встрече, генеральный секретарь партии То Лам похвалил общину за сохранение и продвижение вьетнамской культурной идентичности за рубежом, вновь подтвердив, что вьетнамцы, проживающие за рубежом, являются неотъемлемой частью нации.
Он подчеркнул, что этот визит, состоявшийся по приглашению президента Ли Чжэ Мён, как ожидается, еще больше укрепит всестороннее стратегическое партнерство между двумя странами. В ходе предстоящих встреч с высокопоставленными корейскими лидерами вьетнамская сторона будет и впредь призывать правительство Республики Корея создавать наиболее благоприятные условия для проживания и работы вьетнамских граждан и вносить более значимый вклад в развитие двусторонних отношений.
Генеральный секретарь партии То Лам попросил посольство принять к сведению все отзывы общественности и подтвердил, что соответствующим министерствам и ведомствам будет поручено надлежащим образом решить эти проблемы.