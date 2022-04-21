Генеральный секретарь ЦК КПВ принял Председателя нижней палаты Парламента Индии

Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг (справа) и Председатель нижней палаты Парламента Индии Ом Бирла. Фото: VNA

Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг высоко оценил развитие отношений между двумя странами и заявил, что этот визит во Вьетнам Председателя нижней палаты Парламента Индии имеет большое значение, особенно в контексте того, что две страны отмечают 50-ю годовщину со дня установления дипломатических отношений в этом году. Настоящий визит способствует укреплению и развитию отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Индией.

Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг предложил обеим сторонам продолжить координацию действий и обмен опытом в ближайшее время для дальнейшего углубления отношений всеобъемлющего стратегического партнерства. Обе стороны продолжают обмениваться мнениями, консультироваться и тесно координировать действия на международных парламентских форумах, обмениваться мнениями по региональным и международным вопросам, вносить вклад в укрепление мирной и стабильной обстановки, сотрудничества и развития в регионе и в мире.

Председатель нижней палаты Парламента Индии Ом Бирла подтвердил, что Индия считает Вьетнам важной опорой в своей политики «Действуй на Востоке» и Индо-Тихоокеанской стратегии. Г-н Ом Бирла подчеркнул важность координации действий между двумя странами по международным вопросам, предложил и далее развивать сотрудничество в сферах обороны, безопасности, торговли, энергетики, туризма, культурного и народного обмена.

В первой половине того же дня Председатель нижней палаты Парламента Индии Ом Бирла и делегация Парламента Индии посетили Мавзолей Президента Хо Ши Мина, возложили венок и почтили его память.

В тот же день Председатель нижней палаты Парламента Индии Ом Бирла и члены делегации посетили бухту Халонг (провинция Куангнинь) – объект всемирного природного наследия.

Ранее, вечером 19 апреля, Генеральный секретарь Национального собрания (НС) Вьетнама, Заведующий Канцелярией НС Буй Ван Кыонг провел рабочую встречу с Генеральным секретарем нижней палаты Парламента Индии Утпалом Кумаром Сингхом.



