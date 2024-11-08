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Генеральный секретарь ЦК КПВ принял уходящего посла Кубы
То Лам подтвердил твердую приверженность Вьетнама делать все возможное для дальнейшего расширения и углубления традиционной солидарности, особой дружбы и всестороннего сотрудничества двух стран во имя их народов, строительства социализма, а также мира, стабильности и развития в мире.
Говоря о значительных достижениях своего недавнего государственного визита на Кубу, глава партии отметил консенсус на высоком уровне между лидерами обеих партий и государств по направлениям сотрудничества и приоритетным областям, таким как сельское хозяйство, энергетика, торговля и биотехнологии. Он выразил удовлетворение текущим прогрессом в сотрудничестве между министерствами и секторами сторон для оперативной и эффективной реализации их приоритетных проектов.
Согласившись с мнением генерального секретаря ЦК КПВ То Лама, кубинский дипломат подчеркнул историческое значение недавнего его визита на Кубу и заявил, что его страна придает большое значение доверительным отношениям с Вьетнамом.
Куба намерена сотрудничать с Вьетнамом и развиваться вместе, активно выполнять двусторонние соглашения высокого уровня и организовывать различные совместные мероприятия, посвященные 2025 году вьетнамско-кубинской дружбы 2025, добавил он.
По этому случаю генеральный секретарь партии Вьетнама передал через посла привет кубинским лидерам и повторил свое приглашение первому секретарю ЦК Коммунистической партии Кубы, президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю Бермудесу и лидеру кубинской революции генералу Раулю Кастро Рус посетить Вьетнам в следующем году, чтобы отметить важные вехи в отношениях между странами.
В тот же день Нгуен Суан Тханг, член Политбюро, директор Национальной политической академии Хошимина и председатель Центрального теоретического совета, также встретился с кубинским послом.