Генеральный секретарь ЦК КПВ с супругой отправился в Республику Корея с государственным визитом
Среди других членов делегации - заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Буй Тхань Шон, заместитель председателя Национального собрания Ле Мин Хоан, министр внутренних дел Фам Тхи Тхань Ча, министр промышленности и торговли Нгуен Хонг Зиен, министр науки и технологий Нгуен Мань Хунг, министр финансов Нгуен Ван Тханг, министр культуры, спорта и туризма Нгуен Ван Хунг, помощник генерального секретаря партии То Ан Со и посол Вьетнама в РК Ву Хо.
Это первый государственный визит генерального секретаря То Лама в РК в его нынешней должности. Это даст возможность обеим сторонам провести углубленные стратегические обсуждения, определить направления и меры для развития своих отношений предметным, всеобъемлющим и эффективным образом. В то же время это откроет новые направления развития в важных и потенциальных областях сотрудничества, особенно в области науки, техники и инноваций, тем самым принося практическую пользу народам двух стран и способствуя миру, стабильности, сотрудничеству и развитию в регионе и во всем мире.
Поскольку Вьетнам разрабатывает и реализует основные направления национального развития, эта поездка еще раз подчеркивает внешнюю политику страны, направленную на независимость, самостоятельность, диверсификацию и многосторонность внешних связей, а также активную, всеобъемлющую, интенсивную, экстенсивную и эффективную международную интеграцию.
Это также важная дипломатическая деятельность, направленная на содействие выполнению резолюции Политбюро № 59 о международной интеграции в новой ситуации.