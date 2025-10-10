Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам возложил цветы в знак памяти Председателя Ким Ир Сена и Генерального секретаря Ким Чен Ира

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам вместе с высокопоставленной вьетнамской делегацией возлагает цветы в память о Председателе Ким Ир Сене и Генеральном секретаре Ким Чен Ире в Кымсусанском дворце Солнца в столице Пхеньяне. Фото: ВИА

В рамках государственного визита в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) и участия в торжественном мероприятии, посвящённом 80-летию со дня основания Трудовой партии Кореи (ТПК) (10 октября 1945 года – 10 октября 2025 года), днём 10 октября Генеральный секретарь То Лам вместе с высокопоставленной вьетнамской делегацией посетил Кымсусанский дворец Солнца и возложил цветы в знак памяти Председателя Ким Ир Сена и Генерального секретаря Ким Чен Ира.В зале экспонатов, посвящённых двум великим руководителям, Генеральный секретарь То Лам выразил глубокое волнение, посетив место покоя «двух великих вождей корейского народа – друзей и близких соратников Партии, государства и народа Вьетнама». Он подчеркнул, что при жизни Председатель Ким Ир Сен и Генеральный секретарь Ким Чен Ир посвятили всю свою жизнь делу независимости, свободы и социализма, заложив прочный фундамент дружбы и солидарности между двумя народами.Генеральный секретарь То Лам отметил, что Вьетнам всегда высоко ценит вклад поколений руководителей КНДР – от Председателя Ким Ир Сена и Генерального секретаря Ким Чен Ира до Генерального секретаря, председателя Государственного совета Ким Чен Ына, – и выразил стремление неуклонно укреплять и развивать отношения сотрудничества между двумя странами в интересах благополучия народов, во имя мира и стабильности в регионе и во всём мире.Кымсусанский дворец Солнца – мемориальный комплекс в столице Пхеньяне – изначально служил рабочей резиденцией Председателя Ким Ир Сена, позднее был переоборудован для сохранения его тела, а затем и тела Генерального секретаря Ким Чен Ира. Монументальное здание, окружённое садами, озёрами и памятниками, включает многочисленные залы, коридоры и экспозиции, посвящённые жизни двух выдающихся лидеров.Во второй половине дня того же дня Генеральный секретарь То Лам и делегация посетили родину Председателя Ким Ир Сена – Мангёндэ, где сохранился традиционный корейский дом, отражающий простую жизнь и патриотические традиции его семьи.Делегация также посетила Музей развития чучхейского музыкального искусства, где представлена история становления революционного музыкального искусства КНДР. В книге почётных гостей Генеральный секретарь То Лам написал, что культура и музыка – это источник духовной силы, символ мира и счастья народа, и пожелал КНДР дальнейшего процветания и благоденствия.