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Генеральный секретарь ЦК КПВ провел телефонный разговор с премьер-министром Японии

9 февраля Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг провел телефонный разговор на высоком уровне с председателем Либерально-демократической партии, премьер-министром Японии Кисидой Фумио.
  9 февраля Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг провел телефонный разговор на высоком уровне с председателем Либерально-демократической партии, премьер-министром Японии Кисидой Фумио. Фото: ВИА  
9 февраля Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг провел телефонный разговор на высоком уровне с председателем Либерально-демократической партии, премьер-министром Японии Кисидой Фумио.

Оба руководителя подчеркнули, что это первое мероприятие, приуроченное к празднованию 50-й годовщины установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Японией.

Руководители двух стран договорились поддерживать обе стороны в эффективной координации действий в проведения мероприятий, посвященных этому событию, для содействия развитию сотрудничества во всех областях и поднятию отношений между двумя странами на новую высоту.

Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг предложил направления укрепления отношений между двумя странами в ближайшее время, включая укрепление политических связей посредством регулярного поддержания визитов и контактов на высоком уровне и всех уровнях, содействие эффективному сотрудничеству и механизмам диалога между двумя сторонам, продвижение народной дипломатии и сотрудничества между местностями двух стран.

Он также попросил Японию продолжать поддерживать Вьетнам в индустриализации и модернизации страны, укреплять связи между двумя экономиками, подтвердив, что Вьетнам готов координировать действия с Японией по региональным и мировым вопросам.

Премьер-министр Японии Кисида Фумио подчеркнул, что Япония продолжит расширять сотрудничество с Вьетнамом в сферах инвестиций, торговли, науки и технологий и др. Он заявил, что Япония готова создать благоприятные условия сообществу вьетнамцев для стабильного проживания, работы и обучения в Японии.

ВИА/ИЖВ

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