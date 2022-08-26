Генеральный секретарь ЦК КПВ провел телефонные переговоры с президентом Индонезии

Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонг. Фото: ВИА Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонг в телефонном разговоре с президентом Индонезии Джоко Видодо 25 августа предложил несколько основных направлений развития отношений между Вьетнамом и Индонезией в будущем.

Генеральный секретарь ЦК КПВ проинформировал Видодо о развитии и внешней политике Вьетнама, заявив, что КПВ и Вьетнам придают большое значение своему стратегическому партнерству с Индонезией и давним отношениям между двумя народами.

Вьетнамский руководитель предложил двум странам укреплять взаимопонимание и политическое доверие посредством встреч и обменов на высоком уровне, а также укреплять межпартийные отношения, которые являются политической основой двусторонних отношений.

Он также надеялся на более тесные связи между двумя правительствами, законодательными органами и местными администрациями, а также на более активное развитие народной дипломатии.

Двустороннее сотрудничество в области обороны, безопасности и экономики также должно быть усилено, добавил он, отметив, что обе стороны должны использовать возможности для активизации сотрудничества в новых областях и налаживания более тесной координации в рамках АСЕАН и других международных форумов, а также в решении региональных и глобальных проблем, в том числе проблему Восточного моря.

Соглашаясь с предложениями Нгуен Фу Чонга, президент Видодо призвал Вьетнам продолжить содействие инвестиционным проектам Индонезии и активизировать сотрудничество в других областях по случаю 10-летия вьетнамо-индонезийского стратегического партнерства (2013–2023 гг.), чтобы придать новый импульс их связей.

Он принял к сведению взгляды Генерального секретаря ЦК КПВ на глобальную и региональную ситуацию и центральную роль АСЕАН, попросив Вьетнам о тесной координации и дальнейшей поддержке Индонезии в качестве председателя АСЕАН в следующем году.



