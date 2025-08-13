Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам встретился со спикером Национального собрания Республики Корея

12 августа в Сеуле, в рамках своего продолжающегося государственного визита в Республику Корея (РК), генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам встретился со спикером Национального собрания Республики Корея У Вон Сиком.
  Генеральный секретарь партии Лам (слева) и спикер Национального собрания Республики Корея (РК) У Вон Сик на встрече в Сеуле 12 августа. Фото: ВИA  
На мероприятии генеральный секретарь партии То Лам передал спикеру приветствия от председателя Национального собрания Чан Тхань Мана и других высокопоставленных вьетнамских лидеров. Он поздравил народ РК с его достижениями и выразил уверенность в том, что страна продолжит укреплять свой авторитет на региональном и глобальном уровнях, при этом Национальное собрание будет играть жизненно важную роль.

Он призвал к укреплению сотрудничества, чтобы эффективно задействовать в полной мере механизмы двустороннего и многостороннего сотрудничества, расширить доступ вьетнамского экспорта на рынки и достичь целевого показателя двусторонней торговли в 150 миллиардов долларов США к 2030 году. Он также призвал к расширению сотрудничества в области труда и высококачественной подготовки кадров.

Он призвал создать вьетнамской общине благоприятные условия для жизни, учебы, работы и интеграции в страну. В частности, он попросил оказать поддержку вьетнамцам, проживающим за рубежом, с тем чтобы они могли в будущем стать членами Национального собрания Кореи.

Спикер У Вон Сик, в свою очередь, выразил надежду, что визит генерального секретаря партии То Лама придаст новый импульс, способствуя углублению всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Республикой Корея. Он высоко оценил недавний прогресс Вьетнама под руководством Коммунистической партии Вьетнама и ее высшего руководителя, полагая, что Вьетнам достигнет своей цели - стать развитой страной с высоким уровнем дохода к 2045 году.

Лидеры двух стран выразили удовлетворение по поводу прочных двусторонних связей во всех областях и подчеркнули свою приверженность углублению сотрудничества между Вьетнамом и Республикой Корея в соответствии с их статусом всеобъемлющего стратегического партнерства. Они отметили тесное парламентское сотрудничество и согласились усилить роль законодательных органов в оказании поддержки министерствам, отраслям и местным органам власти и побуждении их к выполнению документов, подписанных между правительствами двух стран, что способствует существенному, эффективному и всестороннему развитию экономик двух стран.

Глава партии То Лам предложил обеим сторонам эффективно выполнять существующие соглашения о парламентском сотрудничестве и укреплять обмены между двумя законодательными органами. Он подчеркнул роль парламентских групп дружбы в каждой стране в качестве связующего звена.

Стороны также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес, подчеркнув взаимную поддержку на многосторонних форумах, таких как Межпарламентский союз (МПС) и Азиатская парламентская ассамблея за мир (ААПМ). Они разделяли общее видение обеспечения безопасности и свобод судоходства и полетов в Восточном море, поддержания обстановки мира, стабильности и правопорядка, а также разрешения морских споров мирными средствами в соответствии с международным правом, включая Конвенцию ООН по морскому праву (UNCLOS) 1982.

ВИА/ИЖВ

