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Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам встретился со спикером парламента Сингапура
Подчеркнув тесное сотрудничество между парламентом Сингапура и Национальным собранием Вьетнама, отражающееся в регулярных визитах на высоком уровне, он заявил, что в рамках нового партнерства обе стороны должны укреплять отношения по партийным, государственным, парламентским, межличностным и деловым каналам, чтобы заложить основу и сформировать будущее вьетнамско-сингапурских отношений. Он также подтвердил, что Сингапур готов оказать поддержку Вьетнаму в подготовке человеческих ресурсов.
То Лам подтвердил, что Вьетнам высоко ценит и стремится к глубокому и всестороннему развитию всеобъемлющего стратегического партнерства с Сингапуром. Он также поздравил Сингапур с его выдающимися достижениями в различных областях, назвав его образцом для стран Юго-Восточной Азии.
Оба лидера согласились с тем, что Вьетнам и Сингапур имеют много общего в ценностях, культуре и видении развития, а также придерживаются общих позиций по региональным и международным вопросам. Они выразили удовлетворение позитивными и существенными результатами двустороннего сотрудничества во многих областях, включая политику, дипломатию, оборону и безопасность, торговлю и инвестиции, науку и технологии, образование и подготовку кадров, туризм и обмены между людьми.
Сотрудничество также расширилось на новые и перспективные области, такие как цифровая экономика, «зеленый» переход, энергетический переход и инновации, отметили они.
По этому случаю То Лам передал спикеру парламента Сингапура приглашение председателя Национального собрания Чан Тхань Мана посетить Вьетнам в удобное для него время. Высокопоставленный законодатель Сингапура с радостью принял приглашение.