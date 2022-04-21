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Генеральный секретарь ЦК КПВ принял Председателя нижней палаты Парламента Индии

Во второй половине дня 20 апреля в здании Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг принял Председателя нижней палаты Парламента Индии Ом Бирлу и делегацию Парламента Индии, находящихся во Вьетнаме с официальным визитом.
  Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг (справа) и Председатель нижней палаты Парламента Индии Ом Бирла. Фото: VNA  

Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг высоко оценил развитие отношений между двумя странами и заявил, что этот визит во Вьетнам Председателя нижней палаты Парламента Индии имеет большое значение, особенно в контексте того, что две страны отмечают 50-ю годовщину со дня установления дипломатических отношений в этом году. Настоящий визит способствует укреплению и развитию отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Индией.

Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг предложил обеим сторонам продолжить координацию действий и обмен опытом в ближайшее время для дальнейшего углубления отношений всеобъемлющего стратегического партнерства. Обе стороны продолжают обмениваться мнениями, консультироваться и тесно координировать действия на международных парламентских форумах, обмениваться мнениями по региональным и международным вопросам, вносить вклад в укрепление мирной и стабильной обстановки, сотрудничества и развития в регионе и в мире.

Председатель нижней палаты Парламента Индии Ом Бирла подтвердил, что Индия считает Вьетнам важной опорой в своей политики «Действуй на Востоке» и Индо-Тихоокеанской стратегии. Г-н Ом Бирла подчеркнул важность координации действий между двумя странами по международным вопросам, предложил и далее развивать сотрудничество в сферах обороны, безопасности, торговли, энергетики, туризма, культурного и народного обмена.

В первой половине того же дня Председатель нижней палаты Парламента Индии Ом Бирла и делегация Парламента Индии посетили Мавзолей Президента Хо Ши Мина, возложили венок и почтили его память.

В тот же день Председатель нижней палаты Парламента Индии Ом Бирла и члены делегации посетили бухту Халонг (провинция Куангнинь) – объект всемирного природного наследия.

Ранее, вечером 19 апреля, Генеральный секретарь Национального собрания (НС) Вьетнама, Заведующий Канцелярией НС Буй Ван Кыонг провел рабочую встречу с Генеральным секретарем нижней палаты Парламента Индии Утпалом Кумаром Сингхом.


Фото: Нянзан/ВИА

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