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НОВОСТИ

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам встретился со спикером парламента Сингапура

12 марта генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам встретился со спикером парламента Сингапура Сеа Киан Пэнгом, который подтвердил, что первый официальный визит То Лама в Сингапур имеет большое значение для дальнейшего развития двусторонних отношений. Сеа Киан Пэнг подчеркнул, что официальное повышение уровня двусторонних отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства, в результате чего Вьетнам стал первым всеобъемлющим стратегическим партнером Сингапура в рамках АСЕАН, не только является исторической вехой, но и открывает многочисленные возможности для будущего сотрудничества и развития, способствуя тем самым региональному росту.

Подчеркнув тесное сотрудничество между парламентом Сингапура и Национальным собранием Вьетнама, отражающееся в регулярных визитах на высоком уровне, он заявил, что в рамках нового партнерства обе стороны должны укреплять отношения по партийным, государственным, парламентским, межличностным и деловым каналам, чтобы заложить основу и сформировать будущее вьетнамско-сингапурских отношений. Он также подтвердил, что Сингапур готов оказать поддержку Вьетнаму в подготовке человеческих ресурсов.

То Лам подтвердил, что Вьетнам высоко ценит и стремится к глубокому и всестороннему развитию всеобъемлющего стратегического партнерства с Сингапуром. Он также поздравил Сингапур с его выдающимися достижениями в различных областях, назвав его образцом для стран Юго-Восточной Азии.

Оба лидера согласились с тем, что Вьетнам и Сингапур имеют много общего в ценностях, культуре и видении развития, а также придерживаются общих позиций по региональным и международным вопросам. Они выразили удовлетворение позитивными и существенными результатами двустороннего сотрудничества во многих областях, включая политику, дипломатию, оборону и безопасность, торговлю и инвестиции, науку и технологии, образование и подготовку кадров, туризм и обмены между людьми.

Сотрудничество также расширилось на новые и перспективные области, такие как цифровая экономика, «зеленый» переход, энергетический переход и инновации, отметили они.

По этому случаю То Лам передал спикеру парламента Сингапура приглашение председателя Национального собрания Чан Тхань Мана посетить Вьетнам в удобное для него время. Высокопоставленный законодатель Сингапура с радостью принял приглашение.

ВИА/ИЖВ

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