Генеральный секретарь ЦК КПВ провел онлайн-переговоры с президентом РК

Генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг провел онлайн-переговоры с президентом РК Юн Сук Ёлем. Фото: ВИА Генеральный секретарь Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонг провел онлайн-переговоры с президентом Республики Корея (РК) Юн Сук Ёлем 8 июня, когда две страны отмечают 30-летие двусторонних дипломатических отношений.

Президент Юн выразил удовлетворение развитием отношений, подтвердив, что его страна желает оставаться надежным партнером Вьетнама на новом этапе развития и считает эту страну Юго-Восточной Азии одним из самых важных партнеров в своей политике в отношении региона.

Генеральный секретарь ЦК КПВ приветствовал роль и положительный вклад РК в рамки регионального сотрудничества и международные вопросы мира, сотрудничества, дружбы и развития.

Он подтвердил важность, придаваемую стратегическому партнерству между Вьетнамом и РК, и высоко оценил поддержку восточноазиатской страной процесса развития Вьетнама, включая сотрудничество в борьбе с COVID-19, считая это важной основой для нового и лучшего шага в развитии между двумя странами для общих интересов двух народов, способствуя миру, стабильности, сотрудничеству и развитию в регионе и мире.

Два лидера договорились укреплять политическое доверие, контакты и отношения на высоком уровне по каналам партии, правительства, Национального собрания и посредством народной дипломатии; продвигать важную роль экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества; развивать сотрудничество в области обороны и безопасности; и активно координировать свои действия на региональных и международных многосторонних форумах и механизмах.

Они обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес. Чонг подтвердил, что Вьетнам придерживается внешней политики независимости, самостоятельности, мира, дружбы, сотрудничества и развития, многосторонности и диверсификации международных отношений; это надежный партнер, активный и ответственный член международного сообщества; всегда уделяет внимание и готов внести активный вклад в мирный процесс и денуклеаризацию Корейского полуострова; поддерживает усилия по поддержанию мира в Северо-Восточной Азии.

Что касается вопроса Восточного моря, обе стороны согласились с необходимостью поддержания мира, стабильности, сотрудничества и развития, уважения свободы судоходства и авиации, а также законных прав и интересов стран в соответствии с международным правом, в том числе с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г.

Они отметили, что на их переговорах достигнуты содержательные результаты, которые имеют важное и всестороннее направляющее значение, открывая новый этап развития отношений двух стран.

Генеральный секретарь ЦК КПВ воспользовался случаем, чтобы пригласить президента Юна посетить Вьетнам. Последний принял приглашение и предложил Нгуен Фу Чонгу посетить его страну в подходящее время.



