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Генеральный секретарь ЦК КПВ принял уходящего посла Кубы

7 ноября в Ханое генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам провел прием для покидающего свой пост посла Кубы Орландо Николаса Эрнандеса Гильена.
  Генеральный секретарь партии То Лам (справа) и покидающий свой пост посол Кубы Орландо Николас Эрнандес Гильен на встрече в Ханое 7 ноября. Фото: ВИA  
Генеральный секретарь ЦК КПВ высоко оценил значительный вклад посла в период его пребывания в должности, в частности, усилия по поддержке передачи вакцины Абдала и отправке кубинских медицинских экспертов во Вьетнам в самые сложные времена пандемии COVID-19.

То Лам подтвердил твердую приверженность Вьетнама делать все возможное для дальнейшего расширения и углубления традиционной солидарности, особой дружбы и всестороннего сотрудничества двух стран во имя их народов, строительства социализма, а также мира, стабильности и развития в мире.

Говоря о значительных достижениях своего недавнего государственного визита на Кубу, глава партии отметил консенсус на высоком уровне между лидерами обеих партий и государств по направлениям сотрудничества и приоритетным областям, таким как сельское хозяйство, энергетика, торговля и биотехнологии. Он выразил удовлетворение текущим прогрессом в сотрудничестве между министерствами и секторами сторон для оперативной и эффективной реализации их приоритетных проектов.

Согласившись с мнением генерального секретаря ЦК КПВ То Лама, кубинский дипломат подчеркнул историческое значение недавнего его визита на Кубу и заявил, что его страна придает большое значение доверительным отношениям с Вьетнамом.

Куба намерена сотрудничать с Вьетнамом и развиваться вместе, активно выполнять двусторонние соглашения высокого уровня и организовывать различные совместные мероприятия, посвященные 2025 году вьетнамско-кубинской дружбы 2025, добавил он.

По этому случаю генеральный секретарь партии Вьетнама передал через посла привет кубинским лидерам и повторил свое приглашение первому секретарю ЦК Коммунистической партии Кубы, президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю Бермудесу и лидеру кубинской революции генералу Раулю Кастро Рус посетить Вьетнам в следующем году, чтобы отметить важные вехи в отношениях между странами.

В тот же день Нгуен Суан Тханг, член Политбюро, директор Национальной политической академии Хошимина и председатель Центрального теоретического совета, также встретился с кубинским послом.

ВИА/ИЖВ

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