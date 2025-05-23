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Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам: Внутренние дела должны служить поддержанию стабильности для развития страны

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам провел 22 мая рабочее заседание с Отделом ЦК КПВ по внутренним делам, на котором подчеркнул, что внутренние дела должны быть направлены на поддержание стабильности как основы для развития страны.
  Генеральный секретарь партии То Лам выступает на встрече с Отделом ЦК КПВ по внутренним делам. Фото: ВИA  
Отдел должен тесно взаимодействовать с другими партийными отделами и органами внутренних дел, чтобы эффективно выполнять задачи по мониторингу, анализу, исследованию и прогнозированию ситуации, а также предоставлять стратегические рекомендации партии в соответствии с возложенными на нее функциями и обязанностями. Он также должен давать рекомендации по политике для эффективного решения сложных вопросов и потенциальных рисков, которые могут привести к нестабильности, обеспечивая тем самым проактивную позицию в любых обстоятельствах, сказал генеральный секретарь партии.

Для эффективного удовлетворения текущих и будущих потребностей социально-экономического развития страны он подчеркнул, что внутренние дела, в частности борьба с коррупцией, расточительством и другими негативными явлениями, а также судебная реформа должны обеспечить как эффективное предотвращение коррупции и негативных явлений, так и стимулирование экономического роста, чтобы достичь темпов роста ВВП не менее 8% в 2025 году и двузначного роста в последующий период.

Борьба с расточительностью должна быть определена как неотложная и приоритетная задача, которую необходимо решить немедленно, заявил глава партии, подтвердив, что страна не сможет достичь быстрого развития или двузначного роста, не практикуя бережливость и не устраняя расточительность. Также необходимо незамедлительно дать рекомендации и направить усилия на совершенствование правовой и институциональной базы по предотвращению и борьбе с расточительством, а также соответствующих законов и нормативных актов.

Генеральный секретарь также подчеркнул, что внутренние дела должны тесно увязываться с главной целью построения чистой и сильной партии и служить ей, повышая ее управленческий потенциал и эффективность руководства.

После реструктуризации организационного аппарата и административных единиц возникнет множество новых вопросов, требующих тщательного изучения, мониторинга, оценки и своевременных рекомендаций для обеспечения эффективной работы судебной системы сразу после реструктуризации, отметил он.

Глава партии также призвал сосредоточить усилия на предоставлении консультаций, руководстве и ускорении инспекций, аудита, расследований и рассмотрения дел под надзором и руководством Центрального руководящего комитета по предотвращению и борьбе с коррупцией, расточительством и негативными явлениями.

Перед Отделом была поставлена задача предоставлять консультации и указания для обеспечения эффективного приема граждан, диалога с населением, а также оперативного и надлежащего рассмотрения отзывов общественности, петиций, жалоб, доносов и законных устремлений на низовом уровне.

Ему также было предложено эффективно координировать работу по консультированию в области законотворчества, обеспечивая выполнение этой задачи в соответствии с духом резолюции Политбюро № 66-NQ/TW от 30 апреля 2025 года о реформировании процесса законотворчества и правоприменения для удовлетворения потребностей развития страны в новую эпоху.

ВИА/ИЖВ

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