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Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам возложил цветы и поклонился в память о генералах Во Нгуен Зяпе и Ван Тьен Зунге

По случаю 50-летия освобождения Южного Вьетнама и воссоединения страны вечером 28 апреля Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам возложил цветы и зажёг благовония в доме генерала Во Нгуен Зяпа, а затем — в доме-музее генерала Ван Тьен Зунга. В доме генерала Во Нгуен Зяпа на улице Хоанг Зиеу, 30, в Ханое Генеральный секретарь То Лам возложил цветы, зажёг благовония и с глубоким почтением выразил искреннюю благодарность генералу Во Нгуен Зяпу — бывшему члену Политбюро, бывшему секретарю Центрального военного комитета, бывшему министру обороны, главнокомандующему Народной армии Вьетнама.

Жизнь и деятельность генерала были неразрывно связаны с развитием революции во Вьетнаме и с героическими, жертвенными и трудными историческими этапами борьбы Партии и нации.

Более 30 лет, занимая пост главнокомандующего армией и секретаря Центрального военного комитета, генерал Во Нгуен Зяп внёс выдающийся вклад в великие победы двух затяжных сопротивлений против французских колонизаторов и американских империалистов, а также в дело строительства и защиты Отечества.

Партия, государство и народ Вьетнама высоко оценивают заслуги генерала Во Нгуен Зяпа. Поколения офицеров и солдат Народной армии Вьетнама чтят его как Старшего Брата армии.

В доме-музее генерала Ван Тьен Зунга Генеральный секретарь То Лам возложил ароматную палочку благовония, склонил голову в знак глубокого уважения и выразил искреннюю благодарность генералу Ван Тьен Зунгу — бывшему члену Политбюро, бывшему начальнику Генерального штаба Народной армии Вьетнама, бывшему министру обороны, стойкому коммунисту, выдающемуся ученику Президента Хо Ши Мина, талантливому стратегу героической Народной армии Вьетнама, внёсшему большой вклад в дело борьбы за национальное освобождение, строительства и защиты социалистического Вьетнама.

Во время войны сопротивления против США за национальное освобождение генерал Ван Тьен Зунг лично руководил многими важными операциями, приведшими к победе, в том числе операцией на дороге №9 в Южном Лаосе в 1971 году, операцией по освобождению Центрального плато в 1975 году и исторической операцией имени Хо Ши Мина в апреле 1975 года, завершившей полное освобождение Юга и воссоединение страны.

ВИА/ИЖВ

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