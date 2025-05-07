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Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам встретился со спикером нижней палаты парламента Казахстана
Ерлан Кошанов подтвердил, что Вьетнам является важным партнером Казахстана в Юго-Восточной Азии, отметив, что все шесть политических партий в нижней палате парламента Казахстана единогласно поддерживают отношения с Вьетнамом.
Он подтвердил, что государственный визит главы партии и повышение уровня двусторонних отношений до Стратегического партнерства знаменуют собой исторический переломный момент в отношениях между Вьетнамом и Казахстаном. Он также поздравил вьетнамского лидера с получением благородного ордена Достык (Дружбы) I степени.
Пользуясь случаем, спикер поздравил Вьетнам с успешной организацией празднования 50-й годовщины освобождения Юга и воссоединения страны, отметив, что обе страны и их партии имеют общие цели и стремления, которые заключаются в обеспечении процветания и счастья своих народов. Он подчеркнул, что эти общие ценности способствуют углублению двусторонних отношений.
То Лам, в свою очередь, поздравил Казахстан с его значительными достижениями под руководством президента Токаева и партии «Аманат». Он поблагодарил казахский народ за ценную поддержку во время борьбы Вьетнама за национальное освобождение и воссоединение страны, а также в нынешнем процессе развития, выразив надежду на углубление двустороннего сотрудничества во всех секторах.
Оба лидера согласились с тем, что парламентское сотрудничество развивается позитивно, внося значительный вклад в развитие двусторонних отношений в целом. Стороны поддерживают визиты на высоком уровне и контакты на многосторонних парламентских форумах, а парламентские группы дружбы обеих стран организуют различные мероприятия, объединяющие парламентариев.
Отметив роль и репутацию партии «Аманат» в политической и общественной жизни Казахстана, То Лам подчеркнул, что Вьетнам проводит внешнюю политику независимости, самостоятельности и диверсификации международных отношений, являясь другом и надежным партнером других стран. Он подтвердил, что КПВ желает поддерживать и развивать прочные отношения с политическими партиями Казахстана, включая партию «Аманат», чтобы укрепить политическую основу двусторонней традиционной дружбы и многогранного сотрудничества.
Глава партии Вьетнама подчеркнул, что Казахстан - первая страна в Содружестве Независимых Государств (СНГ), установившая стратегическое партнерство с Вьетнамом.
Стороны договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества между КПВ и партией Аманат, а также между Национальным собранием Вьетнама и Мажилисом (нижней палатой) Парламента Казахстана в частности, и между двумя странами в целом. Это будет сделано путем укрепления политического диалога и расширения обмена делегациями на всех уровнях, особенно на высоком уровне, в соответствии с новым уровнем отношений. Также необходимо развивать сотрудничество между партийными институтами двух сторон и налаживать более прочные связи между населенными пунктами.
Что касается парламентского сотрудничества, обе стороны договорились об организации обменов между специализированными комитетами и парламентскими группами дружбы, а также об обмене опытом в области правового надзора. Их законодательные органы будут поддерживать и контролировать выполнение двусторонних правительственных соглашений и продолжать тесное сотрудничество на многосторонних парламентских форумах.
Спикер разделил мнение главы партии Вьетнама об огромном потенциале сотрудничества между двумя странами и необходимости активно развивать двусторонние отношения во всех областях, особенно в экономике, торговле, инвестициях, транспорте, логистике, цифровой трансформации, финансах, науке и технологиях, образовании и подготовке кадров, на благо своих народов.
То Лам также предложил нижней палате парламента Казахстана продолжать подтверждать важность поддержания мира, безопасности, свободы судоходства и авиации в Восточном море на основе уважения международного права и Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS), а также мирного урегулирования споров.
По этому случаю глава партии пригласил Ерлана Кошанова возглавить высокопоставленную делегацию партии Аманат, которая вскоре посетит Вьетнам. Он также передал Кошанову приветствия и приглашение от председателя Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Мана посетить Вьетнам в ближайшее время, которое тот с радостью принял.