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Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам: Внутренние дела должны служить поддержанию стабильности для развития страны
Для эффективного удовлетворения текущих и будущих потребностей социально-экономического развития страны он подчеркнул, что внутренние дела, в частности борьба с коррупцией, расточительством и другими негативными явлениями, а также судебная реформа должны обеспечить как эффективное предотвращение коррупции и негативных явлений, так и стимулирование экономического роста, чтобы достичь темпов роста ВВП не менее 8% в 2025 году и двузначного роста в последующий период.
Борьба с расточительностью должна быть определена как неотложная и приоритетная задача, которую необходимо решить немедленно, заявил глава партии, подтвердив, что страна не сможет достичь быстрого развития или двузначного роста, не практикуя бережливость и не устраняя расточительность. Также необходимо незамедлительно дать рекомендации и направить усилия на совершенствование правовой и институциональной базы по предотвращению и борьбе с расточительством, а также соответствующих законов и нормативных актов.
Генеральный секретарь также подчеркнул, что внутренние дела должны тесно увязываться с главной целью построения чистой и сильной партии и служить ей, повышая ее управленческий потенциал и эффективность руководства.
После реструктуризации организационного аппарата и административных единиц возникнет множество новых вопросов, требующих тщательного изучения, мониторинга, оценки и своевременных рекомендаций для обеспечения эффективной работы судебной системы сразу после реструктуризации, отметил он.
Глава партии также призвал сосредоточить усилия на предоставлении консультаций, руководстве и ускорении инспекций, аудита, расследований и рассмотрения дел под надзором и руководством Центрального руководящего комитета по предотвращению и борьбе с коррупцией, расточительством и негативными явлениями.
Перед Отделом была поставлена задача предоставлять консультации и указания для обеспечения эффективного приема граждан, диалога с населением, а также оперативного и надлежащего рассмотрения отзывов общественности, петиций, жалоб, доносов и законных устремлений на низовом уровне.
Ему также было предложено эффективно координировать работу по консультированию в области законотворчества, обеспечивая выполнение этой задачи в соответствии с духом резолюции Политбюро № 66-NQ/TW от 30 апреля 2025 года о реформировании процесса законотворчества и правоприменения для удовлетворения потребностей развития страны в новую эпоху.