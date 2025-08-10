Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Генеральный секретарь ЦК КПВ с супругой отправился в Республику Корея с государственным визитом

Утром 10 августа генеральный секретарь Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) То Лам и его супруга Нго Фыонг Ли отбыли из Ханоя с четырехдневным государственным визитом в Республику Корея (РК), который осуществляется по приглашению президента РК Ли Чжэ Мена.
Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам и его супруга отправляются из Ханноя с государственным визитом в Республику Корея. Фото: ВИA
 
Генерального секретаря партии в поездке сопровождают: член Политбюро, секретарь Центрального Комитета партии и председатель контрольно-ревизионный комисси Нгуен Зуй Нгок; член Политбюро, министр национальной обороны генерал Фан Ван Жанг; член Политбюро, министр общественной безопасности генерал Лыонг Там Куанг; член Политбюро, секретарь городского партийного комитета Хошимин Нгуен Ван Нэн; и секретарь Центрального Комитета партии, начальник канцелярии ЦК КПВ Ле Хоай Чунг.

Среди других членов делегации - заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Буй Тхань Шон, заместитель председателя Национального собрания Ле Мин Хоан, министр внутренних дел Фам Тхи Тхань Ча, министр промышленности и торговли Нгуен Хонг Зиен, министр науки и технологий Нгуен Мань Хунг, министр финансов Нгуен Ван Тханг, министр культуры, спорта и туризма Нгуен Ван Хунг, помощник генерального секретаря партии То Ан Со и посол Вьетнама в РК Ву Хо.

Это первый государственный визит генерального секретаря То Лама в РК в его нынешней должности. Это даст возможность обеим сторонам провести углубленные стратегические обсуждения, определить направления и меры для развития своих отношений предметным, всеобъемлющим и эффективным образом. В то же время это откроет новые направления развития в важных и потенциальных областях сотрудничества, особенно в области науки, техники и инноваций, тем самым принося практическую пользу народам двух стран и способствуя миру, стабильности, сотрудничеству и развитию в регионе и во всем мире.

Поскольку Вьетнам разрабатывает и реализует основные направления национального развития, эта поездка еще раз подчеркивает внешнюю политику страны, направленную на независимость, самостоятельность, диверсификацию и многосторонность внешних связей, а также активную, всеобъемлющую, интенсивную, экстенсивную и эффективную международную интеграцию.

Это также важная дипломатическая деятельность, направленная на содействие выполнению резолюции Политбюро № 59 о международной интеграции в новой ситуации.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам принял участие в специальной художественно-публицистической программе Под славным флагом

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам принял участие в специальной художественно-публицистической программе “Под славным флагом”

Специальная национальная художественно-публицистическая программа “Под славным флагом” прошла одновременно в Ханое, Хюэ и Хошимине, чтобы почтить исторические и культурные ценности страны и благородные качества солдат дяди Хо, а также пробудить национальную гордость и революционные идеалы.
ПОДРОБНЕЕ

Top