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Генеральный секретарь ЦК КПВ принял президента Греции в Ханое
Он высоко оценил итоги визита греческого лидера, особенно итоги ее переговоров и вьетнамского коллеги Нгуен Суан Фука. Он выразил уверенность, что визит является важной вехой в развитии двусторонних связей.
Лидер партии подтвердил, что Вьетнам придает большое значение традиционной дружбе с Грецией и рад важному прогрессу в двусторонних отношениях. Он также вынес ряд предложений по развитию партнерства во всех областях и предложил Греции продолжать поддерживать вьетнамскую общину в стране.
Он проинформировал гостя об основных достижениях и целях развития Вьетнама к середине XXI века, а также об успехах Вьетнама в борьбе с COVID-19, обеспечении социального благополучия, ускорении постпандемического восстановления и развития. Он также подчеркнул внешнюю политику страны, направленную на независимость, опору на собственные силы, мир, дружбу, сотрудничество и развитие, многосторонность и диверсификацию отношений.
Со своей стороны, Сакелларопулу выразила сильное впечатление об истории и культуре Вьетнама, подчеркнув сходство между двумя странами и подтвердив, что Греция высоко ценит положение Вьетнама в регионе и мире. Она проинформировала принимающую сторону о важных итогах переговоров с президентом Нгуен Суан Фуком, в частности о мерах по расширению сотрудничества.
Она согласилась с предложениями лидера вьетнамской партии о направлениях дальнейшего развития двусторонних связей и выразила удовлетворение ростом сотрудничества между двумя странами. Она также подчеркнула потенциал двустороннего сотрудничества во всех сферах, включая торговлю, судостроение, морской транспорт и туризм.
Два лидера также договорились о дальнейшем укреплении двусторонних политических отношений и усилении координации и взаимной поддержки на международных форумах. Они подтвердили важность поддержания мира, развития и сотрудничества, а также соблюдения международного права, в том числе Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС).