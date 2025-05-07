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Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам встретился со спикером нижней палаты парламента Казахстана

Во второй половине дня 6 мая (по местному времени) в Астане, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам встретился с Ерланом Кошановым, председателем Мажилиса - нижней палаты парламента Казахстана, который также является председателем правящей партии «Аманат».
  Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам (слева) встретился со спикером Мажилиса - нижней палаты парламента Казахстана Ерланом Кошановым, который также является председателем правящей партии «Аманат». Фото: ВИA  
На встрече, которая состоялась в рамках продолжающегося государственного визита главы партии в Казахстан, Ерлан Кошанов выразил глубокую привязанность к Вьетнаму и его народу, а также восхищение замечательными социально-экономическими достижениями, которых Вьетнам добился за почти 40 лет Доймой (Обновления) под умелым руководством Коммунистической партии Вьетнама.

Ерлан Кошанов подтвердил, что Вьетнам является важным партнером Казахстана в Юго-Восточной Азии, отметив, что все шесть политических партий в нижней палате парламента Казахстана единогласно поддерживают отношения с Вьетнамом.

Он подтвердил, что государственный визит главы партии и повышение уровня двусторонних отношений до Стратегического партнерства знаменуют собой исторический переломный момент в отношениях между Вьетнамом и Казахстаном. Он также поздравил вьетнамского лидера с получением благородного ордена Достык (Дружбы) I степени.

Пользуясь случаем, спикер поздравил Вьетнам с успешной организацией празднования 50-й годовщины освобождения Юга и воссоединения страны, отметив, что обе страны и их партии имеют общие цели и стремления, которые заключаются в обеспечении процветания и счастья своих народов. Он подчеркнул, что эти общие ценности способствуют углублению двусторонних отношений.

То Лам, в свою очередь, поздравил Казахстан с его значительными достижениями под руководством президента Токаева и партии «Аманат». Он поблагодарил казахский народ за ценную поддержку во время борьбы Вьетнама за национальное освобождение и воссоединение страны, а также в нынешнем процессе развития, выразив надежду на углубление двустороннего сотрудничества во всех секторах.

Оба лидера согласились с тем, что парламентское сотрудничество развивается позитивно, внося значительный вклад в развитие двусторонних отношений в целом. Стороны поддерживают визиты на высоком уровне и контакты на многосторонних парламентских форумах, а парламентские группы дружбы обеих стран организуют различные мероприятия, объединяющие парламентариев.

Отметив роль и репутацию партии «Аманат» в политической и общественной жизни Казахстана, То Лам подчеркнул, что Вьетнам проводит внешнюю политику независимости, самостоятельности и диверсификации международных отношений, являясь другом и надежным партнером других стран. Он подтвердил, что КПВ желает поддерживать и развивать прочные отношения с политическими партиями Казахстана, включая партию «Аманат», чтобы укрепить политическую основу двусторонней традиционной дружбы и многогранного сотрудничества.

Глава партии Вьетнама подчеркнул, что Казахстан - первая страна в Содружестве Независимых Государств (СНГ), установившая стратегическое партнерство с Вьетнамом.

Стороны договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества между КПВ и партией Аманат, а также между Национальным собранием Вьетнама и Мажилисом (нижней палатой) Парламента Казахстана в частности, и между двумя странами в целом. Это будет сделано путем укрепления политического диалога и расширения обмена делегациями на всех уровнях, особенно на высоком уровне, в соответствии с новым уровнем отношений. Также необходимо развивать сотрудничество между партийными институтами двух сторон и налаживать более прочные связи между населенными пунктами.

Что касается парламентского сотрудничества, обе стороны договорились об организации обменов между специализированными комитетами и парламентскими группами дружбы, а также об обмене опытом в области правового надзора. Их законодательные органы будут поддерживать и контролировать выполнение двусторонних правительственных соглашений и продолжать тесное сотрудничество на многосторонних парламентских форумах.

Спикер разделил мнение главы партии Вьетнама об огромном потенциале сотрудничества между двумя странами и необходимости активно развивать двусторонние отношения во всех областях, особенно в экономике, торговле, инвестициях, транспорте, логистике, цифровой трансформации, финансах, науке и технологиях, образовании и подготовке кадров, на благо своих народов.

То Лам также предложил нижней палате парламента Казахстана продолжать подтверждать важность поддержания мира, безопасности, свободы судоходства и авиации в Восточном море на основе уважения международного права и Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS), а также мирного урегулирования споров.

По этому случаю глава партии пригласил Ерлана Кошанова возглавить высокопоставленную делегацию партии Аманат, которая вскоре посетит Вьетнам. Он также передал Кошанову приветствия и приглашение от председателя Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Мана посетить Вьетнам в ближайшее время, которое тот с радостью принял.

ВИА/ИЖВ

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