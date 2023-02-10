НОВОСТИ
Генеральный секретарь ЦК КПВ провел телефонный разговор с премьер-министром Японии
Оба руководителя подчеркнули, что это первое мероприятие, приуроченное к празднованию 50-й годовщины установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Японией.
Руководители двух стран договорились поддерживать обе стороны в эффективной координации действий в проведения мероприятий, посвященных этому событию, для содействия развитию сотрудничества во всех областях и поднятию отношений между двумя странами на новую высоту.
Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг предложил направления укрепления отношений между двумя странами в ближайшее время, включая укрепление политических связей посредством регулярного поддержания визитов и контактов на высоком уровне и всех уровнях, содействие эффективному сотрудничеству и механизмам диалога между двумя сторонам, продвижение народной дипломатии и сотрудничества между местностями двух стран.
Он также попросил Японию продолжать поддерживать Вьетнам в индустриализации и модернизации страны, укреплять связи между двумя экономиками, подтвердив, что Вьетнам готов координировать действия с Японией по региональным и мировым вопросам.
Премьер-министр Японии Кисида Фумио подчеркнул, что Япония продолжит расширять сотрудничество с Вьетнамом в сферах инвестиций, торговли, науки и технологий и др. Он заявил, что Япония готова создать благоприятные условия сообществу вьетнамцев для стабильного проживания, работы и обучения в Японии.